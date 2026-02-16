Cineracconti il 18 febbraio con Roberto Gambuti

RICCIONE (RN) – Proseguono gli appuntamenti di “Cineracconti”, il ciclo di incontri curato dall’associazione Amici dei Musei di Riccione e Valconca, dedicato all’esplorazione dei legami tra la settima arte, la storia e la letteratura. Il prossimo appuntamento, in programma mercoledì 18 febbraio alle 17 presso la sala conferenze della Biblioteca comunale (viale Lazio 10), vedrà protagonista Roberto Gambuti nell’approfondimento dal titolo “Il business dei sogni. Una storia non hollywoodiana del cinema americano”.

L’intervento esplorerà la produzione statunitense oltre i grandi circuiti commerciali, con l’obiettivo di riconoscerne il valore integrale attraverso un lungo percorso che si snoda in oltre 150 anni di storia per scoprirne le sfumature più autentiche. L’appuntamento rappresenta un’occasione preziosa per conoscere la scrittura cinematografica come forma d’arte autonoma, affidata per l’occasione a una voce autorevole del settore.

Roberto Gambuti (Rimini, 1956) dedica da decenni la sua attività alla promozione della cultura cinematografica e teatrale. Negli anni Novanta ha fondato l’associazione culturale Stalker e successivamente l’associazione OnCinema, con l’obiettivo di diffondere la settima arte attraverso rassegne tematiche, incontri e laboratori creativi. Proprio con OnCinema ha curato la realizzazione di diversi cortometraggi, offrendo a molti giovani l’opportunità di sperimentare il linguaggio filmico. Dal 2019 cura il canale YouTube @OnCinemaVideo, dove realizza documentari e approfondimenti che uniscono rigore storico e analisi dei grandi temi della storia del cinema e della televisione.

La rassegna “Cineracconti” si concluderà il 25 febbraio con Daniele Gualdi, che tratterà il percorso sull’arte di Mario Martone dal titolo “Dal teatro al cinema”.

Gli appuntamenti sono a ingresso libero.