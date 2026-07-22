Torna la Francolino Walk&Run 2026, per valorizzare il territorio e richiamare appassionati del podismo

Giovedì 23 luglio 2026 alle 19:30 la camminata e corsa ludico-motoria

FERRARA – La camminata e corsa ludico-motoria non competitiva Francolino Walk & Run torna anche quest’anno per una serata sportiva pensata per famiglie, ragazzini, gruppi di amici, passeggini e amici a quattro zampe. L’appuntamento è in programma per giovedì 23 luglio con ritrovo alle 18:00 e partenza alle 19:30 dal piazzale della chiesa San Marco, via Calzolai 218, a Francolino. La manifestazione per la prima volta è organizzata nella serata di giovedì, per agevolare la partecipazione di chi nel fine settimana parte per le vacanze.

L’iniziativa è stata presentata lunedì 20 luglio 2026 nella conferenza stampa che si è tenuta nella sala degli Arazzi della residenza municipale di Ferrara.

All’incontro con i giornalisti sono intervenuti l’assessore allo Sport Francesco Carità, il presidente della Polisportiva Putinati Andrea De Vivo, Mariella Ferri (presidente della Fondazione dalla Terra alla Luna), Chiara Mongardi (EmilBanca), Andrea Viaro (Pro Loco Francolino) e Stefania Menegatti (Farmacia La Sorgente).

“Francolino è una fra le frazioni più attive in ambito sportivo e siamo orgogliosi di queste iniziative realizzate in sinergia con diverse realtà del territorio, appuntamenti che cerchiamo di sostenere – ha affermato l’assessore comunale Francesco Carità -. E’ un evento molto atteso da sportivi e appassionati del podismo, un percorso che valorizza diversi punti della frazione, elaborato per soddisfare agonisti e amatori”.

LA SCHEDA a cura degli organizzatori – Organizzata dalla Polisportiva Putinati, la manifestazione nasce con l’obiettivo di unire attività fisica, socialità e valorizzazione del territorio in un evento aperto davvero a tutti. Accanto alla gara competitiva, che vedrà la partecipazione di podisti provenienti da Ferrara, dalla provincia e da diverse città dell’Emilia-Romagna e del Veneto, si svolgerà infatti la camminata e corsa ludico-motoria non competitiva, pensata per coinvolgere famiglie, ragazzini, gruppi di amici, passeggini e anche gli amici a quattro zampe.

La Francolino Walk & Run vuole dimostrare che lo sport può essere un’occasione di incontro e partecipazione, indipendentemente dall’età o dal livello di preparazione atletica. Il percorso, unico sia per la prova competitiva sia per quella non competitiva, si sviluppa per circa 6 chilometri all’interno della frazione di Francolino e rappresenta un vero viaggio tra storia, natura e tradizioni locali. La partenza sarà da via Calzolai, strada che ricorda l’antica tradizione dei calzolai di Francolino, artigiani conosciuti ben oltre i confini del territorio. Per l’occasione sarà possibile visitare anche la mostra loro dedicata, curata da Marcello Bigoni. Il tracciato attraverserà la campagna ferrarese fino a raggiungere piazza Fetonte, il cui nome richiama il celebre mito, per poi proseguire lungo l’argine della Destra Po, dove un tempo sorgeva il porto fluviale che consentiva a Ferrara importanti scambi commerciali con Venezia e altre città. L’arrivo sarà davanti alla Chiesa di San Marco Evangelista, in Via Maria Chiara Nanetti. La manifestazione vuole essere anche un modo per raccontare Francolino e le sue peculiarità, invitando i partecipanti a riscoprire un territorio ricco di storia e tradizioni attraverso il movimento.

L’iniziativa è organizzata dalla Polisportiva Putinati, storica realtà sportiva ferrarese che da decenni promuove eventi e attività sul territorio, con il prezioso supporto della Pro Loco Francolino, della UISP Ferrara e della Parrocchia di Francolino, partner fondamentali per la buona riuscita dell’evento. Un ringraziamento particolare va anche agli sponsor che hanno scelto di sostenere questa edizione: Dynamic System, Casa e Bottega, Fondazione Dalla Terra alla Luna, Emil Banca, Lukas Legno, Erregi Sport, Farmacia Alla Sorgente, Conserve Italia e MD Performance, il cui contributo permette di offrire ai partecipanti un evento sempre più curato e di qualità.

La quota di iscrizione è di 6 euro per la manifestazione non competitiva e di 8 euro per la gara competitiva. Il contributo comprende la maglia tecnica ufficiale dell’evento per i primi 250 iscritti, il ristoro finale, la copertura assicurativa, l’assistenza sanitaria, il deposito borse e il presidio del percorso. Anche quest’anno la maglia tecnica ripropone il simbolo del francolino, l’uccello dal quale, secondo una delle tradizioni più conosciute, deriverebbe il nome della frazione, un richiamo alle origini e all’identità del territorio. Durante la giornata sarà presente il fotografo Francesco Tecchio, che racconterà la manifestazione attraverso i suoi scatti, mentre tutti i partecipanti potranno immortalare la propria esperienza grazie alla cornice fotografica realizzata dall’artigiano locale Lukas Legno.

Le iscrizioni e il ritiro delle maglie saranno effettuati nell’area retrostante la Chiesa di San Marco, dove sarà disponibile anche un ampio parcheggio. La partenza è prevista in via Calzolai, davanti alla chiesa. La Francolino Walk & Run vuole essere una festa dello sport aperta a tutta la comunità, un’occasione per stare insieme, fare attività fisica e conoscere ancora meglio uno dei luoghi più caratteristici del territorio ferrarese.

Per info: sito web

www.polisportivaputinati.it/eventi/, email polisportivaputinati@uispfe.it, cell. 329 1921688 (Andrea De Vivo).