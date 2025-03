Concerto Il Bianco, il Rosso e il Verdi! – domenica 16 marzo alle ore 17 presso la sede in via Mazzini 81 a Piacenza

Concerto senza parole per un viaggio nella grande opera

Prosegue la programmazione degli Amici della Lirica con un appuntamento imperdibile per gli amanti della musica.

Domenica 16 marzo alle ore 17, presso la sede dell’associazione in via Mazzini 81 a Piacenza

andrà in scena Il Bianco, il Rosso e il Verdi, un concerto che offrirà una prospettiva inedita sul repertorio operistico.

Protagonisti di questo viaggio musicale saranno il

Duo Tito Ciccarese (flauto) e Pierluigi Di Tella (pianoforte)

che eseguiranno sonate di operisti, romanze e fantasie d’opera, in una veste insolita e affascinante: senza le parole.

Avete mai ascoltato la musica delle opere prive del canto? Sarà una scoperta sorprendente, capace di rivelare sfumature nuove e inaspettate.

Un programma che attraverserà la grande tradizione lirica italiana

con le musiche di Bellini, Rossini, Donizetti e naturalmente Verdi

per offrire un modo nuovo di avvicinarsi al melodramma, lasciandosi trasportare dalla sola potenza della musica.

Un’occasione unica per lasciarsi incantare dalle melodie immortali della grande opera italiana.

TITO CICCARESE

Flautista eclettico, è abile interprete nel campo della musica da camera grazie ai preziosi consigli del M.tro Guido Corti. Nato a Cesena, ha iniziato gli studi con Giovanni Gatti al Conservatorio della sua città, dove poi si è brillantemente diplomato sotto la guida della Prof.ssa Maurizia Maraldi. Si è perfezionato con flautisti di chiara fama come: W. Bennett, A. Nicolét, P. Gallois, J. Bàlint. Membro fondatore di numerosi ensemble cameristici, ha esplorato repertori inediti e combinazioni strumentali insolite, come dimostrano gli oltre 1000 concerti eseguiti in più di quarant’anni d’attività, allacciando anche rapporti di collaborazione con compositori viventi che gli hanno dedicato brani interpretati in prima esecuzione assoluta: M. Pagotto, M. Betta, T. Procaccini, M. Di Gesu, A. Spazzoli, P. Pessina, F. Festa, S. Nanni.

È stato premiato in numerosi concorsi nazionali e internazionali e si è esibito al fianco di noti concertisti: Claudio Marcotulli, Guido Corti, Alessio Allegrini, Jànos Balint, Mikhail Pethukov, Dimitri Ashkenazy, Cesare Chiacchiaretta, Scilla Cristiano, Mario Marzi, Bruno Canino, Luisa Sello, etc…

Ha suonato per importanti istituzioni musicali e festival in Italia (Gioventù Musicale Italiana, A.GI.MUS., Ente Filarmonico per il Mezzogiorno, Tecne Italiana Musica, Ass. Mozart Italia, Accademia Filarmonica di Bologna, Soc. Filarmonica di Trento, A.M.A. Calabria, Ass. Amici della Musica “Manfroce” – Palmi, Soc. Buzzolla – Adria, Ass. Amici del Loggione del Teatro alla Scala – Milano, Circolo Musicale Sondrio, Camerata Musicale Sulmonese, Tremezzo – Villa Carlotta, Matera, Ravello, Ischia, Capri, Amalfi, Siracusa, Messina – Concerti dell’Ateneo, Avellino, Firenze, Torino, Bergamo – Sala Piatti, Siena, Pistoia, Grosseto, Macerata, Palazzo Campana-Osimo, Ravenna, Ferrara, Parma-Teatro Cinghio, Venezia – Chiesa di Vivaldi, Perugia, Roma – Cortile dei Musei Capitolini di Piazza del Campidoglio e Sala Paolina di Castel Sant’Angelo, Napoli, Estate Teatrale Veronese, Rassegna Malipiero – Asolo Musica, I Suoni del Tempo – Cesena, Petilia Festival – Pitigliano, Primavera Musicale Volterrana, Benevento Classica, Cilento in Musica, Velia Festival, Piemonte Musica, Festival di Bellagio e del Lago di Como, Todi Festival, Cagliari, Festival di Musica da Camera – Iglesias, Concerti d’Altamarca – Conegliano, Contrada Larga – Trento, Festival contemporaneo Area Sismica e Sadurano Serenade – Forlì, Brindisi Classica – Ass. Nino Rota, Lecce, Ostuni, Bari – Salone delle Muse Teatro Petruzzelli, Rivoli Musica, Festival Chitarristico Internazionale dello Ionio – Taranto, Alpen Classica Festival – Bressanone, Alpi Sonanti – Sondrio), Mezzano Romantica, Festival Federico Cesi, Carniarmonie, Pescara Flute Festival, Terre d’Arezzo Music Festival, Spoleto – Casa Menotti e Austria (Salisburgo), Svizzera, Germania, Inghilterra, Irlanda, Malta, Francia, Belgio, Spagna, Isole Baleari (Festival de Palma de Mallorca), Portogallo (Palacio Real de Lisboa e Università de Coimbra), Svezia, Norvegia, Danimarca, Finlandia (primo musicista italiano ad essersi esibito oltre la linea del Circolo Polare Artico finlandese), Romania (Sala Enescu – Bucarest e Settimana Internazionale della Musica Italiana – Craiova), Bulgaria, Lettonia, Lituania, Polonia (Szymanowski Music Days – Cracovia), Russia, Slovenia, Croazia, Albania, Kosovo, Canada, U.S.A., Messico. Tanti sono stati i riconoscimenti di pubblico e critica, ma è soprattutto in questo ultimo decennio che raggiunge gli obiettivi più ambiziosi: dopo l’apparizione alla Carnegie Hall di New York del 2012, si è esibito come solista accompagnato dalla Russian Chamber Orchestra (Kursk Festival) e ha eseguito l’integrale dell’Offerta Musicale di J. S. Bach al fianco di grandi interpreti russi alla Sala Bianca del Conservatorio “Tschaikowsky” di Mosca. La sua versatilità l’ha spinto a esplorare anche altri orizzonti musicali: da qualche anno, infatti, si esibisce con l’Ensemble Rock in Frac in un repertorio dedicato al rock progressivo italiano (Concerti Grossi dei New Trolls e il musical “Dracula” della Premiata Forneria Marconi).

Come docente ha tenuto stage, laboratori musicali e apprezzate master class in Italia, Messico e Paesi dell’Area Balcanica. Nel 2022 è stato invitato come docente di laboratorio e flauto contralto solista alla seconda edizione dell’Internazionale Quinto Flauto Festival di Calascibetta. Nello scorso mese di luglio ha sostenuto una lunga tournée in Asia con concerti ad Hog Kong, Thailandia (Bangkok) e Indonesia (Jakarta e Bali).

PIERLUIGI DI TELLA

Concertista, didatta e Direttore artistico dell’Istituto Musicale “A. Masini” di Forlì, conduce da tempo un’attenta e accurata ricerca musicale fondata sulla valorizzazione di repertori insoliti e originali, privilegiando la condivisione dei contenuti musicali del repertorio che egli affronta con i propri ascoltatori, interagendo con essi in modo immediato e diretto.

La sua attività concertistica l’ha portato a esibirsi in Italia, Danimarca, Norvegia, Spagna, Portogallo, Svizzera, Brasile, Bulgaria, Kosovo, Albania, Inghilterra e, in veste di solista, con varie orchestre tra cui: l’Orchestra Filarmonica Nazionale della Repubblica Moldava, l’Orchestra da Camera dell’Accademia di Tirana, l’Orchestra Sinfonica Ucraina di Kiev, l’Orchestra Filarmonica di Bacau, l’Orchestra Pro Arte Marche, l’Orchestra del Teatro Regio di Parma, l’Orch. di Stato di Vidin, etc…

Come camerista ha collaborato con prestigiosi solisti ed ensemble quali il “Quartetto di Cremona”, “Gli Strumentisti del Teatro Alla Scala” di Milano, “Nuovo Quartetto Malatestiano”, “La Camerata del Titano”, con il fagottista Paolo Carlini, il cornista Guido Corti e con Giuseppe Ettorre e Alessandro Serra, primi contrabbassi del Teatro Alla Scala di Milano.

È stato pianista collaboratore ai corsi di perfezionamento tenuti da Julius Baker, Diego Dini Ciacci, Paolo Carlini, nei corsi estivi di alto perfezionamento di Bertinoro (FC) tenuti da Alessandro Serra e Giuseppe Ettorre e, dal 2016, è pianista collaboratore all’Accademia Chigiana di Siena.

Vincitore di concorsi nazionali e internazionali, tiene corsi di perfezionamento pianistico ed è stato spesso membro di giuria in concorsi pianistici.

Ha realizzato diverse incisioni discografiche e, per la storica Casa Editrice “Carrara” di Bergamo, cura la collana didattica di 12 volumi con CD allegato dal titolo “Biblioteca del Giovane Pianista”.

Diplomato con il massimo dei voti al Conservatorio “G.B. Martini” di Bologna, ha seguito corsi di perfezionamento in Italia e all’estero con musicisti di fama internazionale, ma determinanti per la sua formazione artistica sono stati gli studi con il M° Sergio Fiorentino e, per l’alto perfezionamento della tecnica, il M° Gilbert Cook alla “Ecole Supérieure de Piano” in Svizzera.

È docente presso il Conservatorio “F. Morlacchi” di Perugia e l’Istituto Musicale “A. Masini” di Forlì.