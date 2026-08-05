Un pezzo di Forlimpopoli in Cina: il viaggio di Veronica Gonzalez con Artusi

FORLIMPOPOLI (FC) – Un pezzo di Forlimpopoli viaggia fino in Cina nel segno di Pellegrino Artusi, della cucina italiana e della cultura della condivisione.

Dal 5 al 9 agosto 2026 Veronica Gonzalez, artista italo-argentina e Ambasciatrice di Pellegrino Artusi, porterà in scena in Cina “Cucina in punta di piedi – Cooking with your Feet”, lo spettacolo che unisce teatro di figura, mimo, danza e comicità visuale attraverso l’originale tecnica del Teatro dei Piedi.

La tournée prevede sei rappresentazioni tra Jiaxing e Pechino, nell’ambito di una programmazione internazionale dedicata al teatro per bambini e famiglie. Un nuovo importante appuntamento per Gonzalez, che torna in Cina dopo le numerose esperienze maturate negli anni con il suo spettacolo, e che ancora una volta porta con sé il legame con Forlimpopoli, città simbolo della cultura gastronomica italiana grazie all’eredità di Pellegrino Artusi.

“Cucina in punta di piedi” racconta la cucina come luogo di incontro, memoria e relazione. Sul palcoscenico i piedi nudi dell’artista si trasformano in volti e personaggi: pentole, caffettiere e oggetti quotidiani prendono vita in una piccola cucina immaginaria dove le storie arrivano al pubblico senza bisogno di parole.

Uno spettacolo capace di superare ogni barriera linguistica e culturale, proprio come il cibo, che diventa un linguaggio universale fatto di gesti, emozioni e condivisione.

La presenza in Cina arriva in un momento particolarmente significativo per la cultura gastronomica italiana, recentemente riconosciuta Patrimonio Culturale Immateriale dell’Umanità UNESCO. Un riconoscimento che valorizza non solo le ricette, ma anche i saperi, le tradizioni e le relazioni che da sempre accompagnano il modo italiano di vivere la tavola.

«Portare “Cucina in punta di piedi” in Cina significa portare con me anche un pezzo di Forlimpopoli , racconta Veronica Gonzalez “Artusi ci ha insegnato che la cucina può viaggiare, attraversare i confini e mettere in relazione le persone. Il teatro fa la stessa cosa: cambia lingua, cambia Paese, ma l’emozione rimane universale».

La tournée prenderà il via a Jiaxing, con tre rappresentazioni il 5 e 6 agosto al Centro Culturale e Artistico della città, per poi proseguire a Pechino l’8 e 9 agosto con altre tre repliche all’Holiday Classic Theatre.

Un viaggio che parte idealmente da Forlimpopoli e porta dall’altra parte del mondo una storia fatta di teatro, cultura gastronomica italiana e dell’eredità di Pellegrino Artusi.