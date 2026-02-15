Grande prestazione del CVR: Riccione battuto in tre set

REGGIO EMILIA – Secondo impegno del girone di ritorno per il Fos CVR, che sabato sera ha ospitato al Pala Rivalta il Lasersoft Riccione: il match, valido per la quindicesima giornata di Serie B1 – Girone B, si è concluso a favore delle padrone di casa, autrici di una grandissima prestazione. MVP del match, con 12 punti personali, la capitana violaverde Arianna Benedetti. REGGIO EMILIA – Secondo impegno del girone di ritorno per il Fos CVR, che sabato sera ha ospitato al Pala Rivalta il Lasersoft Riccione: il match, valido per la quindicesima giornata di Serie B1 – Girone B, si è concluso a favore delle padrone di casa, autrici di una grandissima prestazione. MVP del match, con 12 punti personali, la capitana violaverde Arianna Benedetti.

La partita

Partenza a razzo del CVR nel primo set, dominato e mai messo veramente in discussione: le padrone di casa chiudono con il punteggio di 25 a 12.

Nel secondo parziale, invece, arriva la reazione di Riccione. Dopo un estenuante punto a punto fino al 22 pari, tuttavia, ecco lo strappo finale decisivo delle Foxes, che vincono il set per 25-22 e indirizzano l’incontro.

Nella terza frazione di gioco il CVR rimane sempre in controllo e infine va a chiudere la questione.

Importanti prestazioni dei tre laterali Martina Brunfranco, Arianna Benedetti e Marta Migliore, tutte e tre in doppia cifra. Da segnalare anche l’esordio in categoria di due giovani promesse provenienti dalla collaborazione giovanile tra CVR e L’Arena Montecchio, Ilaria Boni e Giulia Boni .

Le Foxes si aggiudicano così una sfida molto delicata per la lotta salvezza, portando a casa una vittoria fondamentale per la classifica (che ora le vede ottave a quota 19 punti).

“Bellissima prestazione delle nostre ragazze, che hanno portato a casa una vittoria importantissima in chiave salvezza. Siamo molto contenti anche dell’esordio di Ilaria e Giulia Boni, due promesse provenienti dal nostro progetto R-Evolution” dichiarazioni il DG Nicola Cioni.

Prossimo appuntamento: sabato 21 febbraio le Foxes saranno impegnate in trasferta contro la Savino Del Bene Scandicci, giovane formazione di B1 della blasonata squadra toscana. Inizio gara alle 18:00.

Il tabellino

FOS CVR – LASERSOFT RICCIONE RN 3-0

(25-12; 25-22; 25-22)

Fos CVR: Ronzoni (L), Odorici 1, Migliore 10, Cioni (L), Rossi, Moiran 8, Balconati 3, Maggiali 9, Brunfranco 16, Benedetti 12, Boni I., Boni G. Non entrate: Spagnuolo, Fronza. All. Ghibaudi.

Lasersoft Riccione: Calzolari (L), Tallevi 6, Mercolini, Merli 5, Bologna 9, Spadoni 10, Montesi, Castellucci 1, Carciani 1, Ricci 1, Calvelli 2, Gabellini 4. Non entrate: Marchi (L), Camerini, Muscarà (L). All. Piraccini.