26°ERF: “Grains of sound” piano e sand art il 23 luglio a Forlì

FORLÌ – XXVI EMILIA ROMAGNA FESTIVAL – ERF

1° luglio – 12 settembre 2026

Classico è contemporaneo

Forlì Grande Musica

Grains of… Sound

ERICA ABELARDO sand artist

JACOPO PETRUCCI pianoforte

Produttore e ideatore artistico Ruben Zahra

Giovedì 23 luglio, ore 21:00

FORLÌ – Sala Sangiorgi, Fondazione Masini

Giovedì 23 luglio alle ore 21:00, presso la Sala Sangiorgi di Fondazione Masini a Forlì, andrà scena Grains of… Sound, uno spettacolo di Sand Art e musica nell’ambito del XXVI Emilia Romagna Festival all’interno della rassegna Forlì Grande Musica. L’artista Erica Abelardo creerà opere d’arte di sabbia in tempo reale, realizzando uno sfondo visivo per l’esecuzione pianistica di Jacopo Petrucci, che interpreterà Gaspard de la Nuit di Maurice Ravel e Quadri di un’esposizione di Modest Musorgskij.

In questo progetto, la musica prende vita attraverso l’affascinante narrazione visiva dell’animazione Sand Art, accompagnata da Quadri di un’Esposizione di Modest Musorgskij e Gaspard de la Nuit di Maurice Ravel. I riferimenti ai dipinti nel primo brano e alle narrazioni poetiche nel secondo, costituiscono la base per una performance live di Sand Art di Erica Abelard, che manipola la sabbia, facendo evolvere l’opera d’arte in tempo reale, creando uno sfondo visivo per l’esecuzione pianistica di Jacopo Petrucci.

Erica Abelardo è un’artista visiva e di sabbia, originaria dell’Abruzzo. Dal 2011 si esibisce dal vivo in spettacoli di Sand Art, creando intricate illustrazioni con la sabbia su un tavolo luminoso che si evolvono in tempo reale, fondendo arte visiva, narrazione e performance scenica. È riconosciuta come una delle principali artiste di Sand Art in Italia, si esibisce in festival, teatri ed eventi istituzionali e aziendali, sia a livello nazionale che internazionale. Con una formazione in graphic design, fotografia e moda, Abelardo combina tecniche tradizionali e digitali per produrre opere multimediali. Il suo lavoro fonde l’artigianato con i nuovi media, trasformando la sabbia in un potente mezzo per una narrazione emozionante.

Jacopo Petrucci è un pianista italiano emergente, specializzato nel repertorio del XX e XXI secolo. Ha collaborato con rilevanti formazioni come l’Ensemble Novecento e il PMCE e si è esibito in sedi prestigiose come il Festival Pianistico Internazionale B. Cristofori e l’Accademia Filarmonica Romana. Nella stagione 2024-25, Petrucci ha fatto una tournée in Italia, Estonia e Cina con lo spettacolo Dancing Glass.

Gaspard de la Nuit è una suite per pianoforte in tre movimenti composta da Maurice Ravel nel 1908, ispirata alla raccolta di poesie di Aloysius Bertrand, rinomata sia per le sue sfide tecniche sia per l’immaginario poetico. Quadri di un’Esposizione è sempre una suite per pianoforte, scritta dal compositore russo Modest Musorgskij nel 1874. L’opera trasse ispirazione da una mostra d’arte commemorativa dei dipinti e dei disegni di Viktor Hartmann: ciascuno dei dieci vivaci movimenti della suite raffigura una specifica pittura. La scrittura di Musorgskij è ricca di colori folkloristici russi, irregolarità ritmiche e armonie espressive, conferendo alla suite un’originalità audace, a tratti cruda, che anticipava i tempi.

INGRESSO

Ingresso €10 – Fino a 27 anni €5 – fino a 10 anni €1

PROGRAMMA

Modest Musorgskij

Quadri di un’esposizione

Maurice Ravel

Gaspard de la Nuit

BIOGRAFIA ARTISTA

Erica Abelardo è un’artista visiva e di sabbia italiana originaria dell’Abruzzo. Dal 2011 si esibisce dal vivo in spettacoli di Sand Art, creando intricate illustrazioni con la sabbia su un tavolo luminoso che si evolvono in tempo reale, fondendo arte visiva, narrazione e performance scenica. Riconosciuta come una delle principali artiste di Sand Art in Italia, si esibisce in festival, teatri ed eventi istituzionali e aziendali, sia a livello nazionale che internazionale. Con una formazione in graphic design, fotografia e moda, Erica combina tecniche tradizionali e digitali per produrre opere multimediali. Il suo lavoro fonde l’artigianato con i nuovi media, trasformando la sabbia in un potente mezzo per una narrazione emozionante.

Jacopo Petrucci è un pianista italiano emergente, specializzato nel repertorio del XX e XXI secolo. Ha studiato al Conservatorio “A. Casella”, alla Scuola di Musica di Fiesole e all’Accademia Nazionale di Santa Cecilia, affermandosi come solista e musicista da camera. Ha collaborato con ensemble come l’Ensemble Novecento e il PMCE e si è esibito in sedi prestigiose come il Festival Pianistico Internazionale “B. Cristofori” e l’Accademia Filarmonica Romana. Nella stagione 2024-25, Petrucci ha fatto una tournée in Italia, Estonia e Cina con lo spettacolo Dancing Glass. Ha partecipato a masterclass con Pierre-Laurent Aimard e ha seguito lezioni al Mozarteum di Salisburgo e all’Accademia Krzysztof Penderecki di Cracovia..

CREDITS

Emilia Romagna Festival è realizzato grazie al contributo e sostegno di:

Ministero della Cultura, Regione Emilia-Romagna

e di un’importante rete di Comuni:

Forlì, Imola, Codigoro, Comacchio, Castel San Pietro Terme, Alfonsine, Bagnara di Romagna, Borgo Tossignano, Castel Bolognese, Castel Guelfo di Bologna, Città Metropolitana di Bologna, Faenza, Lugo, Mordano, Riolo Terme, Russi, Tredozio.

Anche per il 2026 Emilia Romagna Festival potrà contare sul supporto di numerosi enti e privati:

Fondazione Cassa di Risparmio di Imola

Con.Ami – Consorzio Azienda Multiservizi Intercomunale

Curti – Costruzioni Meccaniche S.p.A.

Banca di Imola

Andalò Gianni S.r.l.

Terme di Castel San Pietro Terme

Terme di Cervia

Confindustria Emilia Area Centro – Delegazione imolese

Clai

Gruppo Hera

Sfera S.r.l.

Fondazione Cassa dei Risparmi di Forlì

Fondazione Dozza Città d’Arte

Romagna Acque – Società delle Fonti S.p.A.

Cooperativa Ceramica d’Imola S.c.

Prima Vista Lounges

Scardovi & Giordani

BCC Ravennate Forlivese e Imolese

Famiglia Mercelli

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