“I collezionisti. La prima indagine di Gaia Innocenti”: nel romanzo di Paolo Regina le vicende di una vicequestore donna

Venerdì 7 novembre 2025 alle 17:00 incontro con l’autore in sala Agnelli e in diretta video sul canale youtube Archibiblio web

FERRARA – È la storia di una donna vicequestore dalla doppia vita, quella raccontata da Paolo Regina nel romanzo dal titolo “I collezionisti. La prima indagine di Gaia Innocenti” che venerdì 7 novembre 2025 alle 17:00 sarà presentato nella sala Agnelli della biblioteca comunale Ariostea (via delle Scienze 17, Ferrara).

Dialogheranno con l’autore: Federica Graziadei e Nicoletta Zucchini, presidente e vicepresidente del Gruppo Scrittori Ferraresi Aps.

L’incontro potrà essere seguito anche in diretta video sul canale youtube Archibiblio web.

LA SCHEDA a cura degli organizzatori

Il vento di un inverno tardivo sferza l’Adriatico e la città di Trani che dorme, inconsapevole che dentro il padiglione 6 della fiera Antiquitates un uomo è morto, strozzato a mani nude. Eppure niente sembra mancare dallo stand di James Hackett, piccolo antiquario inglese giunto in Italia, come ogni anno, per vendere il suo bric-à-brac. Se l’assassino non desiderava niente, forse allora è una vita, quella di Hackett, che voleva aggiungere alla sua collezione. La vicequestore Gaia Innocenti, tuttavia, è perplessa. Da poco più di un anno trasferita in Puglia dalla Romagna, sua terra natale, si è lasciata alle spalle una brutta storia, una macchia nel suo stato di servizio, e nient’altro che valga la pena ricordare. A parte forse che sono sempre le passioni inconfessabili a muovere l’uomo. Uscita dal commissariato, ogni sera la vicequestore Innocenti diventa Tania Neri, volontaria di Articolo 2, associazione che si occupa di sfamare e accogliere i senzatetto della regione. Eppure, qualsiasi identità Gaia assuma, un’ombra segue ogni suo passo. Un’ombra che chiama sangue e furore, decisa a non rimanere confinata nel passato.

Paolo Regina, nato nel 1959 a Milano, ma di origini pugliesi, si trasferisce con la famiglia a Bisceglie nel 1965. Dopo la maturità classica, consegue la laurea in giurisprudenza all’università di Ferrara. Diventa avvocato e ottiene incarichi di docenza in marketing e comunicazione alla facoltà di Lettere dell’Università di Ferrara. Dal 2018 si dedica alla scrittura di romanzi gialli e noir. È il creatore della fortunata serie del capitano De Nittis, un finanziere guascone e anarchico, amante del blues, del buon cibo e delle belle donne, che investiga su misteriosi delitti nella buona società di Ferrara.

I collezionisti è il suo quinto romanzo. Tutti i precedenti sulle inchieste del capitano De Nittis, sono stati pubblicati da SEM/Feltrinelli. Nel 2025, con I collezionisti, ha vinto il premio “Garfagnana in giallo” per il miglior romanzo noir.

► Il programma completo degli appuntamenti culturali della biblioteca comunale Ariostea di Ferrara alla pagina: https://archibiblio.comune.ferrara.it/

Link diretto al canale youtube Archibiblio web con le dirette e l’archivio delle registrazioni degli incontri: https://www.youtube.com/channel/UC1_ahjDGRJ3MgG45Pxs90Bg