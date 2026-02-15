Riccione 16 febbraio 2026 ore 21 – Incontro Pubblico

RICCIONE (RN) – Educare, mestiere di promesse

Il problema educativo nella società odierna sarà al centro di una serata-incontro in programma: lunedì 16 febbraio alle ore 21 presso il Palazzo del Turismo di Riccione

Sarà presente l’insegnante, saggista e pedagogista Franco Nembrini.

Il titolo della serata, “Educare mestiere di promesse”, riprende la recente Lettera Apostolica sul tema di Papa Leone XIV dal titolo “Disegnare nuove mappe di speranza”.

L’incontro è promosso dall’Associazione “Amici di Andrea Aquilano” e dall’Associazione “Koinè Riccione ETS” che gestisce la nuova scuola cattolica “San Carlo Acutis” di Riccione, che partirà dall’anno scolastico 2026-2027.

“Nella società odierna sempre più ‘invasa’ da intelligenza artificiale, strumenti di distrazione, isolamento delle persone – affermano i presidenti Stefano Matteoni e Paolo Lombardi – per noi è centrale mettere a tema l’educazione. Questo non appena per una trasmissione di regole e nozioni. Educare significa introdurre alla realtà, attraverso un cammino comunitario tra docenti e famiglie. Educare fa rima con libertà. La libertà di far propria la proposta educativa, diventando persone vive, adulte, capaci di usare fino in fondo la ragione nel difficile mondo odierno. È una sfida. Non solo per i cattolici ma per tutti”.

Per Papa Leone XIV occorre rilanciare il tema dell’educazione perché “nessun algoritmo potrà sostituire ciò che la rende umana”.

“L’educazione cristiana – afferma il Papa nella Lettera Apostolica – è opera corale: nessuno educa da solo. La comunità educante è un ‘noi’ dove il docente, lo studente, la famiglia, il personale amministrativo e di servizio, i pastori e la società civile convergono per generare vita”.

L’incontro con Franco Nembrini ha il patrocinio del Comune di Riccione.