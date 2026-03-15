Festival Pulcheria 2026 a Piacenza

PIACENZA – PULCHERIA 2026 – CORPI CELESTI

Dal 17 al 29 marzo 2026 torna a Piacenza il festival Pulcheria

Nato come osservatorio sul mondo femminile e sulla differenza di genere, Pulcheria si è affermato negli anni come un momento pubblico di riflessione e confronto capace di dare voce all’universo femminile, intrecciando linguaggi artistici e pensiero critico, dimensione locale e respiro nazionale.

EDIZIONE 2026: CORPI CELESTI

L’edizione 2026, intitolata Corpi Celesti, si inserisce in questa continuità: un festival che non si limita a raccontare il femminile, ma lo attraversa come spazio plurale di esperienze, competenze e visioni. Attraverso teatro, cinema, musica, poesia e parole, si propone di costruire un racconto collettivo sul femminile, mettendo in dialogo generazioni, ambiti culturali e territori.

Promossa dal Comune di Piacenza – Assessorato alle Pari Opportunità in co-progettazione con Favellarte APS, con la direzione artistica di Samantha Oldani, la partecipazione di partner culturali e sociali del territorio (CIPM Emilia, Le Stanze di Igor, Manicomics APS) e il sostegno di Fondazione di Piacenza e Vigevano, l’edizione 2026 di Pulcheria intende dunque preservare l’identità costruita negli anni, cercando al tempo stesso di ampliarne la dimensione partecipativa e di intrecciare quanti più registri espressivi e ambiti possibili. Un modo per coinvolgere un pubblico sempre più ampio, femminile e maschile, che si riconosce in sensibilità, interessi e prospettive diverse.

La co-progettazione tra Comune e realtà del Terzo Settore rappresenta una novità dell’edizione 2026 e un valore aggiunto per il festival: un modello che integra visione istituzionale e competenze culturali diffuse, rafforzando partecipazione, radicamento territoriale e qualità della proposta.

APPROCCIO DI RETE E COLLABORAZIONI

L’approccio di rete favorisce il dialogo tra generazioni e tra ambiti culturali e sociali differenti. In questa direzione si inseriscono le collaborazioni con Arcigay Piacenza Lambda, Centro Antiviolenza La Città delle Donne, Conservatorio Nicolini Piacenza, Fondazione Teatri di Piacenza, Libreria Fahrenheit 451, Piccolo Museo della Poesia.

Una delle novità di questa edizione è la collaborazione con la Consulta Provinciale degli Studenti, che coinvolge i giovani nel ruolo di Ambasciatrici e Ambasciatori di Pulcheria: volontarie e volontari maggiorenni chiamati a vivere un’esperienza formativa, stimolante e ricca di relazioni. Chi desidera candidarsi può farlo compilando entro il 27 febbraio il form che trova a questo link: https://www.favellarte.it/volontari-pulcheria-2026.

Anche le redazioni giornalistiche delle scuole secondarie di Piacenza e provincia sono coinvolte nel progetto: la copertura degli eventi produrrà materiali per i canali di istituto – social, podcast, giornali, radio – restituendo un punto di vista peculiare sui temi proposti e fungendo da ponte verso il giovane pubblico. Le redazioni che desiderano candidarsi possono farlo inviando una email a favellarte@gmail.com entro il 28 febbraio.

INCONTRI E OSPITI DI PULCHERIA 2026 – CORPI CELESTI

Pulcheria 2026 – Corpi Celesti porta sguardi autorevoli da mondi differenti – scienza, musica, sport, social, teatro, letteratura: la musicista Maria Antonietta, di ritorno dall’esperienza sanremese, l’astrofisica Patrizia Caraveo, che incontrerà anche le scuole, le sportive Cicliste per caso – Silvia Gottardi e Lidia Ronzoni, le divulgatrici social @caraseimaschilista – Karen Ricci e @lhascrittounafemmina – Carolina Capria, l’artista Chiara Bersani in dialogo con la giornalista Barbara Belzini, la scrittrice Antonella Mollicone con il suo libro “Femminanza”, l’attrice Annagaia Marchioro con lo spettacolo Fulminata, per la regia di Teresa Mannino, l’attore Lorenzo Maragoni, che con Factanza Media tratteggia in modo ironico il “Tipico maschio italiano”. E ancora Margherita Tercon che ha ispirato e sceneggiato il film “La vita da grandi”, il regista e i protagonisti del film “Prossimo tuo – Hotel Milano”, per sensibilizzare rispetto ai temi della discriminazione e della violenza di genere, il progetto internazionale di performance poetica Woman Scream.

Ogni incontro è introdotto, moderato e accompagnato da professioniste e professionisti legati a vario titolo alla città di Piacenza, per creare un ponte tra ospiti e territorio e favorire un confronto vivo e partecipato.

Un momento speciale di condivisione è l’esperienza Mesci ed Esci ideata e condotta da Jo di Pierno, dedicata a donne che vogliono creare connessioni autentiche. Chi lo desidera, per l’occasione può fare richiesta del servizio di babysitting.

In tutti gli eventi è possibile acquistare i libri scritti dagli ospiti grazie alla collaborazione con Libreria Fahrenheit 451. Tutti gli appuntamenti sono gratuiti; per alcuni è richiesta la prenotazione online (info su pulcheria.it).

COINVOLGIMENTO DEL PUBBLICO

Non solo le realtà impegnate sui temi del festival, ma anche il pubblico è stimolato a essere parte attiva del processo: partecipando agli eventi, contribuendo con idee e riflessioni. È anche chiamato a “co-progettare” la prossima edizione: durante ogni incontro, può esprimere una preferenza per candidare nuove personalità votando tramite cartolina o attraverso il sito pulcheria.it alla sezione Wishlist.

IL PREMIO PULCHERIA 2026 E IL PREMIO CORPI CELESTI

Il Premio Pulcheria è un riconoscimento conferito a una figura che si sia distinta per talento, merito e impegno nella promozione della parità, dei diritti e dell’empowerment femminile. Il premio sarà assegnato nel corso di uno degli eventi del festival.

Novità dell’edizione 2026 è il Premio Pulcheria – Corpi Celesti, dedicato a una realtà del territorio che, attraverso il proprio operato, abbia saputo generare valore culturale e sociale in sintonia con i temi del festival.

PULCHERIA 2026 – CORPI CELESTI IN BREVE

QUANDO

Date dal 17 al 29 marzo 2026

CHI

Organizzatore: Comune di Piacenza – Assessorato alle Pari Opportunità in co-progettazione con Favellarte APS

Direzione Artistica: Samantha Oldani

In partenariato con:

CIPM Emilia

Le stanze di Igor

Manicomics APS

Con il contributo di: Fondazione di Piacenza e Vigevano

In collaborazione con:

Arcigay Piacenza Lambda

Centro Antiviolenza Piacenza – Associazione La Città delle Donne O.d.V.

Conservatorio Nicolini Piacenza

CPS Consulta degli Studenti di Piacenza

Fondazione Teatri di Piacenza

Libreria Fahrenheit 451

Piccolo Museo della Poesia di Piacenza – Woman Scream

DOVE

Pulcheria è un festival diffuso che si svolge nel centro storico di Piacenza. I luoghi coinvolti sono:

Auditorium della Fondazione di Piacenza e Vigevano

Auditorium Sant’Ilario

Cinema Politeama – Sala Ritz

Circolo Arci Rathaus

Conservatorio Nicolini Piacenza

Palazzo Farnese – Salone Pierluigi

Teatro dei Filodrammatici

CONTATTI

Comunicazione: MADE – Silvia Pagani | 338 1822865 | info@madeweb.it

Il programma dettagliato e aggiornato è online: www.pulcheria.it