Estate alla stazione ecologica per una città sempre più green

FERRARA – Ampliati gli orari al centro di raccolta Hera di via Diana, dove sono previsti incentivi per chi conferisce correttamente l’olio esausto e i RAEE e per chi ritira una compostiera domestica. In tutte e tre le stazioni ecologiche cittadine, invece, si promuove la raccolta delle capsule del caffè in plastica

Estate, periodo di vacanze ma anche di maggiore tempo libero, che porta i cittadini a sgomberare cantine e garage. Proprio per gestire al meglio i flussi di rifiuti destinati alle stazioni ecologiche di Ferrara, il Gruppo Hera ha deciso di ampliare l’orario di apertura del centro di raccolta di via Diana, operativo dal lunedì al sabato con orario continuato dalle 7.30 alle 19. Restano invariati gli orari degli altri due centri, ovvero quelli di via Caretti (aperto dal lunedì al sabato dalle 8.30 alle 18 e domenica dalle 14 alle 18) e via Ferraresi (dal lunedì al sabato dalle 8 alle 13 e dalle 13.30 alle 19, domenica dalle 8 alle 13).

“Usare in modo consapevole le stazioni ecologiche è un gesto concreto per rendere Ferrara una città sempre più sostenibile e per valorizzare l’impegno quotidiano dei cittadini nei confronti dell’ambiente – sottolinea il Vicesindaco con delega all’Ambiente, Alessandro Balboni -. Come Amministrazione, vogliamo rendere questi servizi sempre più accessibili, utili e conosciuti, per questo, abbiamo voluto rafforzare la collaborazione con Hera, promuovendo insieme azioni semplici ma efficaci: più orari, più informazione, più incentivi concreti per chi conferisce correttamente. Vogliamo che i Centri di Raccolta e di Recupero diventino punti di riferimento per i ferraresi, dove i rifiuti si trasformano in risorse e ogni gesto virtuoso trova un riscontro positivo”.

Per accedere alle stazioni ecologiche, in cui è possibile conferire rifiuti urbani differenziati, è necessario avere un contratto tariffa rifiuti per un immobile nel territorio comunale di Ferrara, quindi presentare la Carta Smeraldo o il codice fiscale, che permettono anche di ottenere sconti in bolletta in base alla tipologia e alla quantità di rifiuti conferiti.

I centri di raccolta integrano il servizio ordinario perché qui possono essere portati gratuitamente materiali che, per tipologia, peso o dimensioni non possono essere conferiti nei cassonetti stradali. Lo sconto in bolletta non è però l’unico incentivo a utilizzarli. Hera ha infatti messo in campo per i mesi estivi una serie di progetti, destinati solo alle utenze domestiche, per avvicinare i cittadini a questo servizio, che rappresenta oggi l’opzione ambientale più sostenibile e di minore impatto per la raccolta dei rifiuti urbani.

Le capsule del caffè – Tra le iniziative intraprese dalla multiutility c’è quella destinata ai consumatori di caffè in capsule: nel mese di luglio a chi consegnerà in una delle tre stazioni ecologiche di Ferrara capsule in plastica esauste di qualsiasi marchio – grazie al progetto Recap di Gruppo Nestlè ed Illycaffè in collaborazione con la Regione Emilia-Romagna – sarà consegnato un buono sconto da spendere nei rispettivi store on line. Per avere il tagliando (consegnati fino a esaurimento scorte) basta raccogliere le capsule in un sacchetto e inserirlo nel contenitore dedicato presente nei centri di raccolta.

L’olio esausto – Nei mesi di luglio e agosto, ma solo alla stazione ecologica di via Diana, a chi conferirà almeno 2 litri di olio da cucina (quello di frittura o dei vasetti) sarà consegnata in omaggio una tanichetta per la raccolta differenziata degli oli alimentari esausti, fino a esaurimento scorte. Con la tanica, che rimane in dotazione all’utente, i successivi conferimenti di olio possono essere effettuati versando direttamente il liquido nei contenitori presenti nei tre centri di raccolta. L’olio alimentare può essere conferito anche nei contenitori stradali ma all’interno di normali bottiglie o flaconi in plastica (diametro massimo 18 centimetri), chiusi con il loro tappo. Si ricorda che l’olio esausto è un rifiuto dannoso per l’ambiente e non va versato nello scarico del lavandino.

Ritira la compostiera – Nei mesi di agosto e settembre, inoltre, a chi ritirerà una compostiera domestica, sempre solo al centro di raccolta di via Diana, verrà consegnato invece un sacchetto di compost ottenuto dalla lavorazione dei rifiuti organici. La maggior parte degli scarti prodotti nelle cucine sono rifiuti organici e, se separati correttamente, possono trasformarsi in risorse: dal loro recupero si ottengono compost di qualità e biometano, un combustibile sostenibile.

I rifiuti elettrici ed elettronici – Nel mese di settembre, chi conferirà alla stazione ecologica di via Diana almeno 10 chili di rifiuti elettrici ed elettronici, i cosiddetti RAEE, potrà ritirare gratuitamente utili gadget per la salvaguardia dell’ambiente. Dai RAEE, infatti, è possibile ricavare materiali riciclabili, tra cui preziosi metalli. Possono essere portati ad esempio grandi e piccoli elettrodomestici, telefonini, cavi di alimentazione etc.

Quali rifiuti possono essere portati nelle stazioni ecologiche – In generale, possono essere portati nelle stazioni ecologiche quasi tutti i rifiuti di origine domestica, compresi gli elettrodomestici di tutte le dimensioni (Raee). Si accettano anche pile, batterie, macerie da piccoli lavori domestici effettuati direttamente dal cittadino residente (con un limite di peso), legno, mobilio, imballaggi in plastica, anche cassette) , lattine, carta e cartone, rottami metallici, oli esausti, potature, pneumatici senza cerchioni, cartucce per stampanti, imballaggi in vetro e molto altro ancora. Sono pochi i materiali che non sono accettati dalle stazioni ecologiche: ad esempio amianto, lana di vetro, lana di roccia, carta catramata, guaina bituminosa, vetroresina e cartongesso ecc….

Il ritiro ingombranti a domicilio è comodo e gratuito – Il Gruppo Hera mette a disposizione delle utenze domestiche il servizio di ritiro rifiuti ingombranti a domicilio: basta prendere un appuntamento tramite l’app Il Rifiutologo oppure telefonare al numero verde 800 999 500. Se invece il materiale di cui ci si vuole liberare è ancora in buono stato, e non è quindi un rifiuto, può essere donato attraverso il progetto “Cambia il finale”. Chiamando lo stesso numero, si può infatti scegliere di destinare il bene a un ente no profit del territorio contribuendo alle buone pratiche di economia circolare.