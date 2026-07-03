Agli atleti del Pallamano Ferrara Asd le congratulazioni dell’Amministrazione comunale per la promozione in Serie A Silver

L’assessore comunale allo Sport Francesco Carità ha consegnato una targa celebrativa a squadra e tecnici
FERRARA – Ferrara ritrova un ruolo tra le nobili della pallamano: scesa in campo per le finali di serie B maschili disputate in Abruzzo dal 19 al 21 giugno scorsi, la squadra senior della Pallamano Ferrara Asd ha infatti centrato la promozione in Serie A Nazionale Silver.
L’assessore comunale allo Sport Francesco Carità ha voluto incontrare tutti i protagonisti di questa bella impresa. E lo ha fatto nella cornice dell’ex Teatro Verdi, dove ha potuto salutare tutta la famiglia di Pallamano Ferrara e stringere la mano ai neo promossi atleti.
“La promozione della Pallamano Ferrara Asd in Serie A Silver – ha dichiarato l’assessore Carità – è un risultato straordinario che riporta Ferrara tra le realtà più importanti a livello nazionale. Questo traguardo è il frutto di impegno, sacrificio e passione, valori che gli atleti, i tecnici, la dirigenza e tutte le famiglie che sostengono la società hanno dimostrato durante l’intera stagione. A nome dell’Amministrazione comunale desidero esprimere le più sincere congratulazioni per questa bellissima impresa che vede premiato il lavoro di una società capace di far crescere il movimento della pallamano a Ferrara – ha concluso l’Assessore – e questa targa vuole essere un segno di riconoscenza e di vicinanza da parte di tutta la città. Siamo certi che questa squadra saprà affrontare con entusiasmo e determinazione anche la nuova sfida che l’attende, portando ancora una volta in alto i colori di Ferrara”.
Una targa commemorativa è stata infatti consegnata alla società per festeggiare il titolo conquistato al tour de force delle finali di Campionato Regionale – F.I.G.H. Area 4, prima di ricominciare i giochi per il prossimo anno sportivo, a partire dal 19 settembre prossimo.
Grande soddisfazione per tutti i tecnici e gli atleti che hanno staccato il pass per la A Silver dopo tre vittorie su quattro, portando a casa il salto di categoria, con l’entusiasmo di intraprendere una nuova sfida.
Giocatori prima squadra 2025/2026 che hanno conquistato la promozione in Serie A Silver:
– Stagni Tommaso
– Meletti Riccardo
– Raimondi Mattia
– Perotto Elia
– Pasini Filippo
– Di Gaetano Leon
– Russello Manuel
– Vitali Tommaso
– Perotto Tommaso
– Tarroni Axel
– Zaltron Nerio
– Grandi Davide
– Ferrari Giacomo
– Marzola Mattia
– Tonello Mattia
– Chillemi Lorenzo
– Biancoli Samuele
– Vitali Edoardo
– Saletti Eugenio
– Maccanti Riccardo
– Marianti Mattia
– Boldi Cotti Mirko
– Jonas Matha
Giocatori prima squadra campionato Serie A Silver anno 2026/2027
– Stagni Tommaso
– Niklas (nuovo acquisto proveniente dalla Finlandia)
– Raimondi Mattia
– Perotto Elia
– Pasini Filippo
– Di Gaetano Leon
– Russello Manuel
– Pirazzoli Aleksander (atleta cresciuto nel nostro vivaio, classe 2009 che tornerà a casa dopo due anni passati con Pallamano Cologne)
– Di Giovanni Valerio (nuovo acquisto classe 2008 proveniente da Camerano)
– Thomas Lorenzini (nuovo acquisto classe 2008 proveniente da Pressano)
– Vitali Tommaso
– Perotto Tommaso
– Tarroni Axel
– Zaltron Nerio
– Grandi Davide
– Ferrari Giacomo
– Carabulea Sebastian (nuovo acquisto)
– Pasolli Alessandro (nuovo acquisto classe 2009 proveniente da pallamano Pressano)
– Marzola Mattia
– Chillemi Lorenzo
Staff Tecnico:
Luigi Pieracci – Head Coach
Alessandro Perotto – match analist
Riccardo Meletti – goalkeeper coach
Stefania Puddu – Presidente ASD e Responsabile Tecnico attività giovanile
Elena Farina – Medico Sociale
Categorie campionati 2026/2027:
– Serie A Silver
– Campionato Regionale con accesso Nazionale Under 20
– Campionato Regionale con accesso Nazionale Under 18
– Campionato Regionale con accesso Nazionale Under 16 (2 squadre)
– Campionato Regionale con accesso Nazionale Under 14 (2 squadre)
– Campionato Regionale Promozionale Under 13-11-9-5