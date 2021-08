Extraliscio Punk da Balera questa sera all’Arena San Biagio di Cesena

Giovedì 12 agosto ore 21.00 proiezione del film: ospiti la regista Elisabetta Sgarbi e la band Extraliscio

CESENA – La rassegna di cinema e musica Across The Movies torna giovedì 12 agosto alle ore 21.00 nella sede estiva dell’Arena San Biagio di Cesena in via Serraglio 20, con un appuntamento molto atteso, intriso di Romagna, di ballo liscio, di contaminazione tra il rock e la tradizione con la proiezione del film Extraliscio Punk da Balera. La serata realizzata da Monogawa e Panda Comix sarà resa ancora più speciale e preziosa grazie alla presenza dal vivo della regista del film Elisabetta Sgarbi e ai protagonisti della pellicola la band degli Extraliscio.

Il mondo del liscio e delle balere entra di prepotenza sul grande schermo, grazie a questo evento musicale e ad accompagnare il pubblico e intervenire assieme agli ospiti in questa serata d’eccezione sarà Luigi Bertaccini, dj, giornalista musicale e storico del rock, prezioso frontman e collaboratore della rassegna che romperà il ghiaccio e cura da sempre tutte le anteprime ai film in modo informale ma competente.

Gli ospiti della serata sono la band rivelazione del momento, i romagnoli Extraliscio, musicisti fuori dagli schemi che contaminano la tradizione con un mondo ricco di suoni e arrangiamenti, allo stesso tempo popolare e colto.

Attraverso il film” Extaliscio Punk da balera” della regista Elisabetta Sgarbi, la voce narrante della pellicola Ermanno Cavazzoni segue, con le sue movenze stralunate, il viaggio degli Extraliscio dalle origini del liscio a oggi. Il film è stato presentato in anteprima alle Giornate degli Autori nell’ambito della 77ª Mostra del Cinema di Venezia al Festival Internazionale del Cinema di Berlino al Los Angeles Italia Film Fest e ha ricevuto il Premio SIAE per il talento creativo conferito a Elisabetta Sgarbi e il Premio FICE (Federazione Italiana dei Cinema d’Essai) a Mantova. Circa cinque anni fa Moreno il Biondo leggendario capo orchestra di Casadei star del liscio e delle balere principe del clarinetto incontra Mirco Mariani sperimentatore di suoni compositore raffinato conoscitore e collezionista unico di strumenti antichi e rari. Così sotto i buoni auspici di Riccarda Casadei (figlia di Secondo Casadei) i due musicisti di formazione così diversa ma accomunati dall’amore e dalla dedizione assoluta alla musica fondano Extraliscio. Non poteva mancare nella formazione originale la voce di Romagna mia nel mondo l’Alain Delon della Romagna Mauro Ferrara. Dunque la tradizione del liscio romagnolo quello vero quello che “si balla finché non entra la luce dell’alba” finché la gente ce la fa e ha voglia di ballare incontra suoni e luoghi nuovi incrocia traiettorie impensabili dalla musica elettronica al rock al pop. E il folklore romagnolo si apre a nuovi orizzonti e la Romagna incontra il mondo. Ermanno Cavazzoni – scrittore emiliano autore del Poema dei lunatici da cui Federico Fellini ha tratto il suo ultimo film La voce della luna – è la voce narrante del film e segue con le sue movenze stralunate il viaggio degli Extraliscio dalle origini del liscio a oggi.

Così dopo il successo al 71 Festival di Sanremo con il brano “Bianca Luce Nera” (musica di Mirco Mariani testo di Mirco Mariani Pacifico e Elisabetta Sgarbi) continua la missione di Mirco Mariani, Moreno Il Biondo e Mauro Ferrara di contaminare la tradizione con un mondo ricco di suoni e arrangiamenti allo stesso tempo popolare e colto. Convinto che la musica romagnola abbia ancora molto da dire e si fondi su un linguaggio sincero che non perde la sua peculiarità quando si incontra/scontra con altri generi musicali, Mirco Mariani ha trovato nella passione e nella dedizione per il liscio di Moreno Il Biondo e Mauro Ferrara gli ideali compagni di viaggio.

Prodotti da Elisabetta Sgarbi gli Extraliscio fanno incontrare la musica della Romagna che ha fatto ballare intere generazioni con le chitarre noise l’elettronica il rock il pop in un’esplosione di suoni ironia e libertà. Nel film troveranno spazio gli interventi di grandi artisti della scena musicale italiana come Elio Biagio Antonacci, Jovanotti, Orietta Berti, Lodo Guenzi, Vasco Brondi e tanti altri.

Elisabetta Sgarbi, dopo oltre venti anni alla Direzione della casa editrice Bompiani (Gruppo RCS Libri), nel novembre del 2015, assieme a Umberto Eco e altri amici scrittori, editori, imprenditori, ha fondato La nave di Teseo Editore, di cui è Direttore Generale e Direttore editoriale. È Presidente e Direttore Generale di Baldini+Castoldi e Oblomov e Amministratore Delegato della Betty Wrong Edizioni Musicali. Ha ideato, e da 21 anni ne è Direttore artistico, il Festival Internazionale La Milanesiana Letteratura Musica Cinema Scienza Arte Filosofia Teatro Diritto Economia. Dal 1999 dirige e produce i suoi lavori cinematografici, presentati nei più importanti Festival internazionali del Cinema. È Presidente della Fondazione Elisabetta Sgarbi che promuove la diffusione della cultura e della conoscenza dell’arte. È membro del Consiglio di amministrazione della Fondazione Paulo Coelho con sede a Ginevra.

Lunedì 23 agosto: PAOLO CONTE, VIA CON ME

Trailer del film:

https://www.youtube.com/watch?v=eDtUeQwa9co