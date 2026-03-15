Tre domeniche tra racconti mitologici e laboratori per bambini

RICCIONE (RN) – Tre pomeriggi dedicati alla scoperta dei miti e delle antiche forme di scrittura per avvicinare i più giovani alla storia e alle culture del mondo. Torna con la sua terza edizione Che mito il Museo!, il ciclo di appuntamenti gratuiti pensato per bambini dai 6 ai 12 anni, in programma nelle domeniche del 15, 22 e 29 marzo alle 16:30 al Museo del Territorio di Riccione (viale Lazio, 10).

L’iniziativa propone un viaggio affascinante tra mitologia e linguaggi del passato, attraverso un format che unisce lettura animata e laboratorio creativo. Ogni incontro prenderà spunto da un racconto mitologico appartenente a tradizioni diverse – norrena, egizia e cinese – e sarà seguito da un’attività pratica dedicata alla scoperta delle antiche forme di scrittura, come geroglifici, rune e ideogrammi cinesi.

Attraverso il gioco, la narrazione e la sperimentazione manuale, i partecipanti potranno avvicinarsi ai sistemi di comunicazione delle civiltà antiche, comprendendo come i popoli del passato raccontavano storie e tramandavano conoscenze.

Il primo appuntamento in programma, domenica 15 marzo, sarà dedicato alla mitologia egizia con il racconto “Il potere della parola”, seguito dal laboratorio “La lingua degli dei”, un’attività che guiderà i bambini alla scoperta dell’antica scrittura geroglifica.

Domenica 22 marzo sarà invece la volta del mito norreno “Loki inganna i nani”, da cui prenderà avvio il laboratorio “Magiche incisioni”, dedicato all’esplorazione delle rune e del loro significato simbolico.

Il ciclo di incontri si concluderà domenica 29 marzo con la storia della mitologia cinese “Nüwa, la dea che si sentiva sola”, accompagnata dal laboratorio “La scrittura dei draghi”, un viaggio nel mondo degli ideogrammi cinesi.

La partecipazione è gratuita con prenotazione: tel. 0541 600113 e museo@comune.riccione.rn.it