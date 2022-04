Gran Premio del Teatro Amatoriale Italiano 2021/2022 della F.I.T.A.

Si apre sabato 9 aprile, a Colleferro, la sfida tra le 11 regioni finaliste

COLLEFERRO (Roma) – Sabato 9 aprile, alle ore 20.30, prenderà il via il Gran Premio del Teatro Amatoriale 2022 al Teatro Vittorio Veneto di Colleferro. Undici compagnie provenienti da altrettante regioni, saranno in lizza per conquistare l’ambito trofeo: Campania, Lazio, Calabria, Abruzzo, Sicilia, Emilia-Romagna, Veneto, Marche, Lombardia, Liguria e Umbria.

Ad aprire la sfida la compagnia campana “Acis il Sipario APS” di Napoli, con la commedia brillante interattiva “Se….MAI… mi sposerò?!?!? per la regia di Sasà Palumbo.

La cittadina alle porte di Roma, che quest’anno è anche Capitale Europea dello Spazio, ospita la settima edizione della kermesse nazionale promossa dalla Federazione Italiana Teatro Amatori, con l’organizzazione di FITA Roma e FITA Lazio, il contributo del Comune di Colleferro e il patrocinio della Città Metropolitana di Roma Capitale.

La sfida si svolgerà sul palcoscenico del Teatro Comunale Vittorio Veneto e su quello del Parco del Castello del Comune di Colleferro. La formula del Gran Premio è ormai consolidata: dopo aver assistito agli spettacoli dei più diversi generi provenienti da ogni parte d’Italia, alla giuria spetterà il compito non facile di designare il miglior spettacolo.

Ritorna così un appuntamento molto atteso dal pubblico, grazie all’impegno della F.I.T.A. la più importante realtà del teatro amatoriale del nostro Paese, con i suoi 25.000 associati e le 1.400 compagnie affiliate. Un traguardo non scontato, ottenuto con un importante sforzo organizzativo che ha permesso di svolgere le selezioni regionali lo scorso anno nel pieno rispetto delle restrizioni legate all’emergenza corona-virus. La passione per il teatro è così rimasta accesa anche in un periodo difficile di restrizioni e rinunce.

“È con immenso piacere che Colleferro ospita la fase finale del Gran Premio Nazionale del Teatro Amatoriale organizzata dalla F.I.T.A. La nostra città ha superato la concorrenza di due capoluoghi di provincia che avevano presentato la loro candidatura per ospitare questa importante rassegna, dimostrando così di essere sempre di più un polo culturale non solo regionale, ma anche nazionale. Colleferro è una città di fondazione nella quale sono immigrati cittadini provenienti da tutta Italia. È per questo motivo che, ne siamo certi, gli attori con i loro familiari si sentiranno a casa. La nostra comunità, oltre ad essere inclusiva, è anche particolarmente sensibile e attenta a queste forme di spettacolo che potranno essere per il pubblico colleferrino, ma anche per quello dei paesi limitrofi, occasione di svago, oltre che di approfondimento conoscitivo di altre culture presenti a livello nazionale”, ha dichiarato il sindaco di Colleferro Pierluigi Sanna.

“Questa edizione della fase finale del Gran Premio del Teatro Nazionale è ancora una volta il risultato della capacità della nostra Federazione di coinvolgere le Istituzioni locali nella costante e meritoria azione volta a valorizzare il ruolo che il teatro amatoriale svolge per la promozione culturale ed artistica, che ben si coniuga con la valorizzazione del territorio. Ringraziamo il Comune di Colleferro e il Comitato Provinciale FITA Roma che con la loro proposta, in sinergia con il Comitato Regionale Lazio, hanno interpretato al meglio lo spirito della manifestazione, per di più collocandola nel contesto di ‘Colleferro Capitale europea dello spazio’. Tutto ciò sarà d’auspicio per il teatro amatoriale e per lo spettacolo dal vivo. È come proiettare il teatro verso un futuro senza confini, con lo sguardo aperto sul mondo e il cuore saldo nelle radici della propria tradizione. La grande tradizione del nostro teatro, che ha origine in ogni parte d’Italia dove la FITA è sempre presente con le sue compagnie, sarà nei prossimi mesi protagonista a Colleferro, affinché il teatro sia anche uno dei più attivi spazi di difesa della civiltà”, ha dichiarato il presidente nazionale F.I.T.A. Carmelo Pace.

“Essere riusciti, grazie all’immediata disponibilità del Comune di Colleferro, ad organizzare la fase finale del GPTA nel Lazio è per noi un motivo di grande soddisfazione. È la dimostrazione che le buone idee, come piante benefiche, attecchiscono con facilità dove trovano terreno fertile. Ora si apre il sipario e la parola passa alle compagnie. Ma il sipario del GPTA 2021/22, visto il momento storico che stiamo vivendo, si aprirà non solo su uno spettacolo. Si aprirà anche sul desiderio della nostra Federazione e dei suoi iscritti di non mollare; si aprirà sul messaggio forte, importante che il Comune di Colleferro ha dato decidendo di supportare l’iniziativa, proprio nell’anno in cui è Capitale Europea dello Spazio; si aprirà sulle compagnie e sul pubblico di Colleferro che, insieme, faranno questo viaggio nell’Italia del Teatro”, spiegano in una dichiarazione congiunta Fiammetta Fiammeri, presidente Fita Roma, e Andrea Serafini, presidente Fita Lazio.

“Sarà un’ottima occasione per partecipare, dal vivo, ad un super cartellone allestito dalla FITA che, nonostante i tempi che corrono, non smette mai di avere idee per i suoi associati. Anche in questo periodo così difficile sono convinto che il pubblico laziale non si farà sfuggire l’occasione di assistere agli spettacoli di alcune delle migliori compagnie della FITA. Questo è anche il momento in cui c’è grande fermento attorno al teatro, e tanta determinazione delle nostre Compagnie ad andare in scena e recuperare la normalità tanto attesa”, ha dichiarato Mauro Pierfederici Direttore Artistico Fita Nazionale.

SINOSSI – NOTE DI REGIA “Se….MAI… mi sposerò?!?!? regia di Sasà Palumbo

Nella casa dei fratelli Venturini il più piccolo dei tre; Filippo è in trepidazione per i preparativi del suo matrimonio, affrontando le normali difficoltà che si incontrano per realizzare nel migliore dei modi il giorno del fatidico sì. A queste difficoltà si aggiungono le continue pressioni psicologiche del fratello Sasà, essendo lui contrario al matrimonio avendo due divorzi alle spalle, ritrovandosi ad affrontare difficoltà economiche e non per garantire gli alimenti ai propri figli e alle due ex mogli. In opposizione alle pressioni psicologiche di Sasà, ci sono i vari consigli di incoraggiamento di Andrea, fratello maggiore ma single. Ora secondo voi Andrea senza nessuna esperienza può mai dare dei consigli sul matrimonio? Invece un fratello con troppe esperienze negative può mai dare dei buoni consigli? Quindi, dopo questo stato confusionale e grande dilemma di Filippo, non ci resta che l’aiuto del pubblico…

Il 7 MAGGIO 2022 alle ore 20.30 sarà poi la volta del Lazio con la Compagnia TREPERCASO, che metterà in scena lo spettacolo TROTE di Edoardo Erba, sempre al TEATRO VITTORIO VENETO di COLLEFERRO.

29 MAGGIO 2022 alle ore 20.30 – TEATRO VITTORIO VENETO di COLLEFERRO

OTELLO – IL MUSICAL (TRATTO DA WILLIAM SHAKESPEARE) di Di Fabrizio Voghera – Compagnia A REGOLA D’ARTE – CALABRIA

18 GIUGNO 2022 ore 20.30 TEATRO VITTORIO VENETO di COLLEFERRO

NOZZE DI SANGUE di Carmela Caiani – Compagnia DA GRANDE VOGLIO CRESCERE – ABRUZZO

16 LUGLIO 2022 ore 20.30 PARCO del CASTELLO di COLLEFERRO

CYRANO DE BERGERAC di Edmond Rostand adattato e diretto da Rita Re – Compagnia TEATRO STABILE MASCALUCIA MARIO RE – SICILIA

23 LUGLIO 2022 ore 20.30 PARCO del CASTELLO di COLLEFERRO

NELLA CITTÀ L’INFERNO – Compagnia TEATRO DELLE FORCHETTE – EMILIA ROMAGNA

27 AGOSTO 2022 ore 20.30 PARCO del CASTELLO di COLLEFERRO

LE DONE DE CASA SOA regia di Roberto Pinato e Marna Poletto – Compagnia TEATRO INSIEME – VENETO

10 SETTEMBRE 2022 ore 20.30 PARCO del CASTELLO di COLLEFERRO

ERINNI (di Giancarlo Loffarelli) – Compagnia RES HUMANAE – MARCHE

24 SETTEMBRE 2022 ore 20.30 TEATRO VITTORIO VENETO di COLLEFERRO

VOCI STRANIERE regia di LUIGI PEZZOTTI – Compagnia SILENCE TEATRO – LOMBARDIA

08 OTTOBRE 2022 ore 20.30 TEATRO VITTORIO VENETO di COLLEFERRO

IL CORNUTO IMMAGINARIO DA MOLIERE adattamento e regia Enrico Bonavera – Libera Compagnia TEATRO SACCO – LIGURIA

28 OTTOBRE 2022 ore 20.30 TEATRO VITTORIO VENETO di COLLEFERRO

MEMORIE DAI BASSIFONDI Italiano ispirato a “Bassifondi” di Maksim Gor’kij – Drammaturgia collettiva -regia di Riccardo Tordoni Compagnia TEATRO DELLA FAMA – UMBRIA

FOTO, CALENDARIO E LOCANDINA SONO DISPONIBILI AL SEGUENTE LINK: https://drive.google.com/drive/folders/1QtuaWyHBtjt7DqpC6LCQ7NVsmNVuD1oV