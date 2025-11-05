“I mercoledì dell’arte” alla Bassani per i più piccoli: alla scoperta di Frida Khalo

Mercoledì 5 novembre 2025 alle 17:00 per bambini da 5 a 10 anni in via Grosoli 42 (Barco, Ferrara). Aperte le iscrizioni

FERRARA – Sarà dedicato a Frida Khalo il prossimo appuntamento, mercoledì 5 novembre 2025 alle 17:00, con “I mercoledì dell’arte” per i più piccoli, alla biblioteca comunale Bassani (via Grosoli 42, Barco, Ferrara). L’incontro, pensato per i piccoli partecipanti dai 5 ai 10 anni, si aprirà con una lettura ad alta voce che racconterà la vita e le opere della celebre artista messicana, animata da musica e immagini suggestive. A seguire, i bambini saranno invitati a sperimentare con colori vivaci, simboli e materiali creativi per realizzare un laboratorio ispirato all’universo intenso e originale di Frida Kahlo. Un’occasione per giocare con l’arte, liberare la fantasia e sentirsi parte di un mondo che prende vita.

L’iniziativa è a partecipazione gratuita con prenotazione obbligatoria da effettuare chiamando il nuovo numero della biblioteca Bassani 0532 418280 o scrivendo a info.bassani@comune.fe.it

► Il programma completo degli appuntamenti culturali della biblioteca comunale Bassani e delle altre biblioteche di Ferrara alla pagina: http://archibiblio.comune.fe.it