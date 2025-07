Consiglio comunale, gli interventi di inizio seduta di lunedì 14 luglio

BOLOGNA – In apertura della seduta odierna del Consiglio comunale, sono intervenuti le consigliere e i consiglieri indicati in elenco.

Il video della diretta è disponibile sulla piattaforma Digital for Democracy del Comune di Bologna a questo link:

https://www.digital4democracy.com/seduteonline/bologna/play.php?flv=BLGN_114917_135644_001_20250714

Di seguito gli interventi di inizio seduta e il minuto a cui è possibile riascoltarli:

Maria Caterina Manca (Anche tu conti): “I Bambini di Gaza” (00:08:40)

Siid Negash (Lepore sindaco): “Tempi d’attesa dei permessi di soggiorno” (00:11:49)

Giancarlo Pizza (Fratelli d’Italia): “Schiamazzi e vandali di quartiere in Cirenaica: cosa fare?” (00:16:13)

Giacomo Tarsitano (Lepore sindaco): “In tempi di menzogna universale, dire la verità è un atto rivoluzionario: dalla parte di Francesca Albanese” (00:17:55)

Elena Foresti (Fratelli d’Italia): “Tper: titoli di viaggio e disagi” (00:20:17)

Davide Celli (Verdi): “Riforestazione urbana in vaso” (00:21:35)

Matteo Di Benedetto (Lega Salvini premier): “Velox altre multe annullate” (00:28:57)

Matteo Di Benedetto (Lega Salvini premier): “Ancora spaccio in Piazza XX Settembre” (00:31:00)

Roberto Iovine (Partito democratico): “Il Rapporto dell’Area Studi di Mediobanca sulla sanità privata” (00:32:49)

Mery De Martino (Partito democratico): “Un po’ di chiarezza sulla pillola Ru486” (00:38:17)

Antonella Di Pietro (Partito democratico): “Buon compleanno Odette, una serata in ricordo del centenario della nascita” (00:42:16)

Filippo Diaco (Anche tu conti): “Quella strana cosa che è l’umanità” (00:46:04)

Rita Monticelli (Partito democratico): “In sostegno di Francesca Albanese” (00:51:02)

Simona Larghetti (Coalizione civica): “Bilancio città 30 e il valore della vita umana” (00:53:34)

Rita Monticelli (Partito democratico): “Srebrenica: 30 anni di un genocidio europeo” (00:58:45)

Mery De Martino (Partito democratico): “Il ruolo dei servizi sociali e della tutela” (01:00:47)

Matteo Di Benedetto (Lega Salvini premier): “Utilizzo tassa di soggiorno” (01:02:13)

Franco Cima (Partito democratico): “PNRR e ruoli delle amministrazioni locali” (01:03:53)

Giulia Bernagozzi (Partito democratico): “Contro la libertà di scelta delle donne” (01:08:15)

Cristina Ceretti (Partito democratico): “Il verde in città” (01:11:02)

Claudio Mazzanti (Partito democratico): “Sicurezza in città, ANCI scrive al viminale: le città non sono sicurezze servono agenti e risorse” (01:14:06)

Roberta Toschi (Partito democratico): “L’Umanità” (01:15:43)

Giulia Bernagozzi (Partito democratico): “Violenza al concerto” (01:18:35)

Roberta Toschi (Partito democratico): “Il diritto di morire” (01:20:02)

Giulio Venturi (Forza Italia): “Ambientalismo di facciata” (01:22:06)

Giulia Bernagozzi (Partito democratico): “Solidarietà a Francesca Albanese” (01:27:13)

Claudio Mazzanti (Partito democratico): “Dazi, Bologna l’Emilia-Romagna: i danni provocati dai nuovi dazi alla nostra economia” (01:28:25)

Manuela Zuntini (Fratelli d’Italia): “Ravone: accolto il ricorso” (01:30:03)

Claudio Mazzanti (Partito democratico): “I dati su Città 30: meno incidenti, meno feriti, meno morti e meno inquinamento” (01:35:17)

Maurizio Gaigher (Partito democratico): “Verde in centro storico” (01:36:27)

Paola Francesca Scarano (Fratelli d’Italia): “Chiarezza e utilità dell’impiego della tassa di soggiorno” (01:41:05)

Claudio Mazzanti (Partito democratico): “Alberi nelle piazze del centro storico: si elabora il piano cittadino” (01:46:18)

Giorgia De Giacomi (Partito democratico): “La grande espansione del solare” (01:47:34)

Felice Caracciolo (Fratelli d’Italia): “Gli alberi anti calura – un espediente per nascondere la cementificazione” (01:51:46)