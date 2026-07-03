‘Cliciak – Scatti di cinema’, oltre 2.042 foto presentate da 41 fotografi di tutta Italia – Tutti i nomi dei premiati (FOTO)

La raccolta sarà presentata a Cesena e in diverse altre città italiane

CESENA – Unica iniziativa nel panorama nazionale dedicata alla fotografia di scena, ‘CliCiak – Scatti di cinema’ giunge quest’anno alla 29esima edizione, confermando le ragioni che ne hanno ispirato la nascita nel 1998 per iniziativa del Centro Cinema Città di Cesena: valorizzare il lavoro dei fotografi di scena e costruire una fototeca dedicata al cinema italiano contemporaneo, arricchita e ampliata anno dopo anno.

Le oltre 2042 foto, proposte da 41 fotografi, a documentazione di 77 set tra film, serie TV e cortometraggi sono state esaminate da una giuria specializzata che ha assegnato i premi a: Simone Falso (miglior fotografia per lo scatto ‘Le città di pianura’ di Francesco Sossai), Daniele Coricciati (miglior serie fotografica cinema per le foto di ‘Vita mia’ di Edoardo Winspeare) e Gianni Fiorito (miglior serie fotografica tv per ‘Noi del rione sanità’ di Luca Miniero).

Premi ‘Giuseppe e Alda Palmas’ e ‘Portrait, ritratto sul set’

Il premio speciale intitolato a Giuseppe e Alda Palmas, per un fotografo che partecipa per la prima volta a ‘CliCiak – Scatti di cinema’, è stato vinto da Paolo Modugno per le foto dei film ‘Napoli – New York’ di Gabriele Salvatores e ‘Il Conte di Montecristo’ di Bille August, mentre il premio speciale ‘Portrait, ritratto sul set’ è andato per la sezione in bianco e nero a Gianfilippo De Rossi per ’40 secondi’ di Vincenzo Alfieri e per la sezione colore a Simone Falso per ‘Le città di pianura’ di Francesco Sossai.

Segnalazioni sono andate a Francesca Cassaro, Paolo Ciriello, Mattia Comuzzi, Mercedes Corveddu, Giuseppe D’Anna, Andrea Miconi, Paolo Modugno e Azzurra Primavera.

La mostra, oltre a quelle premiate e segnalate, presenta una significativa selezione delle foto presentate. Dopo l’esposizione cesenate, come avviene ormai da anni, la mostra verrà ospitata in diverse città italiane e straniere.

Una storia lunga quasi trent’anni

Il Centro Cinema Città di Cesena, che da anni si occupa di conservazione della fotografia di scena, ha ideato nel 1998 ‘CliCiak’, concorso nazionale per fotografi di scena italiani a cadenza annuale. Al di là della competizione, ‘CliCiak’ vuole essere uno strumento promozionale del lavoro dei fotografi di scena di oggi e offrire visibilità a materiali spesso qualitativamente eccellenti, sovente destinati a non vedere mai la luce. Il concorso, unico nel suo genere in Italia, è stato pensato per valorizzare il lavoro spesso misconosciuto dei fotografi di scena, ma soprattutto per dar vita a una fototeca sul cinema italiano contemporaneo. I fotografi attivi sui set italiani, vengono invitati ogni anno a mandare le foto dei corti e dei film, anche televisivi, seguiti nel corso delle ultime tre annate. Le foto sono analizzate da una giuria di esperti (hanno collaborato negli anni come giurati: i fotografi Vittorugo Contino, Mario Tursi, Sergio Strizzi, Franco Bellomo, Marina Alessi; i critici Cesare Biarese, Andrea Crozzoli, Piera Detassis, Gianfranco Miro Gori, Paolo Mereghetti, Lorenzo Pellizzari, Umberto Montiroli; gli studiosi di fotografia Giuseppina Benassati, Denis Curtis, Claudio Pastrone, Pietro Servo, Michele Smargiassi, Piero Colussi, Marco Leonetti; la photo editor Viviana Gandini; l’art director Beppe Preti; la direttrice di Marche film commission Anna Olivucci; i registi Antonietta De Lillo, Giorgio Diritti, Davide Ferrario, Luciano Manuzzi, Enza Negroni, Giuseppe Piccioni, Gianluca Maria Tavarelli, Maurizio Zaccaro, l’attrice Marina Massironi).