Teresio Troll racconta la figura di San Sebastiano nell’arte

RICCIONE (RN) La rassegna culturale “Vieni il mercoledì alla Lodi Fè?”, curata dall’associazione Amici dei Musei Riccione e Valconca, prosegue i suoi appuntamenti estivi nella splendida cornice del parco della storica villa riccionese in viale delle Magnolie. Il prossimo incontro, in programma mercoledì 5 agosto alle 21:15, vedrà protagonista Teresio Troll con una panoramica dedicata alla figura di San Sebastiano nella pittura, attraverso le diverse interpretazioni artistiche che nei secoli hanno raccontato il santo martire, dal titolo “San Sebastiano nella pittura… Chi era?”.

L’artista riccionese, attivo in diversi ambiti espressivi dalla pittura alla grafica, sarà al centro dell’appuntamento serale nel giardino di Villa Lodi Fè. Autore di alcuni murales nel borgo San Giuliano di Rimini, si occupa anche di critica d’arte e scrittura, con interessi che spaziano tra cinema, teatro, musica, letteratura e poesia. Negli ultimi anni ha avviato un percorso di ricerca dedicato all’esplorazione artistica di figure iconiche come i Beatles, Coco Chanel, Marilyn Monroe, Edvard Munch, Gustav Klimt e Johannes Vermeer, con l’obiettivo di individuare analogie e affinità tra persone e oggetti.

L’ingresso è libero. In caso di maltempo l’evento si sposterà presso la sala conferenze della Biblioteca comunale, in viale Lazio 10.

I prossimi appuntamenti della rassegna

La rassegna “Vieni il mercoledì alla Lodi Fè?” continuerà ad animare le serate della città fino al 2 settembre, proponendo un ricco calendario di appuntamenti settimanali dedicati alla letteratura, alla poesia, alla storia locale e alla grande musica. L’iniziativa si conferma come un vero e proprio salotto culturale all’aperto, capace di rinnovare ogni anno una tradizione considerata tra i momenti più attesi dell’estate riccionese.

Mercoledì 5 agosto

Teresio Troll

San Sebastiano nella pittura… Chi era?

Mercoledì 12 agosto

Safe Escape Live Music Band

Che musica ragazzi

Venerdì 14 agosto

Trio Tacabanda

Serata speciale di musica per un gradito ritorno del Trio Tacabanda

Mercoledì 19 agosto

Massimiliano Capra Casadio

Socrate, processo al grande educatore

Mercoledì 26 agosto

Gianni Fabbri e Secondo Casadei

Il bel canto

Mercoledì 2 settembre

I Poeti

Serata semiseria con parole in libertà