Edoardo Boncinelli il 26 novembre a “UNIPR On Air” sul COVID-19 tra filosofia, scienza e socialità

On line alle 17 sul canale YouTube Unipr. Il genetista e filosofo dialoga con il docente dell’Università di Parma Pier Giorgio Petronini e con il neurologo Gianfranco Marchesi

PARMA – Sarà Edoardo Boncinelli, tra gli scopritori dei geni omeotici nell’uomo, il prossimo ospite di “UNIPR On Air”, l’iniziativa con cui l’Università di Parma ha ripreso “Facciamo conoscenza”.

Giovedì 26 novembre alle 17, sul canale YouTube dell’Ateneo, il genetista e filosofo dialogherà con Pier Giorgio Petronini, docente di Patologia generale all’Università di Parma, e con il neurologo Gianfranco Marchesi: si parlerà di tematiche legate alla pandemia a partire dal rapporto che deve mantenersi saldo e inscindibile fra filosofia e scienza, tra pensiero nel senso più ampio del termine e metodo sperimentale. Boncinelli, per oltre vent’anni (fino al 1992) impegnato nella ricerca genetica all’Istituto internazionale di genetica e biofisica del CNR di Napoli e successivamente direttore del Laboratorio di biologia molecolare dell’Istituto scientifico universitario “San Raffaele” e del Centro per lo studio della farmacologia cellulare e molecolare del CNR, indica che va trovata una maniera umana di interagire con le macchine, e soprattutto che è di vitale importanza non perdere mai il senso di socialità, prerogativa dell’essere umano.

La realizzazione dell’appuntamento è come sempre a cura del Centro per le Attività e le Professioni delle Arti e dello Spettacolo – CAPAS dell’Ateneo.

L’intervista durerà mezz’ora e sarà on line sul canale YouTube dell’Università di Parma alle 17. Resterà poi on line anche successivamente, su YouTube, sul sito di “Facciamo conoscenza” https://www.facciamoconoscenza.unipr.it/ e sul sito del CAPAS al link https://www.capas.unipr.it/le-nostre-produzioni-video/

Sarà disponibile anche in podcast su Spotify (link playlist “UNIPR On Air”

https://open.spotify.com/show/3BN9eMxf5zLz9jicgAf63u) e sul sito di RadiorEvolution (link categoria “UNIPR On Air” https://www.radiorevolution.it/category/podcast/unipr-on-air/ )

I PROSSIMI APPUNTAMENTI DI UNIPR ON AIR

Giovedì 3 dicembre sarà la volta dello scrittore francese martinicano Patrick Chamoiseau, che “incontrerà” Elena Pessini, docente di lingua e traduzione francese. Giovedì 10 dicembre protagonista sarà Stefano Zamagni, Presidente della Pontificia accademia delle scienze sociali e professore ordinario di Economia Politica all’Università di Bologna, che dialogherà con Dario Costi, docente di progettazione architettonica. Ultimo appuntamento giovedì 17 dicembre: Emina Stojkovic, docente di Biologia alla Northeastern Illinois University, sarà intervistata da Aba Losi, docente di Fisica e Fisica applicata.