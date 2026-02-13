RICCIONE (RN) – La conservazione delle specie marine e l’eccellenza nella ricerca etologica, diventano un modello da studiare e integrare al mondo dell’addestramento cinofilo. Il parco zoologico Oltremare 2.0 di Riccione annuncia un appuntamento esclusivo, dedicato all’interazione uomo-animale: “Train Your Dog like a Dolphin”. Al centro del corso, non c’è solo l’addestramento, ma l’applicazione di protocolli avanzati di arricchimento ambientale (enrichment) e metodi di training cooperativo, sviluppati per la salvaguardia e la gestione dei tursiopi. Queste tecniche possono essere applicate con ogni specie animale, adattandole alle caratteristiche specie-specifiche e ad ogni individuo, con lo scopo di esaltarne peculiarità e unicità.
Riccione: il 14 Febbraio al parco Oltremare 2.0 il workshop con esperti e amanti cinofili
L’APPROCCIO SCIENTIFICO
Da anni, i professionisti di Oltremare operano seguendo i più alti standard internazionali per garantire il benessere psico-fisico dei mammiferi marini.
Questo know-how si basa su:
– enrichment: stimoli fisici e cognitivi studiati per incoraggiare i comportamenti naturali delle specie
– collaborazione volontaria: tecniche basate sulla fiducia reciproca
– approccio scientifico: metodi di training innovativi, impiegati anche nella prevenzione e ricerca.
LA PARTNERSHIP D’ECCELLENZA
Il progetto, unico nel panorama italiano, nasce dalla sinergia tra il team di trainers di Oltremare 2.0 e Davide Marinelli di AlfaDog Training Academy, centro di formazione cinofila professionale che opera in Italia e all’estero da oltre 25 anni. Marinelli, esperto di fama internazionale, collabora attivamente con l’Università Politecnica delle Marche per l’impiego di cani nel rilevamento di sostanze ai fini della conservazione ambientale.
Il corso coinvolgerà in totale 20 partecipanti (dai 18 anni d’età in su) che vogliono affrontare l’esperienza formativa da soli o con il proprio amico a 4 zampe. Il workshop è valido anche come aggiornamento per i certificati FCC ITALIA, organismo nazionale di certificazione che opera nel settore cinofilo.
Per iscrizioni chiamare lo 0541.4271 (dal lunedì al venerdì dalle 9 alle 12) oppure inviare mail a info@oltremare.org.