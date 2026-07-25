Ferrara Marathon, definito il nuovo percorso per l’edizione 2027

FERRARA – Sono giornate di passaggi operativi e di organizzazione per la Ferrara Marathon in programma domenica 28 febbraio 2027, quando l’evento tornerà nella città estense con la 41esima edizione della sua storia in occasione dell’anno di Ferrara Città Europea dello Sport.

È stato infatti definito nelle scorse ore il percorso dei tre tracciati, che caratterizzeranno la manifestazione, ovvero i 42,195 Km della Maratona, ma anche quelli della Ferrara Half Marathon 21K e della Ferrara City Run 10K. I percorsi della 42K e della 21K dovranno ora affrontare l’iter di omologazione ufficiale da parte della FIDAL, la Federazione Italiana di Atletica Leggera.

La nuova impostazione del tracciato rappresenta una scelta precisa da parte dell’organizzazione, affidata a Ravenna InSport e alla gestione tecnica di Ravenna Runners Club in stretta collaborazione con il Comune di Ferrara: valorizzare maggiormente il centro storico cittadino e i suoi principali luoghi simbolo, riducendo i lunghi tratti esterni presenti in alcune edizioni del passato. A differenza dei precedenti percorsi della 42K, infatti, la nuova Ferrara Marathon non raggiungerà il Po, evitando così il lungo tratto di andata e ritorno verso l’area fluviale e mantenendo invece la gara più vicina al cuore monumentale della città.

Partenza e arrivo saranno collocati davanti al Castello Estense, fulcro simbolico dell’evento e punto centrale dell’intero fine settimana dedicato al running e al walking. Da qui il percorso partirà in direzione nord su via Borgo dei Leoni, girando a sinistra su Corso Porta Mare e transitando dopo meno di un chilometro davanti al Palazzo dei Diamanti, uno dei principali simboli architettonici della città che ha ispirato anche il nuovo logo della manifestazione. Il percorso si svilupperà poi su corso Rossetti e corso Porta Po. Dopo il primo tratto nel cuore rinascimentale di Ferrara, gli atleti raggiungeranno Porta degli Angeli e il sistema delle Mura Rinascimentali, che accompagneranno buona parte della gara. Il tracciato toccherà inoltre la cosiddetta Montagnola, il Parco urbano Giorgio Bassani (al km 7,5), Piazzale delle Medaglie d’Oro (km 15,9), il sottomura di Porta d’Amore (km 17), le frazioni di Malborghetto e di Porotto. Nel tratto finale il passaggio da Piazza Ariostea (al km 40) che aprirà il tratto conclusivo della 42K a pochi km dall’arrivo al Castello.

L’obiettivo condiviso tra organizzazione e Amministrazione comunale è stato quello di costruire un percorso veloce, scorrevole e fortemente identitario, capace di raccontare Ferrara attraverso i suoi luoghi più famosi e attraverso un centro storico riconosciuto dall’UNESCO come Patrimonio Mondiale dell’Umanità.

La 42K rappresenterà il tracciato completo della città estense, mentre la Half Marathon 21K e la Ferrara City Run 10K condivideranno parte dei passaggi più iconici del centro storico e delle mura cittadine, offrendo percorsi accessibili anche a chi desidera vivere l’evento su distanze più brevi.

Sono giornate di passaggi operativi e di organizzazione per la Ferrara Marathon in programma domenica 28 febbraio 2027, quando l’evento tornerà nella città estense con la 41esima edizione della sua storia in occasione dell’anno di Ferrara Città Europea dello Sport.

È stato infatti definito nelle scorse ore il percorso dei tre tracciati, che caratterizzeranno la manifestazione, ovvero i 42,195 Km della Maratona, ma anche quelli della Ferrara Half Marathon 21K e della Ferrara City Run 10K. I percorsi della 42K e della 21K dovranno ora affrontare l’iter di omologazione ufficiale da parte della FIDAL, la Federazione Italiana di Atletica Leggera.

La nuova impostazione del tracciato rappresenta una scelta precisa da parte dell’organizzazione, affidata a Ravenna InSport e alla gestione tecnica di Ravenna Runners Club in stretta collaborazione con il Comune di Ferrara: valorizzare maggiormente il centro storico cittadino e i suoi principali luoghi simbolo, riducendo i lunghi tratti esterni presenti in alcune edizioni del passato. A differenza dei precedenti percorsi della 42K, infatti, la nuova Ferrara Marathon non raggiungerà il Po, evitando così il lungo tratto di andata e ritorno verso l’area fluviale e mantenendo invece la gara più vicina al cuore monumentale della città.

Partenza e arrivo saranno collocati davanti al Castello Estense, fulcro simbolico dell’evento e punto centrale dell’intero fine settimana dedicato al running e al walking. Da qui il percorso partirà in direzione nord su via Borgo dei Leoni, girando a sinistra su Corso Porta Mare e transitando dopo meno di un chilometro davanti al Palazzo dei Diamanti, uno dei principali simboli architettonici della città che ha ispirato anche il nuovo logo della manifestazione. Il percorso si svilupperà poi su corso Rossetti e corso Porta Po. Dopo il primo tratto nel cuore rinascimentale di Ferrara, gli atleti raggiungeranno Porta degli Angeli e il sistema delle Mura Rinascimentali, che accompagneranno buona parte della gara. Il tracciato toccherà inoltre la cosiddetta Montagnola, il Parco urbano Giorgio Bassani (al km 7,5), Piazzale delle Medaglie d’Oro (km 15,9), il sottomura di Porta d’Amore (km 17), le frazioni di Malborghetto e di Porotto. Nel tratto finale il passaggio da Piazza Ariostea (al km 40) che aprirà il tratto conclusivo della 42K a pochi km dall’arrivo al Castello.

L’obiettivo condiviso tra organizzazione e Amministrazione comunale è stato quello di costruire un percorso veloce, scorrevole e fortemente identitario, capace di raccontare Ferrara attraverso i suoi luoghi più famosi e attraverso un centro storico riconosciuto dall’UNESCO come Patrimonio Mondiale dell’Umanità.

La 42K rappresenterà il tracciato completo della città estense, mentre la Half Marathon 21K e la Ferrara City Run 10K condivideranno parte dei passaggi più iconici del centro storico e delle mura cittadine, offrendo percorsi accessibili anche a chi desidera vivere l’evento su distanze più brevi.

Il ritorno della Ferrara Marathon rappresenta uno degli appuntamenti simbolo del programma di Ferrara Città Europea dello Sport 2027 e si inserisce nel percorso di rilancio della storica manifestazione podistica ferrarese, nata nel 1979 e tornata ufficialmente nel calendario nazionale. Negli ultimi mesi il lavoro organizzativo si è concentrato sulla definizione dei percorsi, della logistica e dei servizi dedicati agli iscritti, con l’obiettivo di costruire un evento di forte richiamo nazionale e internazionale, capace di interessare non solo il mondo del running, ma l’intero tessuto cittadino attraverso il coinvolgimento delle associazioni del territorio.

Le iscrizioni alla Ferrara Marathon 2027, alla Ferrara Half Marathon 21K e alla Ferrara City Run 10K sono aperte dal 15 giugno 2026 sul sito ufficiale: www.ferraramarathon.com.

LE DICHIARAZIONI

“Ferrara ha un legame profondo – dice Alan Fabbri, Sindaco del Comune di Ferrara – con il podismo e con la maratona, una tradizione che affonda le radici nel tempo e che ha contribuito a renderci un punto di riferimento a livello nazionale. Dopo un periodo di assenza, questa manifestazione torna finalmente nella nostra città. Riportare stabilmente la Ferrara Marathon nel calendario cittadino significa dare continuità a quel patrimonio di passione, competenza e di partecipazione che ha contraddistinto le quaranta edizioni precedenti. Accadrà nel 2027, anno in cui Ferrara sarà Città Europea dello Sport. Per questo la 41esima edizione di Ferrara Marathon diventerà uno degli eventi simbolo di un percorso più ampio, capace di unire sport, turismo, promozione del territorio e comunità. Sarà una grande festa della città, aperta ai runner, alle famiglie, alle associazioni e a tutti coloro che vorranno sentirsi parte di questo bel progetto. Ringrazio fin da ora gli organizzatori e quanti stanno rendendo possibile questa manifestazione a Ferrara”.

“Il nuovo percorso della Ferrara Marathon – sottolinea Francesco Carità, Assessore allo Sport del Comune di Ferrara – rappresenta perfettamente la visione che abbiamo per Ferrara Città Europea dello Sport 2027: unire la pratica sportiva alla valorizzazione del nostro patrimonio storico, culturale e ambientale. Abbiamo lavorato insieme all’organizzazione per riportare a Ferrara la maratona e per costruire un tracciato che fosse non solo tecnicamente apprezzabile dai runner, ma anche capace di raccontare l’identità della nostra città, attraversando i suoi luoghi più rappresentativi e coinvolgendo il maggior numero possibile di quartieri e di cittadini. La Ferrara Marathon sarà una grande festa dello sport aperta a tutti, dagli atleti che affronteranno la 42 km a chi sceglierà le distanze più brevi, contribuendo a creare un evento di partecipazione e condivisione. Siamo convinti che questa manifestazione possa diventare uno degli appuntamenti di riferimento del panorama nazionale e internazionale, generando importanti ricadute per il territorio e rafforzando il ruolo di Ferrara come città che investe nello sport, nel turismo e nella qualità della vita.”

“Con un percorso come quello appena presentato – afferma Stefano Righini, presidente di Ravenna Runner Club – è chiaro che l’obiettivo è quello di mettere in evidenza le bellezze di un centro storico come quello di Ferrara che ha ben pochi eguali nel mondo. Siamo convinti che tutto ciò possa interessare ed affascinare i tanti runner che aspettavano di conoscere le strade ed i rettilinei, i passaggi più belli e tutte le caratteristiche del nuovo percorso. Vorremmo poi che tutti si sentissero coinvolta dall’evento, cogliendo l’occasione fornita anche da Ferrara Città Europea dello Sport per presentare il centro urbano a tutto il mondo con una veste diversa dal solito, fatta di sport, condivisione e divertimento. Un percorso così iconico potrà garantire numeri importanti anche nel futuro e se la collaborazione fra le diverse realtà proseguirà siamo convinti che la ricaduta economica sul territorio sarà sempre più importante, perché la Ferrara Marathon – conclude Righini – ha tutte le potenzialità per diventare uno dei principali appuntamenti del calendario italiano e internazionale. Per creare un evento simile c’è l’assoluta necessità della collaborazione di tutti, non dovrà mai mancare il sostegno dell’Amministrazione comunale e della cittadinanza”.

www.ferraramarathon.com

IG e FB: @ferraramarathon