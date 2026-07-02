Lo Star Track Cycling Team dagli Usa ai Gp Internazionali di Fiorenzuola – 6 Giorni delle rose

Il team statunitense sarà protagonista al Velodromo “Attilio Pavesi” dal 20 al 25 luglio

FIORENZUOLA D’ARDA (PC) – Fra le realtà internazionali che prenderanno parte alla 29ª edizione dei Gran Premi Internazionali di Fiorenzuola – 6 Giorni delle Rose bianche dal 20 al 25 luglio ci sarà anche lo Star Track Cycling, uno dei più importanti progetti dedicati al ciclismo su pista del Nord America.

Nato nel 2004 al Kissena Velodrome di New York, lo Star Track è un programma giovanile completamente gratuito che avvicina al ciclismo su pista ragazzi e ragazze dagli 8 ai 16 anni, con particolare attenzione ai giovani provenienti dai quartieri più svantaggiati della città. In oltre vent’anni di attività ha coinvolto migliaia di ragazzi, conquistato più di 50 titoli nazionali statunitensi e ottenuto più volte il riconoscimento di USA Cycling Center of Excellence e Junior Club of the Year. Nel 2022 il progetto ha compiuto un ulteriore passo avanti con la nascita dello Star Track UCI Pro Team, il primo nuovo trade team UCI della pista dopo oltre dieci anni, creato per offrire ai migliori atleti nordamericani un percorso verso le competizioni internazionali. In pochi anni i suoi corridori hanno preso parte ai Campionati del Mondo, alla UCI Track Champions League e ai Giochi Olimpici di Parigi 2024.

Ai Gran Premi Internazionali di Fiorenzuola lo Star Track Cycling sarà rappresentato, in campo maschile, dallo statunitense Grant Koontz (in gara nell’Omnium a Parigi 2024). La formazione femminile sarà invece composta dalle statunitensi Mia Deye e Stephanie Lawrence, dalla canadese Justine Thomas e dalla britannica Dannielle Watkinson, a conferma della vocazione internazionale del team e del prestigio della manifestazione fiorenzuolana.