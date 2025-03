GialloModena, in arrivo il Criminal Game di Avis e Modenamoremio

Ancora pochi giorni per iscriversi al gioco investigativo di domenica 23 marzo nel centro di Modena

MODENA – C’è tempo fino al 20 marzo per iscriversi on line a GialloModena, caccia all’assassino in centro storico, il gioco investigativo a coppie che domenica 23 marzo, con partenza alle 14 da Palazzo Carandini in via dei Servi, metterà alla prova il fiuto dei concorrenti/detectives sulle tracce di un misterioso Social Killer.

Promosso da Avis Provinciale e Avis Comunale di Modena insieme a Modenamoremio con la collaborazione di Giallo Festival e il patrocinio del Comune di Modena, il game sarà l’occasione per vivere un’indagine poliziesca in prima persona, scoprire giocando i luoghi anche meno conosciuti del centro e ricordare nello stesso tempo l’importanza per tutta la comunità del dono di sangue e plasma.

Ambientata nel patinato mondo dei social media e delle influencer che li frequentano, la trama è stata appositamente scritta per l’occasione dall’autore di gialli “modenesi” Claudio Lei. L’intreccio verrà svelato alle coppie partecipanti, munite di smartphone o tablet con connessione Whatsapp e lettore Qrcode, risolvendo via via una serie di indizi sparsi in diverse location ed esercizi commerciali del centro, fino alla soluzione del caso. In palio ricchi premi per le prime cinque coppie che avranno risolto nel minor tempo tutti i quesiti del “dossier soluzione”.

Le iscrizioni sono aperte, con una quota di 20 euro a coppia, fino al 20 marzo on line sul sito di Avis Provinciale di Modena modena.avisemiliaromagna.it o fino al 22 marzo direttamente alla segreteria di Avis Provinciale in via Livio Borri 40 nelle mattinate dal lunedi al sabato. Sarà possibile anche iscriversi il giorno stesso prima della partenza con una quota di 25 euro a coppia.

Per info: segreteria@avismodena.it tel. 059 3684910 – 909