Agli atleti del Pallamano Ferrara Asd le congratulazioni dell’Amministrazione comunale per la promozione in Serie A Silver

L’assessore comunale allo Sport Francesco Carità ha consegnato una targa celebrativa a squadra e tecnici

FERRARA – Ferrara ritrova un ruolo tra le nobili della pallamano: scesa in campo per le finali di serie B maschili disputate in Abruzzo dal 19 al 21 giugno scorsi, la squadra senior della Pallamano Ferrara Asd ha infatti centrato la promozione in Serie A Nazionale Silver.

L’assessore comunale allo Sport Francesco Carità ha voluto incontrare tutti i protagonisti di questa bella impresa. E lo ha fatto nella cornice dell’ex Teatro Verdi, dove ha potuto salutare tutta la famiglia di Pallamano Ferrara e stringere la mano ai neo promossi atleti.

“La promozione della Pallamano Ferrara Asd in Serie A Silver – ha dichiarato l’assessore Carità – è un risultato straordinario che riporta Ferrara tra le realtà più importanti a livello nazionale. Questo traguardo è il frutto di impegno, sacrificio e passione, valori che gli atleti, i tecnici, la dirigenza e tutte le famiglie che sostengono la società hanno dimostrato durante l’intera stagione. A nome dell’Amministrazione comunale desidero esprimere le più sincere congratulazioni per questa bellissima impresa che vede premiato il lavoro di una società capace di far crescere il movimento della pallamano a Ferrara – ha concluso l’Assessore – e questa targa vuole essere un segno di riconoscenza e di vicinanza da parte di tutta la città. Siamo certi che questa squadra saprà affrontare con entusiasmo e determinazione anche la nuova sfida che l’attende, portando ancora una volta in alto i colori di Ferrara”.

Una targa commemorativa è stata infatti consegnata alla società per festeggiare il titolo conquistato al tour de force delle finali di Campionato Regionale – F.I.G.H. Area 4, prima di ricominciare i giochi per il prossimo anno sportivo, a partire dal 19 settembre prossimo.

Grande soddisfazione per tutti i tecnici e gli atleti che hanno staccato il pass per la A Silver dopo tre vittorie su quattro, portando a casa il salto di categoria, con l’entusiasmo di intraprendere una nuova sfida.

Giocatori prima squadra 2025/2026 che hanno conquistato la promozione in Serie A Silver:

– Stagni Tommaso

– Meletti Riccardo

– Raimondi Mattia

– Perotto Elia

– Pasini Filippo

– Di Gaetano Leon

– Russello Manuel

– Vitali Tommaso

– Perotto Tommaso

– Tarroni Axel

– Zaltron Nerio

– Grandi Davide

– Ferrari Giacomo

– Marzola Mattia

– Tonello Mattia

– Chillemi Lorenzo

– Biancoli Samuele

– Vitali Edoardo

– Saletti Eugenio

– Maccanti Riccardo

– Marianti Mattia

– Boldi Cotti Mirko

– Jonas Matha

Giocatori prima squadra campionato Serie A Silver anno 2026/2027

– Stagni Tommaso

– Niklas (nuovo acquisto proveniente dalla Finlandia)

– Raimondi Mattia

– Perotto Elia

– Pasini Filippo

– Di Gaetano Leon

– Russello Manuel

– Pirazzoli Aleksander (atleta cresciuto nel nostro vivaio, classe 2009 che tornerà a casa dopo due anni passati con Pallamano Cologne)

– Di Giovanni Valerio (nuovo acquisto classe 2008 proveniente da Camerano)

– Thomas Lorenzini (nuovo acquisto classe 2008 proveniente da Pressano)

– Vitali Tommaso

– Perotto Tommaso

– Tarroni Axel

– Zaltron Nerio

– Grandi Davide

– Ferrari Giacomo

– Carabulea Sebastian (nuovo acquisto)

– Pasolli Alessandro (nuovo acquisto classe 2009 proveniente da pallamano Pressano)

– Marzola Mattia

– Chillemi Lorenzo

Staff Tecnico:

Luigi Pieracci – Head Coach

Alessandro Perotto – match analist

Riccardo Meletti – goalkeeper coach

Stefania Puddu – Presidente ASD e Responsabile Tecnico attività giovanile

Elena Farina – Medico Sociale

Categorie campionati 2026/2027:

– Serie A Silver

– Campionato Regionale con accesso Nazionale Under 20

– Campionato Regionale con accesso Nazionale Under 18

– Campionato Regionale con accesso Nazionale Under 16 (2 squadre)

– Campionato Regionale con accesso Nazionale Under 14 (2 squadre)

– Campionato Regionale Promozionale Under 13-11-9-5