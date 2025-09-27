Da Cesena all’Australia: le foto del concorso ‘Cliciak – Scatti di cinema’ protagoniste all’Italian film festival di Canberra fino a giovedì 16 ottobre (FOTO)

CESENA – Nei giorni in cui il mondo del cinema rivolge l’ultimo saluto a Claudia Cardinale, la mostra fotografica della ventottesima edizione di ‘CliCiak – Scatti di cinema. Concorso nazionale per fotografi di scena’, approda all’edizione 2025 dell’Italian Film Festival che si tiene annualmente in otto città australiane.

Tra le sedi vi è anche la capitale federale Canberra dove l’Ambasciata Italiana, nell’ambito delle proprie attività di diplomazia culturale, ha voluto arricchire il programma di promozione della cultura italiana nella sua espressione artistica della settima arte con l’esposizione di una selezione di trenta foto di scena tratte dalla mostra 2025 del concorso bandito dal Comune di Cesena – Biblioteca Malatestiana e Centro Cinema Città di Cesena.

Una scelta dettata dalla volontà di elevare la valorizzazione del patrimonio cinematografico italiano e insieme rendere omaggio al lavoro dell’attore, del regista e di tutte le maestranze sul set attraverso il racconto del fotografo e la sua capacità di immortalare in un piccolo rettangolo un’intera storia.

Un’abilità di sintesi che non smette mai di ricordare come il cinema sia un lavoro collettivo e il set uno spazio affollato da tanti professionisti. Gli scatti presentati al concorso cesenate, tra cui quello di Stefania Casellato per ‘Diamanti’ di Ferzan Özpetek, di Claudio Iannone per ‘Campo di battaglia’ di Gianni Amelio, di Lucia Iuorio per ‘Diva futura’ diretto da Giulia Louise Steigerwalt e di Massimo Calabria per ‘Berlinguer – La grande ambizione’ di Andrea Segre si affiancano al ricco programma cinematografico proposto, ritratto fedele dell’ultima stagione italiana.

La mostra, inaugurata dall’Incaricato d’Affari dell’Ambasciata d’Italia Consigliere Roberto Rizzo e dalla Direttrice cesenate dell’Ufficio Educazione e Cultura Valentina Biguzzi, sarà visitabile fino a giovedì 16 ottobre negli spazi del Palace Electric Cinemas di Canberra.