Il 23 luglio Quarto appuntamento con “Il Suono dell’Arte I Jazz, mostra e live painting” a Bologna

BOLOGNA – Il Suono dell’Arte

Jazz, mostra e live painting nel Giardino delle Arti

Cinque incontri artistico-musicali dell’estate 2026

a cura di Gregory Burk

Quarto appuntamento

23 luglio 2026, ore 21

Zu.Art giardino delle arti di Fondazione Zucchelli

Vicolo Malgrado 3/2, Bologna

Giovedì 23 luglio alle ore 21, la suggestiva cornice di Zu.Art giardino delle arti di Fondazione Zucchelli ospita il quarto appuntamento della rassegna Il Suono dell’Arte | Jazz, mostra e live painting nel Giardino delle Arti | Cinque incontri artistico-musicali dell’estate 2026, realizzata grazie alla collaborazione con il Dipartimento di Nuovi Linguaggi e Tecnologie Musicali del Conservatorio di Musica Giovan Battista Martini di Bologna. Questa ottava edizione vede esibirsi i migliori talenti delle scuole di jazz e di musica applicata del Conservatorio di Bologna, che potranno confrontarsi con personalità di spicco del mondo jazzistico bolognese e internazionale.

In questo quarto appuntamento si esibirà il quartetto guidato da Christian Bouathongsavang, vincitore del Premio Giardina 2026 indetto dal Rotary Club Bologna Valle del Samoggia, riconoscimento dedicato agli studenti più meritevoli del Dipartimento Jazz del Conservatorio Martini. Con lui, Antonio Vivone, Leonardo Bocchia e Giovanni Angeli.

Christian Bouathongsavang (Alba, 2000) è trombettista jazz. Intraprende lo studio del linguaggio jazzistico grazie ai preziosi consigli del maestro Klaus Lessmann. Ha avuto esperienze in big band con l’orchestra ritmico-sinfonica Remuto, Martini big band, Jazz Workshop Orchestra e Village big band. Dal 2022 è membro della Fantomatik Orchestra, street band funky-soul diretta dal trombonista/arrangiatore Stefano Scalzi con la quale ha partecipato a molti festival jazz e di arti performative di strada. Attualmente sta completando il suo percorso di studi presso presso il conservatorio G. B. Martini di Bologna. Ha avuto l’onore di suonare a fianco di musicisti come Iain Ballamy, Emilio Soana, Rudy Migliardi, Klaus Lessmann, Sandro Comini, Piero Bronzi, Romina Capitani, Mario Corvini, Luca Velletri, Juan Carlos Albelo Zamora.

La rassegna, che vede la direzione artistica di Gregory Burk, per cui si ringrazia Stefano Paolini, è organizzata e promossa da Fondazione Zucchelli e fa parte di Bologna Estate 2026, il cartellone di attività promosso e coordinato dal Comune di Bologna e dalla Città metropolitana di Bologna – Territorio Turistico Bologna-Modena.

Il programma musicale sarà trasmesso sempre in diretta presso Zu.Art giardino delle arti da Radio Oltre, la web radio dell’Istituto dei ciechi Francesco Cavazza di Bologna, che curerà anche il dj set prima dell’inizio dei concerti; grazie alla collaborazione di Luca Torrente, a cura di Luca Driol e con Simone Rocchi in regia.

Nel corso della serata, si potrà assistere all’ultimo appuntamento con Incontri Sinestetici, a cura di Valentina Palmi, già premiata Zucchelli con una menzione al premio Art Up 2018 e con una borsa di studio al Concorso Annuale 2019. Il progetto, promosso dalla galleria d’arte Studio la Linea Verticale, consentirà a una selezione di artisti visivi – studenti o già diplomati dell’Accademia di Belle Arti di Bologna – di tradurre in pittura live l’improvvisazione jazzistica. Saranno presenti Valentina Palmi e Giovanni Avolio (Studio la Linea Verticale), Giorgio Celiberti (menzione speciale dei Collezionisti, Art Up 2026), Margherita Cherubini,

Alessandro Calvaresi (Premio dei Collezionisti | Collezione Sof:Art di Matteo Novarese, Art Up 2026), Claudio Valerio (borsa di studio Premio Zucchelli 2020), Alice Mazzei (borsa di studio Premio Zucchelli 2021), Tatiana Basso (diplomata in Didattica, contributo critico).

Dalle ore 19.00 alle 23.30, sarà possibile, inoltre, visitare All of a sudden, mostra collettiva dei migliori talenti dell’Accademia di Belle Arti di Bologna, vincitori e vincitrici del Concorso Zucchelli 2025 e dei premi Art Up 2025, a cura del collettivo Parsec.

Il punto ristoro è a cura di Afrodita Chef. Apertura alle ore 19.00. Prenotazioni al numero: +39 051 232423.

Ingresso libero | eventi.fondazionezucchelli@gmail.com | www.fondazionezucchelli.it

Si informa che, per motivi organizzativi, non sarà consentito l’accesso a cani e animali. Ringraziamo per la comprensione e la collaborazione.