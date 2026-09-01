Cambio al vertice della Capitaneria di Porto di Rimini, il benvenuto della Sindaca Foronchi alla nuova comandante Ilaria Toraldo

CATTOLICA (RN) – La sindaca Franca Foronchi ha ricevuto in Sala Giunta di palazzo Mancini la nuova comandante della Capitaneria di Porto di Rimini, il capitano di fregata Ilaria Toraldo che subentra al comandante Ottavio Cilio. Ad accompagnarli nella visita istituzionale, il Comandante della Capitaneria di Porto di Cattolica Armando Passaretti. Ilaria Toraldo, originaria di Tropea e proveniente da ultimo dal Comando regionale di Reggio Calabria, si insedierà ufficialmente nel corso della cerimonia per il passaggio di consegne in programma venerdì 4 settembre a Rimini. Cilio lascerà invece il capoluogo di provincia per un nuovo incarico al Dipartimento per le Politiche del Mare a Roma.

Nel dare il benvenuto dell’amministrazione e della città al Comandante Toraldo, la Sindaca Foronchi ha dichiarato di rinnovare “il rapporto di collaborazione istituzionale che da sempre lega Cattolica e la Capitaneria, a servizio del territorio, degli operatori marittimi, della comunità e dei tanti ospiti della nostra costa”. La prima cittadina ha inoltre ringraziato il Capitano Cilio per il lavoro svolto in questi anni al servizio di Cattolica e di tutto il territorio. “Dalla città di Cattolica abbiamo sempre ricevuto la massima disponibilità – ha commentato il capitano Cilio – Un rapporto di collaborazione costante e di grande efficienza che abbiamo avuto con tutte le amministrazioni della nostra area di competenza, a riprova che si tratta proprio dello spirito e del carattere dell’intero territorio e di tutta la comunità”.

Alla nuova comandante Toraldo la Sindaca Foronchi ha donato due volumi sulla storia e tradizioni di Cattolica.