Ermo Colle arriva mercoledì 5 agosto a Sala Baganza con lo spettacolo “Al Tempo Stesso” un solo di danza e parola di Veronika Aguglia

PARMA – ERMO COLLE 2026

PALIO POETICO TEATRALE MUSICALE

XXV edizione

Il teatro dove un teatro non c’è

Mercoledì 5 agosto 2026 ore 21.15

Sala Baganza, Cortile interno della Rocca Sanvitale, p.zza Antonio Gramsci, 1

[In caso di maltempo Rocca Sanvitale, Oratorio dell’Assunta]

Veronika Aguglia

AL TEMPO STESSO

solo di danza e parola

di e con Veronika Aguglia

compagnia Il Tempo Favorevole Rimini

con il testo Clitennestra di Antonella Di Salvo e autori vari

sound editing e luci Alexandre Bologna

Ermo Colle prosegue il suo viaggio e arriva mercoledì 5 agosto, alle ore 21.15, al Cortile interno della Rocca Sanvitale di Sala Baganza, con il nuovo appuntamento, ingresso a offerta libera, della 25^ edizione di Ermo Colle, Palio Poetico Teatrale Musicale, promosso da Associazione Ermo Colle APS. In scena lo spettacolo “Al Tempo Stesso”, un solo di danza e parola di Veronika Aguglia, compagnia Il Tempo Favorevole di Rimini, con il testo Clitennestra di Antonella Di Salvo e autori vari.

Nell’intimità notturna tipica del sogno, e nello spazio ristretto di una stanza, il corpo di una donna incarna storie di tante donne. Passione amorosa, violenza e vendetta, bellezza e gioia. Dal mito al dialetto, la danza si fa voce. Ne risulta un flusso di movimento e parole sovrapposte come dentro ad un mondo onirico, personale e universale al tempo stesso.

Al termine dello spettacolo, seguirà “A tu per tu con il Teatro”, conversazione con la Compagnia e il pubblico, curata da Loredana Scianna, occasione di dialogo e restituzione partecipata sul lavoro e sulla poetica.

Palermitana, danzatrice, insegnante di danza contemporanea, educatrice al movimento danzato mh., Veronika Aguglia dal 2015 è danzatrice e coreografa per la Compagnia Il Tempo Favorevole di Rimini. Come danzatrice ha collaborato con la compagnia Peso Specifico di Modena per il Festival di Avignone Off 2019. In collaborazione con il gruppo Arteda di Rimini ha creato performance site-specific per l’Assessorato alla Cultura di Rimini e i Musei Comunali, Galleria degli Uffizi di Firenze, Galleria Estense di Modena. Come autrice solista partecipa a Festival nazionali ed internazionali. Nel 2025 riceve il Premio del pubblico e dell’organizzazione del Festival Le Voci dell’Anima di Rimini.

In caso di maltempo lo spettacolo si terrà al chiuso all’Oratorio dell’Assunta della Rocca Sanvitale.

L’edizione 2026 di Ermo Colle si realizza con il sostegno di Regione Emilia-Romagna, Fondazione Cariparma, Unione Pedemontana Parmense (Comuni di Collecchio, Felino, Montechiarugolo, Sala Baganza, Traversetolo), Comuni di Corniglio, Langhirano, Lesignano De’ Bagni, Neviano degli Arduini, Parma, Sorbolo Mezzani, Tizzano Val Parma, Torrile, Parchi del Ducato e con Bucci spa, Coop. Il Colle, Conad Traversetolo/Monticelli, Arena Sunshine/Locanda della Pieve, Cancabaia B&B, Macelleria F.lli Orsi-Lagrimone, Corte Bonomini, B&B Casa di Arola, IREN Comitato Territoriale di Parma, Azienda Sociale Sud Est.

Con il patrocinio di Provincia di Parma, Università di Parma.

In collaborazione con L.O.F.T., Festival Voci dell’Anima di Rimini, Fondazione Federico Cornoni, Teatro del Tempo, Resistenza Teatro Festival/Istituto Alcide Cervi, Festival della Parola, Associazione Libera contro le mafie/Coordinamento di Parma, Radio Circuito 29.

Informazioni

Info cell. 342 137 0224

E- mail palioermocolle@gmail.com

Sito www.ermocolle.eu

Facebook @Ermo Colle – Palio Poetico Teatrale Musicale

Instagram @ermocolle_palio