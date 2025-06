“Follow Start Up”: un progetto per creare opportunità di lavoro per i giovani e favorire l’innovazione territoriale

L’ass. Angela Travagli: “Un investimento su ragazzi e ragazze su nuove opportunità lavorative”

FERRARA – “Follow start Up” è il progetto di supporto alle imprese giovanili che è stato selezionato ottenendo un finanziamento di 150mila euro sulla base della proposta elaborata dal Comune di Ferrara in partnership con Open Lab, Camera di Commercio e Comune di Poggio Renatico nell’ambito del Bando Anci “Giovani e Imprese”. Un’iniziativa messa a punto per mettere le nuove generazioni nelle condizioni di creare start-up, creando posti di lavoro con imprese ideate e composte da giovani.

L’obiettivo è quello di aiutare i giovani a trasformare le loro idee in imprese concrete, attraverso un percorso strutturato che alternerà momenti formativi, laboratori pratici e opportunità di networking, anche a livello internazionale. I giovani che hanno un progetto d’impresa potranno candidarsi tra l’1 luglio e l’8 settembre 2025.

I temi principali a cui i team partecipanti si devono ispirare devono rientrare in uno di questi tre ambiti: Agrifood; Digitalizzazione, Intelligenza Artificiale e Big Data per imprese e PA; Patrimonio Culturale e Identità Regionale.

Una decina i team, composti dalle due alle dieci persone, che verranno selezionati per partecipare a un ciclo incontri divulgativi che si terranno dal metà settembre a fine ottobre 2025; workshop da inizio novembre a metà dicembre 2025; una visita sul campo alla Silicon Valley, negli Stati Uniti, tra gennaio e febbraio 2026.

Il programma è stato presentato venerdì 6 giugno 2025 nella sala degli Arazzi della residenza municipale. All’incontro con i giornalisti sono intervenuti l’assessore alle Politiche del Lavoro del Comune di Ferrara Angela Travagli; il vicesindaco del Comune di Poggio Renatico Andrea Bergami; il direttore generale del Comune di Ferrara Sandro Mazzatorta; Marco Antonio Rizzo con Gerardo Gervasio per Open Lab; la responsabile Ufficio Progettazione e gestione incentivi, coordinamento progetti internazionali della Camera di Commercio di Ferrara e Ravenna Manuela Sarasini.

“Questo progetto – ha dichiarato l’assessore Angela Travagli – offre ai giovani strumenti e supporto per diventare autonomi, creare un’impresa e avere opportunità di lavoro. Per i giovani credo che ci sia necessità di pratica, di stimoli, di coinvolgimento. L’impostazione di questa iniziativa è quella di valorizzare il lavoro stesso come strumento di formazione. Ho sposato il progetto proprio perché va nella direzione di collegare la formazione con economia reale e imprenditoriale. Un approccio che permette ai giovani di mettersi alla prova entrando direttamente nel merito lavorativo”.

Il direttore generale del Comune, Sandro Mazzatorta, ha ricordato che le risorse del bando Anci vengono dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri e che questo progetto è un ulteriore tassello che si va ad aggiungere alle altre iniziative che il Comune mette in campo per valorizzare e stimolare la creatività giovanile.

LA SCHEDA a cura degli organizzatori – Si chiama Follow Startup il nuovo programma di incubazione imprenditoriale rivolto a giovani team del territorio ferrarese, promosso dal Comune di Ferrara, capofila di progetto in partenariato con il Comune di Poggio Renatico, Open Lab Srl e Camera di Commercio Ferrara – Ravenna nell’ambito dell’iniziativa “ANCI – Giovani e Imprese – II edizione”. La progettazione, orientata alla creazione di opportunità di lavoro e all’innovazione , hanno permesso al progetto Follow Startup di rientrare tra i progetti finanziati dal bando ANCI, ottenendo un finanziamento di 150.000 euro per la realizzazione delle attività orientate alla creazione di opportunità di innovazione e lavoro sul territorio ferrarese

L’obiettivo è semplice ma ambizioso: aiutare i giovani a trasformare le loro idee in imprese concrete, attraverso un percorso strutturato che alterna momenti formativi, laboratori pratici e opportunità di networking, anche a livello internazionale.

Il programma si articola attorno a tre grandi aree strategiche per lo sviluppo locale:

● Innovazione agroalimentare (Agrifood)

● Tecnologie digitali, intelligenza artificiale e big data

● Valorizzazione del patrimonio culturale e identità regionale

Nel corso dei prossimi mesi, i partecipanti prenderanno parte a:

● 9 incontri divulgativi su temi come l’innovazione tecnologica, la sostenibilità, il diritto d’impresa e la gestione economico-finanziaria;

● 20 ore di workshop pratici dedicati allo sviluppo del business plan, al marketing, allo storytelling e alle tecniche di presentazione (pitching);

● Un Demo Day previsto per il 18 dicembre 2025, durante il quale i team presenteranno i propri progetti a investitori, enti pubblici e soggetti dell’ecosistema imprenditoriale locale.

A rendere il percorso ancora più stimolante sarà la field visit internazionale a San Francisco, in programma a febbraio 2026, che offrirà a una selezione di team l’opportunità di confrontarsi direttamente con professionisti e realtà dell’ecosistema della Silicon Valley e poter portare nuove conoscenze sul territorio.

Il progetto è stato accolto con entusiasmo da tutte le realtà coinvolte.

“Follow Startup rappresenta una leva strategica per potenziare le politiche del lavoro e dell’imprenditorialità giovanile. Sostenere i giovani significa investire in innovazione, competitività , crescita locale e in opportunità lavorative” – ha dichiarato Angela Travagli, assessora del Comune di Ferrara con deleghe per Politiche del Lavoro, Attuazione del Programma, Personale, Pari opportunità, Fiere, Mercati e Spettacoli viaggianti.

“La partecipazione del nostro Comune a Follow Startup nasce dalla volontà di offrire ai giovani del territorio strumenti pratici per sviluppare idee d’impresa e crescere in un contesto stimolante e concreto. È un’occasione per rafforzare il legame tra istituzioni, innovazione e comunità locale” – ha aggiunto Andrea Bergami, vice sindaco del Comune di Poggio Renatico.

“Con Follow Startup vogliamo costruire un ponte tra il potenziale dei giovani e il mondo dell’impresa. Il nostro obiettivo è favorire la nascita di nuove realtà imprenditoriali, capaci di affrontare le sfide del presente con competenza, visione e coraggio. Per farlo, offriamo strumenti concreti, esperienze di valore e relazioni che possono fare la differenza” – ha concluso Fabio Sgaragli, presidente di Open Lab.

“Sostenere i giovani significa investire nel futuro del nostro tessuto produttivo. Follow Startup rappresenta un’opportunità preziosa per rafforzare il dialogo tra mondo economico, istituzioni e nuove generazioni. La Camera di commercio di Ferrara – Ravenna è pronta a sostenere questo percorso, valorizzando il talento e promuovendo lo spirito imprenditoriale dei nostri territori” – ha affermato Manuela Sarasini, responsabile Ufficio Progettazione e gestione incentivi, coordinamento progetti internazionali della Camera di Commercio di Ferrara e Ravenna Camera di commercio di Ferrara – Ravenna.

Follow Startup rappresenta così una risposta concreta all’esigenza di rafforzare l’imprenditorialità giovanile e opportunità di lavoro in un territorio che guarda con interesse e determinazione al futuro, puntando sull’innovazione come motore di crescita.