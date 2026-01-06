“Dai cori al cuore”: emozioni in concerto con il Coro Filarmonico Le Voci Liriche

RICCIONE (RN) – Proseguono gli appuntamenti della rassegna “Dai cori al cuore”, il progetto musicale che sta accompagnando il palinsesto eventi “Viva Riccione – Il tuo Natale al mare”. Domenica 11 gennaio, alle ore 17, la chiesa Stella Maris (viale Sicilia, 21) ospiterà il coro Satibì Singers nel concerto dal titolo “A million dreams”.

Sotto la direzione del Maestro Enrico Cenci, la formazione corale proporrà un viaggio emozionante capace di spaziare tra i ritmi travolgenti del gospel, le celebri melodie del musical e le suggestive atmosfere del pop. Un percorso sonoro ricco e variegato che mette in dialogo i grandi classici della tradizione con armonie moderne, regalando momenti di festa, spiritualità e condivisione.

La rassegna “Dai cori al cuore” prosegue domenica 18 gennaio (ore 17), con il concerto “Le voci illuminano il silenzio” eseguito dal Coro Città di Riccione Women Ensemble alla chiesa San Paolo, diretto dal Maestro Marco Galli e accompagnato dalla pianista e solista Maura Miceli.