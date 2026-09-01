“Liqui Moly Nexus Auto Tour”: tappa in piazza Castello per il viaggio di una cinquantina di automobili d’epoca

Da giovedì 3 a venerdì 4 settembre 2026 in centro storico

FERRARA – Un viaggio sulle strade italiane a bordo di una cinquantina di automobili storiche in arrivo da diversi Paesi europei con veicoli costruiti tra gli anni Cinquanta e gli anni Ottanta: è questo il tema della manifestazione “Liqui Moly Nexus Auto Tour”, in programma da giovedì 3 a sabato 5 settembre 2026 lungo un percorso di 800 chilometri che include la città di Ferrara tra le strade più significative della tradizione automobilistica italiana. L’iniziativa, che farà tappa nel centro storico ferrarese giovedì 3 settembre 2026 con arrivo dopo le 17:00 e ripartenza nella mattinata di venerdì 4 settembre 2026, è organizzata da Nexus Automotive International e Liqui Moly con la collaborazione dell’Officina Ferrarese per il passaggio ferrarese.

L’appuntamento – che da Ferrara proseguirà alla volta di Maranello e poi di Mantova e Brescia – è stato presentato martedì 1 settembre 2026 nella sala dell’Arengo della residenza municipale di Ferrara.

All’incontro con i giornalisti sono intervenuti l’assessore al Turismo e Promozione del territorio del Comune di Ferrara Matteo Fornasini e il presidente del Club Officina Ferrarese del Motorismo Storico Riccardo Zavatti.

A sottolineare il valore turistico dell’iniziativa è intervenuto l’assessore Matteo Fornasini: “Un’iniziativa di prestigio per la città che potrà così farsi conoscere da cinquanta equipaggi in arrivo dalla Germania e da altri Paesi europei. Il motorismo storico rappresenta un ulteriore tassello della strategia con cui stiamo lavorando per rafforzare l’attrattività turistica di Ferrara e del suo territorio. Manifestazioni come questa ci consentono di intercettare pubblici internazionali accomunati da una grande passione e, allo stesso tempo, di proporre loro un’esperienza che non si limita alla scoperta delle automobili, ma comprende la città, il paesaggio, la nostra cultura e le nostre eccellenze. Ferrara ha tutte le caratteristiche per essere una destinazione capace di accogliere anche questo tipo di turismo esperienziale. Il motorismo storico, inoltre, crea un legame particolarmente interessante tra la valorizzazione del patrimonio e la promozione del territorio, contribuendo a costruire nuove occasioni di conoscenza e di visita”.

“Per Officina Ferrarese – è quindi intervenuto Riccardo Zavatti, presidente di Officina Ferrarese – è motivo di grande soddisfazione poter contribuire a portare a Ferrara una manifestazione di questo livello. Il motorismo storico non è soltanto la conservazione di automobili che appartengono al passato, ma è soprattutto cultura, memoria, identità e capacità di creare relazioni. Il passaggio del Liqui Moly Nexus Auto Tour rappresenta un’opportunità straordinaria per mostrare Ferrara a una platea internazionale, facendo conoscere il nostro territorio attraverso una prospettiva originale e coinvolgente. Le auto d’epoca diventano così ambasciatrici di un patrimonio che va ben oltre il mondo dei motori”.

LA SCHEDA a cura degli organizzatori – Ferrara si prepara ad accogliere una tappa del Liqui Moly NEXUS Auto Tour 2026, manifestazione internazionale che riunisce operatori e protagonisti del settore aftermarket automobilistico attraverso un viaggio sulle strade italiane a bordo di oltre quaranta automobili storiche, costruite tra gli anni Cinquanta e gli anni Ottanta.

L’evento, organizzato da NEXUS Automotive International e Liqui Moly, si svolgerà dal 3 al 5 settembre e porterà lungo il percorso un pubblico internazionale di appassionati e professionisti provenienti da diversi Paesi. In questo contesto si inserisce anche il passaggio a Ferrara, organizzato da Officina Ferrarese, realtà da sempre impegnata nella promozione e nella valorizzazione del motorismo storico.

La manifestazione rappresenta non soltanto un appuntamento per gli appassionati di automobili d’epoca, ma anche un’occasione per far conoscere il territorio attraverso un linguaggio capace di unire storia, cultura, paesaggio e passione motoristica. Il tour prevede infatti circa 800 chilometri lungo alcune delle più suggestive strade legate alla tradizione automobilistica italiana, creando occasioni di incontro e networking tra i partecipanti.

Il Liqui Moly NEXUS Auto Tour si inserisce dunque nel calendario degli appuntamenti che possono contribuire a promuovere Ferrara oltre i tradizionali circuiti turistici, mettendo in relazione la dimensione internazionale dell’evento con la vocazione del territorio alla cultura, all’accoglienza e alla valorizzazione del patrimonio.

Per Officina Ferrarese, l’iniziativa costituisce inoltre un’occasione per ribadire il ruolo del motorismo storico come fenomeno culturale e aggregativo, capace di coinvolgere generazioni diverse e di trasformare la passione per le automobili d’epoca in uno strumento di promozione e conoscenza del territorio.