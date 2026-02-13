Riccione: il 14 Febbraio al parco Oltremare 2.0 il workshop con esperti e amanti cinofili

RICCIONE (RN) – La conservazione delle specie marine e l’eccellenza nella ricerca etologica, diventano un modello da studiare e integrare al mondo dell’addestramento cinofilo. Il parco zoologico Oltremare 2.0 di Riccione annuncia un appuntamento esclusivo, dedicato all’interazione uomo-animale: “Train Your Dog like a Dolphin”. Al centro del corso, non c’è solo l’addestramento, ma l’applicazione di protocolli avanzati di arricchimento ambientale (enrichment) e metodi di training cooperativo, sviluppati per la salvaguardia e la gestione dei tursiopi. Queste tecniche possono essere applicate con ogni specie animale, adattandole alle caratteristiche specie-specifiche e ad ogni individuo, con lo scopo di esaltarne peculiarità e unicità.