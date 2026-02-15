Volley serie B masch. e D femm.: i risultati delle squadre sammarinesi

SAN MARINO – Serie B. Sios Novavetro San Severino March – Gemini Med San Marino 2 a 3 (22/25 25/23 13/25 25/10 13/15) Arbitri: Lorenzo Catena (1°); Gianmarco Annese (2°). – Vittoria sofferta per la Gemini Med che sabato si è imposta al tie-break sul parquet della Sios Novavetro, un’avversaria che quest’anno ha reso la vita davvero dura ai titani, portando via 3 punti da Serravalle all’andata e cedendo solo al tie-break in casa propria. “Abbiamo gestito bene il primo set – è il commento di coach Pascucci a fine match – e nel secondo siamo andati avanti di sei punti ma ad un certo momento abbiamo iniziato a sbagliare e loro sono stati bravi a crederci, soprattutto mettendo in difficoltà la nostra ricezione con il servizio. È stato un set perso per demerito nostro. Nel terzo parziale siamo stati bravi a non disunirci e l’abbiamo condotto in porto facilmente ma nel quarto ci siamo letteralmente persi, commettendo tanti errori e subendo diverse murate. Nel tie-break siamo stati più equilibrati e l’abbiamo sempre condotto di un paio di punti, portandolo a casa. Peccato perché se avessimo giocato fino in fondo il secondo set, forse avremmo vinto 3 a 0. Invece si sono riviste alcune insicurezze che da tempo non affioravano più nel nostro gioco. È stato comunque importante continuare a vincere“.

Tabellino Sios Novavetro. Martusciello 1, Menchi 4, Piesca 1, Molinari 12, Palazzesi 18, Giovannetti, Skuodis 18, Palombarini (L), Angelini 4, Di Tullio 13. N.E. Bavudas, Giovagnoli, Marinozzi, Mosciatti. Ace 8. Battute sbagliate 14. Muri punto 13. All. Federico Domizioli.

Tabellino Gemini Med. Frascio 25, Rondelli 2, Bernardi 1, Facci 12, Rizzi (L1), Benvenuti 7, Orazi 13, Oforah 11, Ceccolini, Seveglievich. N.E. Tuccelli, Giri (L2), Borghesi, Conti, Mazza. Ace 3. Battute sbagliate 12. Muri punto 13. All. Roberto Pascucci.

Classifica. Sab Group Rubicone 39, La Nef Re Salmone Osimo 37, Gemini Med San Marino 33, Querzoli Forlì 32, Novavolley Loreto 29, Paoloni Macerata 26, Cavallino 4 Torri Ferrara 24, Okkaido Bologna 21, Sabini Castelferretti 20, Sios Novavetro San Severino Marche 19, M&G Grottazzolina 15, Don Celso Volley Fermo 6, Consar Pietro Pezzi Ravenna 6, Montorio Teramo 5.

Prossimo turno. Gemini Med San Marino – Consar Pietro Pezzi Ravenna. Sabato 21 febbraio alle 17.30 a Serravalle.

Serie D femm. Titan Services San Marino – Mattei Ravenna 2 a 3 (25/21 25/18 9/25 13/25 13/15). Il tie-break è invece fatale alla Titan Services che sabato sera esce sconfitta dal parquet del Pala Casadei per 2 a 3 dopo essere stata in vantaggio per 2 a 0. “È stata una partita davvero anomala – spiega a fine match coach Stefano Sarti. – Pronti via abbiamo subìto l’infortunio di gioco di Alice Pedrelli che ha dovuto lasciare il campo. Nonostante ciò e gli inevitabili cambiamenti di assetto, la squadra non si è disunita e abbiamo portato a casa con tranquillità i primi due set. Ma dal terzo parziale in poi abbiamo praticamente smesso di giocare. Vero che Ravenna difendeva tanto ma noi abbiamo buttato via molte occasioni. Sul 13 pari del tie-break l’allenatore ravennate si è sentito male ma, per fortuna, sembra non si sia trattato di niente di grave. Giustamente il gioco si è interrotto e, quando abbiamo ripreso, non abbiamo difeso due palle e abbiamo un po’ regalato anche in questo caso. Di buono, da questa partita, possiamo prendere i primi due set“.

Tabellino Titan Services. Tiezzi, Cesarini, Tura 8, Pedrelli 3, Ghinelli 14, Sarasini 8, Muccioli 10, Guerra 5, Menicucci 2, Bernardi 5, Lazzari, Gasperoni, Pasolini (L1), Petre Paoloni (L2). All. Stefano Sarti.

Classifica. Vtr Rimini 32, Vbr Liverani Lugo 26, Titan Services San Marino 22, Unica Volley Rimini 22, Mattei Ravenna 22, Bcc Romagnolo Cesena 20, Idea Volley Bellaria 18, Alfonsine 17, Acerboli Santarcangelo 16, Figurella Rimini 15, Volley Academy Benelli 14, Caf Acli Stella Rimini 10.

Prossimo turno. Vtr Rimini – Titan Services San Marino. Sabato 21 febbraio alle 20.30 a Rimini.