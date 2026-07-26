Ecco la Stagione 2026/27 del Teatro Carani di Sassuolo

Tra i protagonisti: Luca Zingaretti, Ambra Angiolini e Ivana Monti, Emilio Solfrizzi, Richard Bona, Oblivion, Lella Costa, Giulia Ottonello, Paolo Calabresi, Giovanni Vernia, Antonio Ornano, Paolo Cevoli e tanti altri ed altre

SASSUOLO (MO) – Il 13 giugno 2026 presso il Teatro Carani di Sassuolo, è stata presentata la Stagione Teatrale 2026/27: oltre sessanta serate da settembre ad aprile, dieci rassegne che spaziano dalla grande prosa al jazz internazionale, dal musical alla danza, dai comici agli spettacoli per famiglie. È la quarta stagione dalla riapertura del teatro, avvenuta nel 2024 dopo dieci anni di chiusura. Tra le novità di quest’anno, una formula inedita per l’abbonamento: sette titoli fissi a cui lo spettatore aggiunge due appuntamenti a propria scelta scelti tra tutto il resto del cartellone. A febbraio torna CaraniCafè, il format che trasforma per una settimana la platea in uno spazio con tavolini, stand-up, concerti e musica elettronica. Debutta la rassegna Extra con incontri, lezioni-spettacolo e serate interattive . La stagione si accompagna a Carani I Care, il progetto della Fondazione Teatro Carani sostenuto dalla Fondazione di Modena nell’ambito del bando Mi Metto all’Opera 2026, che lavora per avvicinare al teatro pubblici diversi all’insegna dell’inclusione e dell’accessibilità, mentre costante è l’impegno nel teatro rivolto alle scuole, con proposte per tutti gli ordini e gradi.

“Il Teatro Carani è tornato ad essere un riferimento imprescindibile per la città di Sassuolo, come dimostra la straordinaria partecipazione che continua ad accompagnare spettacoli ed eventi. – commenta Matteo Mesini, Sindaco della Città di Sassuolo – Ogni anno è una grande emozione scoprire la nuova stagione. C’è un’attesa che ricorda la curiosità dei bambini davanti a una sorpresa: immaginare cosa ci riserverà il nuovo cartellone, quali artisti saliranno sul palco e quali spettacoli sapranno emozionarci e farci riflettere. Il Carani è oggi molto più di un luogo della cultura: è parte della vita sociale e dell’identità della nostra comunità. Un teatro che non si limita a ospitare eccellenze nazionali e internazionali, ma che sa aprirsi alla città con progetti inclusivi e accessibili, capaci di coinvolgere pubblici diversi e avvicinare le persone. Questa quarta stagione ne è una conferma che continua a sorprenderci. Un percorso che cresce anno dopo anno e che si arricchisce di qualità, partecipazione ed entusiasmo. Il riconoscimento più bello arriva proprio dai cittadini, che con la loro presenza rendono il Carani un luogo vivo e condiviso.

“Anche questo passo è un segno della volontà di andare incontro alla città, offrendo sempre un’ampia varietà di spettacoli, tutti di alta qualità. -introduce Claudia Borelli, presidente della Fondazione Teatro Carani – Ogni spettatore, ogni famiglia, ogni giovane devono sentirsi a casa al Carani e trovare uno spettacolo più adatto per loro. Grazie anche all’amministrazione comunale con cui prosegue un dialogo costruttivo positivo. Il sostegno del Comune di Sassuolo è fondamentale, perchèil Carani è il teatro di Sassuolo e vuole continuare a crescere insieme alla città.”

“Questa stagione è il frutto di un legame sempre più stretto e di una sinergia profonda tra l’Amministrazione Comunale e la Fondazione Teatro Carani. – commenta Federico Ferrari, Assessore alla Cultura del Comune di Sassuolo – Lavoriamo fianco a fianco per far sì che il teatro sia una risorsa condivisa, e la rassegna ‘La Città in Scena’ ne è l’esempio perfetto: una coprogettazione nata da una call aperta con il Comune che valorizza i talenti del nostro territorio. Questa collaborazione ci permette di costruire un’offerta culturale accessibile, vicina alle scuole e capace di rispondere ai bisogni e alla creatività di tutta la comunità di Sassuolo.”

CHI BEN COMINCIA…

La stagione apre prima di ottobre, con due appuntamenti gratuiti e aperti a tutti e tutte. Il 26 settembre la Rino Gaetano Band — guidata da Alessandro Gaetano — porta sul palco un tributo autentico all’autore di Gianna e Ma il cielo è sempre più blu. Il 4 ottobre Cinema mon amour occupa il teatro dalla mattina alla sera, dalle 10 alle 24, con proiezioni a ingresso libero: generi diversi, per chi vuole una mezz’ora o una giornata intera.

L’ABBONAMENTO: 7+2

Sette titoli fissi, più due liberamente scelti tra un’ampia parte del cartellone — prosa, comici, jazz, danza, concerti: è la formula dell’abbonamento 2026/27. Non un pacchetto chiuso, ma una stagione che ogni spettatore può personalizzare.

I sette titoli fissi attraversano la prosa e il musical. Si comincia il 16 ottobre con Tutti gli uomini che non sono: Paolo Calabresi racconta la storia vera di tutte le identità che ha rubato. Il 27 novembre tocca a Win for life, nuova creazione degli Oblivion. L’8 dicembre Luca Zingaretti ed Edoardo Erba firmano Marco Polo e Le Città Invisibili, trasposizione teatrale del classico di Calvino. Il 14 gennaio Emilio Solfrizzi è Falstaff in L’arte di farla franca mentre l’11 febbraio Sotterraneo porta Il fuoco era la cura, ispirato a Fahrenheit 451 Bradbury. Il 23 marzo Antonio Ornano guida il pubblico nell’universo di Il bar sotto il mare di Stefano Benni e chiude poi il 14 aprile La reginetta di Leenane: Ambra Angiolini e Ivana Monti in un thriller psicologico firmato Martin McDonagh, uno scontro crudele tra madre e figlia in cui i ruoli di vittima e carnefice si invertono continuamente. A questi sette titoli gli abbonati potranno aggiungere altri due titoli tra moltissime scelte in cartellone di generi diversi.

Prezzi abbonamento: platea intero €230, prima galleria €205, seconda galleria €160. Ridotto over 65/under 29: platea €205, prima galleria €185.

PROSA

Nove appuntamenti da ottobre ad aprile. Oltre ai sei titoli di prosa inclusi nell’abbonamento, tre appuntamenti completano la rassegna. Il 21 novembre Non siamo niente, saremo tutto di Alessandro Renda/Albe porta sul palco storie di lavoratrici e lavoratori di Sassuolo, tra racconti dal vivo e testimonianze video: il lavoro definisce chi siamo? Il 12 marzo Lella Costa è in scena con Se non posso ballare non è la mia rivoluzione: cento donne straordinarie che hanno cambiato la storia, in cento minuti. Il 31 marzo Atomica di Muta Imago racconta l’amicizia inaspettata tra il pilota di Hiroshima Claude Eatherly e il filosofo Günther Anders, in una pagina di umanità al crocevia della storia del Novecento.

MUSICAL / DANZA

Il musical porta due titoli. Il 27 e 28 novembre Win for life degli Oblivion occupa il palco per due serate — il venerdì è la data fissa inclusa nell’abbonamento. Il 27 febbraio Giulia Ottonello è la protagonista di Amèlie, musical tratto dal Favoloso mondo di Amélie: la timida protagonista trasforma la vita degli altri con piccoli gesti segreti e scopre il coraggio di amare. Per la danza, il 10 aprile l’Area Jeune Ballet di Ginevra presenta We Will Never Give Up On Love: sedici giovani danzatori tra geometrie hip-hop e danza contemporanea, in un spettacolo composto da due ipnotiche coreografie.

COMICI

Quattro appuntamenti per la rassegna di comici. Apre il 12 novembre Turbopaolo con Il Poliziotto del Formaggio: retropensieri, tecniche di marketing, sogni di gloria e tutto quello che l’Internet può farci venire in mente. Il 12 dicembre Giovanni Vernia con il suo Giovanni Vernia Show, one-man show che mescola comicità, narrazione personale, musica e parodie. Il 4 febbraio all’interno di CaraniCafè, Filippo Giardina con La banalità del bene: una satira spietata dentro le dissonanze di una civiltà che sembra aver smarrito il senso stesso della misura (vietato ai minori di 16 anni). Il 24 aprile Paolo Cevoli chiude con La Penultima Cena: nei panni del cuoco romano Paulus Simplicius Marone, tra cucina, religione, amore e politica in una performance teatrale ben oltre il cabaret televisivo.

EXTRA

Debutta una nuova rassegna che mette in contatto il pubblico con diverse voci ed esperienze oltre la dimensione teatrale. Il 31 ottobre una serata speciale e interattiva per Halloween, in collaborazione con Manzoni Eventi. Il 18 dicembre L’Illusionista: Luca Bono, per la regia di Arturo Brachetti, porta un mondo di illusione, poesia e divertimento in cui è difficile distinguere i confini tra realtà e apparenza. Il 22 gennaio Massimo Polidoro con Una vita ben spesa accompagna il pubblico in un viaggio nelle vite di Leonardo da Vinci, Darwin ed Einstein — tre giganti che con intuizioni folgoranti ed errori illuminanti hanno cambiato il nostro modo di vedere il mondo. Il 3 marzo Jacopo Veneziani con Questa non è una pipa: cos’è reale e cos’è finzione nell’arte? Una conferenza-spettacolo che attraversa i secoli alla scoperta di grandi illusioni.

CONCERTI

Il 29 gennaio Sinfonia Circense unisce l’Orchestra Senzaspine e MagdaClan Circo in un concerto-spettacolo dove musica classica e immaginario del circo si intrecciano. Il 6 febbraio, in CaraniCafè, Klaus porta un live set elettronico che fonde sonorità analogiche e visuals in un’esperienza immersiva. Altri concerti serali sono in via di definizione.

La stagione di concerti ospita anche una nuova rassegna, Pentagrammi e Pancake: due concerti mattutini da vivere in modo diverso, con una piccola colazione ad accompagnare la musica dal vivo. L’idea è semplice — iniziare la domenica in un teatro che al mattino ti accoglie con note e zuccheri. Il 27 dicembre il Trio EVA con L’Amour pour Elle, il 21 febbraio il Collettivo SNIRG con MPF! BLEURGH!! SNIRG!!!

JAZZ

Il 30 ottobre arriva al Carani Richard Bona, uno dei bassisti più acclamati al mondo: camerunense di nascita, newyorkese d’adozione, collaboratore di Herbie Hancock, Pat Metheny e Chick Corea, Bona porta sul palco il suo quintetto in un viaggio che fonde Afrobeats, ritmi caraibici e latini. È l’appuntamento jazz da non mancare della stagione. Il 5 febbraio, all’interno di CaraniCafè, Il meglio di noi: più di 15 tra grandi nomi del jazz e giovani promesse si incontrano sul palco del Carani per reinterpretare i classici della melodia italiana. Il 2 aprile Denise King, con il trio di Stefano Calzolari e il guest Marco Brioschi, porta il suo jazz raffinato e soul intenso da Philadelphia all’Europa.

JUKEBOX

Quattro serate di tribute e festa, dove si canta e si balla. Il 2 ottobre Classic Rock Legacy porta sul palco l’energia di Led Zeppelin, Deep Purple, Van Halen, Guns N’ Roses, Bon Jovi, Eagles e tanti altri. Il 4 dicembre Celentano! The Tribute Show propone i grandi successi di Adriano Celentano suonati dal vivo da dieci musicisti. Il 6 gennaio K-Pop Mania e Demon Hunters porta a teatro due ore di hit mondiali della musica k-pop e coreografie mozzafiato mentre il 20 marzo i Liveplay con The Coldplay Experience chiudono la rassegna con uno show immersivo tra grandi successi, video ed effetti speciali.

CARANIKIDS

CaraniKids raduna famiglie e bambini a teatro con nove appuntamenti domenicali da ottobre ad aprile. Ogni data include laboratori creativi gratuiti, merenda collettiva nel foyer in collaborazione con Il Melograno e MeteAPerTe!, e la presenza della Biblioteca con il progetto “Leontine in scena”, che consente di consultare i libri e prenderli in prestito prima e dopo lo spettacolo.

In programma da ottobre ad aprile: C’era una volta… un suono! (24 ottobre, per i bambini da 0 a 3 anni), U.Mani di Illoco Teatro (25 ottobre), Rodari in valigia di Teatro dell’Orsa (15 novembre), Il custode del Natale di Teatro Telaio (6 dicembre), C’era 2 volte 1 cuore di Tib Teatro (24 gennaio), Hansel e Gretel di Accademia Perduta (14 febbraio), Notte dei Racconti con Teatro dell’Orsa e giovani narratori (20 febbraio), Opera Kids di As.Li.Co. (14 marzo), Cartoon Toylette di Teatro nelle Foglie (4 aprile). Gli spettacoli C‘era 2 volte 1 cuore, Hansel e Gretel , Cartoon Toylette, si inseriscono nel progetto “Sciroppo di teatro” promosso da ATER Fondazione.

LA CITTÀ IN SCENA

Otto appuntamenti per la rassegna dedicata ai talenti del territorio, costruita in parte attraverso una call aperta con il Comune di Sassuolo che ha ricevuto oltre 80 candidature. Si apre il 3 ottobre con Sister Act della Compagnia delle Mo.Re., seguita il 17 ottobre da Canta con noi di Nicola Ferrari & Ologramma a cura di Francesca Mercury e Avanzi di Balera. Il progetto OperaLab: Hansel e Gretel, con Hansel e Gretel, promosso dal Circolo Amici della Lirica R. Malagoli, in collaborazione con l’associazione Evoè e la Scuola Media F. Ruini, Scuola di Musica Pistoni, il corpo bandistico La Beneficienza, l’Associazione Emilii e la Cooperativa LoSpino in data ancora in via di definizione. Il 9 gennaio il Collettivo Synaesthesia con Il soffio di Pan, il 26 gennaio Emilio Rentocchini con Nuda Preghiera, il 13 febbraio i BorghiBros per i loro 25 anni insieme. Il 19 marzo Viva la vida! di Armonia Art Academy, il 17 aprile Bivio – Uno spettacolo in cui decidete tutto voi di Panda Improvvisazione/LevelUp Eventi.

CARANICAFÈ

Dopo il successo della prima edizione, torna CaraniCafè. Dal 3 al 6 febbraio il teatro si trasforma: via le poltrone della platea, spazio ai tavolini, a un bicchiere di vino, alla musica. Quattro serate con proposte diverse: mercoledì 3 febbraio Game On!, una giornata di giochi da tavolo realizzata in collaborazione con le associazioni ludiche Ghirigoro Libreria, Frog, Officina Ludica, WeRole e Balena Ludens; giovedì 4 la stand-up comedy di Filippo Giardina con La banalità del bene; venerdì 5 Il meglio di noi per il jazz; sabato 6 Klaus con il suo live set elettronico. Altre serate sono in via di definizione.

CINEMA

La programmazione cinematografica è settimanale e ricorrente: domenica ore 15.30 con la programmazione per famiglie, domenica ore 18.00 e domenica e lunedì ore 20.30. I titoli vengono annunciati mensilmente su www.teatrocarani.it, in biglietteria e via newsletter.

CARANI I CARE

Carani I Care — progetto della Fondazione Teatro Carani realizzato con il sostegno della Fondazione di Modena nell’ambito del bando Mi Metto all’Opera 2026 — porta avanti un impegno concreto per rendere il teatro accessibile a pubblici diversi, con iniziative rivolte all’inclusione e all’abbattimento delle barriere all’accesso. Tra le azioni previste saranno garantiti, tramite l’aiuto dei Servizi Sociali del Distretto Ceramico, voucher gratuiti a famiglie e persone indigenti; il progetto Voci dalla Terra, un laboratorio corale femminile gratuito di canti popolari dal mondo in collaborazione con Ass. Emilii e Ass. Gadagme Italia; i laboratori gratuiti di CaraniKids; visite guidate facilitate gratuite a cura dell’archivista Matteo Ruini dedicati a pubblici con necessità speciali; la formazione gratuita per le maschere volontarie che ogni sera accolgono il pubblico e che, con il loro tempo e impegno, si prendono cura della comunità che vive e frequenta il nostro Teatro Carani. Chi fosse interessato a entrare a far parte del gruppo delle maschere può contattare il teatro scrivendo a volontari@teatrocarani.it.

SCUOLE

Con il progetto La mia aula non ha più pareti, il Teatro Carani propone anche per la stagione 2026/27 una programmazione dedicata alle scuole, con spettacoli pensati per bambine, bambini, ragazze e ragazzi dall’infanzia alle superiori. Per informazioni e prenotazioni: scuole@teatrocarani.it.

ABBONAMENTI E BIGLIETTI

Gli abbonati della stagione precedente possono rinnovare dal 23 giugno al 4 luglio in biglietteria, via mail a biglietteria@teatrocarani.it o per telefono al 0536 1878833. Il rinnovo non è effettuabile online. Chi desidera cambiare posto deve comunicarlo entro il 4 luglio; il cambio si effettua in biglietteria dal 7 all’11 luglio.

Per i nuovi abbonamenti è possibile iscriversi senza impegno fin da subito alla lista d’attesa su abbonati.teatrocarani.it o per telefono. Dal 20 luglio il teatro contatterà i chi ha lasciato i propri dati per proporre i posti disponibili; la conferma con pagamento è richiesta entro il 1° agosto. Dal 25 agosto l’abbonamento sarà acquistabile direttamente in biglietteria fino a esaurimento posti.

I biglietti per il concerto di Richard Bona sono in vendita dal 23 giugno. I biglietti per tutti gli altri spettacoli e i carnet saranno in vendita in biglietteria e online dal 5 settembre su www.teatrocarani.it.