Calendario degli eventi a Rimini

RIMINI – IL CALENDARIO GIORNO PER GIORNO

Tutti i martedì 2023

Palazzo del Fulgor, piazza San Martino – Rimini centro storico

FM Fellini Museum: Cinemino

Continuano gli appuntamenti al Cinemino, allestito all’interno del Palazzo del Fulgor. Le giornate del martedì vengono dedicate ai capolavori di Fellini, titoli selezionati all’interno della celebrata filmografia del Maestro, e ai documentari a lui dedicati. I prossimi appuntamenti:

martedì 5 dicembre: Intervista di Federico Fellini (Italia 1987, 113′)

martedì 12 dicembre: E la nave va di Federico Fellini (Italia 1983, 132′)

martedì 19 dicembre: Siamo qui per provare di Greta de Lazzaris e Jacopo Quadri (Italia 2022, 88’)

martedì 2 gennaio: 8½ di Federico Fellini (Italia 1963, 114′)

martedì 9 gennaio: Roma di Federico Fellini (Italia 1972, 119′)

Ore 16. L’ingresso è incluso nel biglietto del FM Museum. Il solo ingresso al Palazzo del Fulgor prevede un costo di 2 €. Info: 0541 704494; 0541 704496 www.fellinimuseum.it

martedì 5 dicembre 2023

Rimini, Bar Lento, via Bertola, 52

Il rifugio di via Montefeltro

Il libro e il video dedicati al tragico bombardamento subito da Rimini il 28 dicembre 1943

Presentazione del libro di Giorgio Biagini “28 dicembre 1943. Il rifugio della Villa Cecchi Bruttapela” (edito da IlPonte), in cui l’autore ricostruisce la nascita del rifugio riminese (in via Montefeltro, 55) e la sua tragica distruzione a causa di una bomba alleata che distrusse la casa il 28 dicembre 1943.

L’autore ha pubblicato questo libro per fare conoscere la storia della cantina-rifugio costruita nella casa della famiglia della moglie. Una decisione nata dalla consapevolezza che il rifugio di via Montefeltro è poco conosciuto dai riminesi, nonostante la dolorosa importanza che ebbe in città. Infatti in quel 28 dicembre 1943 riportato nel titolo, trenta persone si nascosero nel rifugio per proteggersi dal bombardamento in corso su Rimini, ma una bomba alleata cadde sul marciapiede antistante la casa di via Montefeltro e causò la morte di tutti coloro che avevano trovato riparo nella cantina.

Oltre alla presentazione del libro, sarà anche proiettato un video che ricostruisce con suoni e immagini, i bombardamenti e le distruzioni subiti dalla città di Rimini durante la seconda guerra mondiale. Intervengono all’incontro l’autore e lo storico Daniele Celli.

Ore 19. Ingresso libero

mercoledì 6 dicembre 2023

Rimini, Palazzo del Turismo, piazzale Fellini

Adolescenti e genitori: Nuovi dialoghi da costruire

Eventi a cura del Centro per le Famiglie: Crescere con il corpo che cresce

Mercoledì 6 dicembre ore 20.45 al Palazzo del Turismo, piazzale Fellini, 3, è prevista una conferenza dal titolo: “Crescere con il corpo che cresce. Corpo, sessualità e amore in adolescenza”. A cura di Elena Buday, psicologa, psicoterapeuta ed autrice, ricercatrice presso Il Minotauro. Ingresso libero, fino ad esaurimento posti. Info: 0541 793860

giovedì 7 dicembre 2023

Rimini, Sala della Cineteca, via Gambalunga, 27

Libri da queste parti 2023

Per la rassegna curata dalla Biblioteca Gambalunga e dedicata alle novità editoriali del territorio, giovedì 7 dicembre Ennio Grassi, in dialogo con Gualtiero De Santi e Ivan Orsini, presenta ‘La letteratura dialettale nella commedia romagnola tra Seicento e Settecento’ (Pazzini, 2023).

Al termine della presentazione è presente un punto vendita dei libri, con firmacopie dell’autore.

Ore 17.00 Ingresso libero. Info: www.bibliotecagambalunga.it

venerdì 8 dicembre 2023

Rimini, FIR (Forniture Idrauliche Romagnole, via Aida 21 – zona Padulli)

Classica d’inverno

18° edizione della corsa competitiva (km 14,3 – misto collinare) e non competitiva (km 6,5 pianeggiante)

Orario: ritrovo ore 8.00; partenza ore 9.30 Info: 328 4659162 www.goldenclubrimini.it

sabato 9 dicembre 2023

Miramare di Rimini, Chiesa del Sacro Cuore di Gesù, via Marconi 43

Cori sotto l’Albero

“World Choral Day”

La Corale Nostra Signora Di Fatima festeggia la giornata mondiale della coralità insieme al Coro città di Morciano, con musiche natalizie del periodo dell’avvento.

Ore 21. Ingresso libero

sabato 9 dicembre 2023

Canile Stefano Cerni, Via S. Salvatore, 32- Rimini

Open day natalizio del canile Stefano Cerni

Arriva il Natale e il Canile comunale Stefano Cerni e la Cooperativa sociale Cento Fiori che lo gestisce aprono i suoi cancelli al tradizionale open day natalizio con visite guidate con l’educatore, musica dal vivo, merenda preparata dai volontari e un ricco mercatino: un’occasione anche per fare i regali di Natale e nello stesso tempo aiutare gli animali dello Stefano Cerni.

Nel mercatino natalizio ci saranno felpe, natalizie e non, shopper, berrette in pile e palline natalizie, giochi da tavola realizzati con le foto dei cani del canile. Gli articoli vengono prodotti in base alle prenotazioni che è possibile effettuare all’indirizzo mail benessere.animali@coopcentofiori.it.

Microchip Day gratuito per i gatti dei cittadini riminesi.

Orario: dalle ore 10.00 alle ore 15.00 Ingresso libero. Info: 329 2255722

domenica 10 dicembre 2023

Rimini, Cinema Teatro Tiberio

Biblioterapia. Come curarsi (o ammalarsi) con i libri

Il peso della leggerezza. Identità ed eredità culturali

Silvano Tagliagambe: Il peso e la leggerezza dell’immaginazione scientifica tra vincoli e opportunità

Al filosofo, fisico ed epistemologo Silvano Tagliagambe, il compito di introdurre nella riflessione il ruolo della scienza e della tecnologia nella costruzione dei valori e degli immaginari delle società contemporanee. Ore 17. Ingresso libero fino esaurimento posti.

Info: 0541.704486 www.bibliotecagambalunga.it

lunedì 11 dicembre 2023

Nelson’s, via Regina Elena 71 Rimini

Lunedì JAZZ: Welcome To The Django Quartet

Quello degli Welcome to the Django Quartet è un progetto che nasce dalla passione di quattro musicisti che si sono incontrati artisticamente, trascinati dalla passione per la musica del grande chitarrista Django Reinhardt, capofila e maggiore interprete di un genere che è apolide per definizione: il manouche, musica tzigana che si tinge delle sfumature dei tanti colori che compongono la tavolozza delle culture europee: dal calore iberico alla raffinata dolcezza francese, dal fuoco balcanico alla malinconia della musica klezmer ebraica. Il tutto mosso dal martellante ritmo sincopato del jazz, che nel manouche si rinnova e trova un filone unico e originale che dopo 80 anni è ancora capace di far ballare chi ascolta. A cura del Rimini Jazz Club.

Carlo Chiarenza chitarre, Paolo Sorci chitarre, Roberto Gazzani contrabbasso, Umberto Gnassi clarinetto.

Dalle ore 21.30 Ingresso libero. Info: www.facebook.com/rimini.jazz.club/

martedì 12 dicembre 2023

via San Giuliano 16 – Rimini Borgo San Giuliano

Lo Schiaccianoci

In diretta da Londra Royal Ballet

I disegni d’epoca di Julia Trevelyan Oman conferiscono un fascino festoso all’amata produzione del Royal Ballet di Peter Wright, mentre la magia delle fiabe si unisce a una danza spettacolare in questo indimenticabile balletto classico.

Coreografia: Peter Wright da Lev Ivanov | Musica: Pyotr Il’yich Tchaikovsky

Ore 20.15 Biglietteria: interi 12€ – ridotti 11€

Info: www.cinematiberio.it/eventi/loschiaccianoci_23/

fino al 22 dicembre 2023

Ex Cinema Astoria, viale Euterpe, 15 – Rimini

Ritorno all’Astoria – Secondo tempo

Con oltre 120 iniziative in calendario e 28 associazioni coinvolte è iniziato il secondo tempo del “Ritorno all’Astoria”, il progetto che propone il riutilizzo dell’ex cinema riminese come hub culturale di comunità. A coordinare le attività del calendario sono l’associazione di promozione sociale Il Palloncino Rosso, con il contributo di Cooperativa Sociale Smart, Agenzia Piano Strategico e Smagliature Urbane. Gli appuntamenti della settimana prevedono Laboratori teatrali a cura del Mulino di Amleto, corsi di Hata Yoga, mostra fotografica di Luigi Sanese, laboratori di scrittura e Rimini Musical.

Il 7 dicembre, per la rassegna ChiAmaL’Astoria, si esibiranno due splendide voci femminili, in apertura Eleonora Elettra giovane cantautrice riminese doc e alle ore 21.30 Giulia Pratelli cantautrice toscana, dall’edicola di Fiorello a numerosissime collaborazioni fra cui Marco Masini e Zibba, che racconterà, tra una canzone e l’altra, anche del suo libro “Canti di Natale Fantastici”. “TRA LE VIOLE” è il titolo della serata contro la violenza di genere. A cura di Risuona Rimini. Ingresso a offerta libera a sostegno delle iniziative di Rompi il Silenzio.

Programma completo su: https://ilpalloncinorosso.it/astoria/

Info: www.facebook.com/RitornoAllAstoria

INIZIATIVE PER BAMBINI

mercoledì 6 dicembre 2023

Rimini, Laboratorio Aperto Tiberio

Di storia in storia. Storie di animali

Letture a cura dei lettori volontari di Nati per leggere

Età consigliata 3-5 anni

Ore 16.45. Ingresso gratuito con prenotazione obbligatoria al numero 0541704485 da giovedì 30/11 Info: Biblioteca Gambalunga Ragazzi www.bibliotecagambalunga.it

mercoledì 6 dicembre 2023

Centro per le Famiglie, piazzetta dei Servi, 1 – Rimini centro storico

InCarta

Il Centro per le Famiglie propone laboratori che prevedono attività pensate per le specifiche tappe di sviluppo dei bambini, per rinforzare la relazione tra adulto e bambini, condividendo esperienze e scoperte. Prossimo appuntamento mercoledì 6 dicembre (Iscrizioni da mercoledì 29 novembre), ore 16.30: InCarta, combinazioni di carta e creatività per creare opere dal suono unico, rivolto a bambini/e dai 3 ai 6 anni. A cura di Maria grazia Ricci, atelierista.

Ore 16.30. Partecipazione gratuita su iscrizione obbligatoria. Info:0541 793860

venerdì 8 dicembre 2023

Rimini, Teatro degli Atti

Natale a Teatro

Le grandi fughe del mago Houdini

Spettacolo per bambini, ragazzi e famiglie a cura di Mulino Amleto Teatro

di e con Matteo Giorgetti e Marco Mussoni

Regia Beppe Chirico

Ore 16. Età indicata: dai 3 anni in su. Ingresso gratuito con prenotazione obbligatoria da sabato 25 novembre, su: https://biglietteria.comune.rimini.it

sabato 9 dicembre 2023

Rimini, Teatro degli Atti

Natale a Teatro

Esopopea- Insegnamenti per una vita favolosa

Spettacolo ispirato alle favole di Esopo, scritto e interpretato da Beppe Chirico e Camilla Fabbrizioli. Regia Matteo Giorgetti, in collaborazione con Cast Oro Teatro e Associazione CondueBieunaZeta. Spettacolo per bambini, ragazzi e famiglie a cura di Mulino Amleto Teatro

Ore 16. Età indicata: dai 4 anni in su. Ingresso gratuito con prenotazione obbligatoria da sabato 25 novembre, su: https://biglietteria.comune.rimini.it

sabato 9 dicembre 2023

Rimini, Museo della città

Ceius mosaicista romano

Laboratorio di mosaico

I ragazzi si cimentano nella realizzazione di una copia del particolare di un mosaico romano attraverso l’impiego degli strumenti di Ceius, dalle tessere in pietra tagliate secondo la tecnica tradizionale, alla malta del sottofondo. Ogni composizione resterà bagaglio personale del suo autore.

ore 17.00. Costo partecipazione 5 € (max 20 bambini)

Info e prenotazioni www.ticketlandia.com/m/musei-rimini

Fino al 7 gennaio 2023

Rimini, San Giuliano Mare, via Ortigara 35

Villaggio degli Elfi

Un Villaggio tematico con laboratorio natalizio nel Giardino Ex Hotel delle Nazioni. Un percorso tra gli alberi dove i bimbi possono scoprire le casine degli elfi, i fantastici aiutanti di Babbo Natale e osservare l’interno di un’abitazione a grandezza naturale. Insieme ai Volontari dei Ci.Vi.Vo, i piccoli visitatori costruiranno una lanterna che potranno portare a casa e potranno lasciare la letterina a Babbo Natale nell’apposita cassetta delle lettere. Tutti visitatori riceveranno biscotti natalizi e cioccolata calda.

Orari apertura del villaggio dal 18 novembre: lunedì e venerdì mattina 10.30-12.00 (su prenotazione per le scuole); martedì e giovedì 10.30-12.00 / 15.30 – 17.30 su prenotazioni scolaresche o privati; sabato e domenica 15.30 – 17.30 per tutti senza prenotazione.

Ingresso bambini 3 €, libero per gli accompagnatori. Info: 3356328378

PRESEPI

2 dicembre 2023 – 7 gennaio 2024

Rimini Marina Centro, spiaggia libera di Piazzale Boscovich

Presepe di sabbia a Marina Centro

All’interno dell’Ice Village, un Villaggio di Natale tutto al coperto a due passi dal mare, una tensostruttura accoglie il Presepe di sabbia, che quest’anno torna alla tradizione classica napoletana con sculture di sabbia giganti create con maestria da un team internazionale di artisti della sabbia. La Natività con i pastori, gli animali e la vita del villaggio con artigiani e negozianti danno vita a scenografici gruppi scultorei, dove ogni gesto ed espressione delle figure rappresentate esprimono gioia e felicità portando con sè un messaggio di Amore, Serenità e Gioia, per riportarci a riscoprire l’amore e la generosità gli uni verso gli altri. L’inaugurazione ufficiale del presepe e del Villaggio Natalizio è prevista venerdì 8 dicembre alle ore 11 in presenza del Sindaco Jamil Sadegholvaad, mentre la benedizione del presepe sarà impartita dal Vescovo Nicolò Anselmi domenica 10 dicembre intorno alle ore 15.

Orario: dal lunedì al venerdì dalle 14.30 alle 18.30 (disponibilità per gruppi al mattino dalle 10 alle 12 previa prenotazione); sabato e festivi dalle 9.30 alle 19. Dal 23 dicembre al 7 gennaio: tutti i giorni 9.30 – 19. Ingresso libero.

Inaugurazione ufficiale venerdì 8 dicembre. Già dal 2 dicembre è però possibile visitare il presepe per vedere gli artisti all’opera. Ingresso libero. Info: 331 5224196 www.facebook.com/presepesabbia.rn/

dall’8 dicembre 2023 al 7 gennaio 2024

Rimini, Spiaggia di Torre Pedrera, bagno 65

OLTRE – Il Presepe di sabbia e metallo a Torre Pedrera

Sulla spiaggia di Torre Pedrera torna il tradizionale Presepe di sabbia che quest’anno rappresenta la Natività dando risalto a un messaggio importante di amore e cura per il pianeta. Un presepe che si propone di essere un percorso di consapevolezza verso l’amore, andando OLTRE il consumismo, verso un futuro sostenibile. Per la diciassettesima edizione del Presepe di Sabbia, il Comitato turistico di Torre Pedrera ha deciso infatti di dedicarla all’ambiente e di unire alla sabbia le sculture realizzate con materiale di riciclo in metallo di Lu Lupan di Mutonia. Unendo la sabbia al metallo, tesoro prezioso che può essere rinnovato in modo ecosostenibile, ogni dettaglio del Presepe è stato curato con attenzione, dal design delle figure al modo in cui vengono posizionate nella scena. Ciascuna scultura rappresenta un elemento simbolico di sostenibilità ambientale e ha lo scopo di stimolare la riflessione al fine di raccontare la storia della natività in modo suggestivo, ricreando un vero e proprio percorso di consapevolezza sull’importanza della sostenibilità. Il presepe, allestito all’interno di una struttura coperta, invita il pubblico a riflettere sulla necessità di adottare comportamenti sostenibili nella vita di tutti i giorni. Aperto al pubblico da venerdì 8 dicembre, sarà ufficialmente inaugurato sabato 9 dicembre alle ore 16, in presenza del Vescovo e delle autorità locali.

orari: 9.00-12.30 / 14.30 – 18.30. Info:348 8702312 ww.facebook.com/comitatotorrepedrera

Fino al 7 gennaio 2024

Rimini, via Maffei, 11

Presepe artigianale: l’opera meccanica di Alberto Minelli

Il signor Alberto Minelli apre la sua abitazione a chi volesse visitare i suoi presepi meccanici. Tre diverse installazioni, realizzate in 3 stanze separate, un presepe meccanico principale di grandi dimensioni, ed altre due creazioni che celebrano il Natale, una sugli antichi mestieri, l’altra che rappresenta un borgo cittadino.

Per visitarlo prenotare ai numeri 0541 390693 (ore pasti) – 320 6920653. Ingresso gratuito

2 dicembre 2023 – 7 gennaio 2024

Rimini – Covignano, via delle Grazie 10

Presepe al santuario di Santa Maria delle Grazie

La chiesa custodisce un piccolo presepe in terracotta del XVIII secolo e sull’altare è possibile ammirare l’Annunciazione di Ottaviano Nelli (1425c.) ed affreschi marchigiani del XVII secolo.

Info: 0541 751061

8 dicembre 2023 – 7 gennaio 2024

Ponte della Resistenza – Rimini San Giuliano Mare

Presepe luminoso e addobbi

Il ponte della Resistenza, dove si dice che Sant’Antonio predicò ai pesci, viene addobbato per tutto il periodo natalizio con capesante, simbolo dei Cristiani, decorate con espressioni augurali in diverse lingue, un’iniziativa multiculturale in ricordo di Davide Farinella.

Nell’ottavo centenario della nascita del Presepe ad opera di San Francesco di Assisi, sul banchina sinistra del Porto, presso il ponte, è allestito un presepe luminoso realizzato da Salvatore Federici, con sagome di ferro illuminate e una Natività in legno policromo sagomata dal Cantiere Navale Carlini.

Momento clou il 6 gennaio con la partenza de ‘In Viaggio con i Re Magi’, il corteo dei Re Magi che parte dal ponte dei miracoli e arriva in centro storico.

Iniziativa a cura dell’Associazione Ponte dei Miracoli in collaborazione con le associazioni della Marineria di Rimini. Info: 340 3835567 pontedeimiracoli.blogspot.com

8 – 10 dicembre 2023

Rimini, Via San Bernardino 26

Presepi alla Chiesa di San Bernardino – Monastero della Natività di Maria

Oltre al presepe tradizionale con la rappresentazione della Natività esposto in chiesa per tutto il periodo delle festività, a san Bernardino sono in mostra una cinquantina di presepi di pregevole fattura realizzati in legno di ulivo, ciliegio o gesso dalle stesse monache clarisse e messi in vendita per l’occasione. Orario:

8 dicembre: 10 – 12 / 15.30 – 17

9 dicembre: 15.30 – 17/ 18.30 – 19.30

10 dicembre: 10 – 12 /15.30 – 17

11 dicembre 2023 – 6 gennaio 2024

Rimini, Basilica Cattedrale, via IV Novembre

Presepe in resina al Tempio Malatestiano

Nello splendido Tempio Malatestiano la presenza di una Natività per celebrare le festività natalizie accompagna la visita alle opere di Giotto, Piero della Francesca, Agostino Di Duccio e del Vasari. Orario feriale: 9 – 12 / 15.30 – 16.45, festivo: 9:00-10:30 / 15:30-16:45.

11 dicembre 2023 – 6 gennaio 2024

Rimini, via Santa Chiara 28

Presepe a Santa Chiara

Presepe semi-meccanico del XX secolo realizzato in materiale vario con vesti di stoffe pregiate. Sull’altare principale l’immagine miracolosa della Madonna della Misericordia dipinta da G. Soleri Brancaleoni nel 1796.

Orario: 8 – 12 / 16 – 19