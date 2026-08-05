Teresio Troll racconta la figura di San Sebastiano nell’arte
RICCIONE (RN) La rassegna culturale “Vieni il mercoledì alla Lodi Fè?”, curata dall’associazione Amici dei Musei Riccione e Valconca, prosegue i suoi appuntamenti estivi nella splendida cornice del parco della storica villa riccionese in viale delle Magnolie. Il prossimo incontro, in programma mercoledì 5 agosto alle 21:15, vedrà protagonista Teresio Troll con una panoramica dedicata alla figura di San Sebastiano nella pittura, attraverso le diverse interpretazioni artistiche che nei secoli hanno raccontato il santo martire, dal titolo “San Sebastiano nella pittura… Chi era?”.
L’artista riccionese, attivo in diversi ambiti espressivi dalla pittura alla grafica, sarà al centro dell’appuntamento serale nel giardino di Villa Lodi Fè. Autore di alcuni murales nel borgo San Giuliano di Rimini, si occupa anche di critica d’arte e scrittura, con interessi che spaziano tra cinema, teatro, musica, letteratura e poesia. Negli ultimi anni ha avviato un percorso di ricerca dedicato all’esplorazione artistica di figure iconiche come i Beatles, Coco Chanel, Marilyn Monroe, Edvard Munch, Gustav Klimt e Johannes Vermeer, con l’obiettivo di individuare analogie e affinità tra persone e oggetti.
L’ingresso è libero. In caso di maltempo l’evento si sposterà presso la sala conferenze della Biblioteca comunale, in viale Lazio 10.
I prossimi appuntamenti della rassegna
La rassegna “Vieni il mercoledì alla Lodi Fè?” continuerà ad animare le serate della città fino al 2 settembre, proponendo un ricco calendario di appuntamenti settimanali dedicati alla letteratura, alla poesia, alla storia locale e alla grande musica. L’iniziativa si conferma come un vero e proprio salotto culturale all’aperto, capace di rinnovare ogni anno una tradizione considerata tra i momenti più attesi dell’estate riccionese.
Mercoledì 5 agosto
Teresio Troll
San Sebastiano nella pittura… Chi era?
Mercoledì 12 agosto
Safe Escape Live Music Band
Che musica ragazzi
Venerdì 14 agosto
Trio Tacabanda
Serata speciale di musica per un gradito ritorno del Trio Tacabanda
Mercoledì 19 agosto
Massimiliano Capra Casadio
Socrate, processo al grande educatore
Mercoledì 26 agosto
Gianni Fabbri e Secondo Casadei
Il bel canto
Mercoledì 2 settembre
I Poeti
Serata semiseria con parole in libertà