PARMA – Torna Caleidoscopio. Nuovi scenari di un Vecchio Continente, la rassegna dedicata all’analisi del mondo contemporaneo ideata dal Comune di Parma – Assessorato alla Cultura che si terrà a Parma dal 20 febbraio al 10 maggio.

L’iniziativa, giunta alla quarta edizione, ripropone il format che prevede un ciclo di incontri sugli scenari internazionali e sugli equilibri globali. Il programma affronterà temi di attualità geopolitica e politica internazionale: dal secondo mandato di Donald Trump a un’Europa sempre più esposta e vulnerabile, fino ai casi di Venezuela, Groenlandia, Ucraina, Palestina e Iran.

Per offrire strumenti di lettura plurali e trasversali, Caleidoscopio porterà a Parma autorevoli voci del giornalismo, della cultura e del mondo scientifico:

Maurizio Belpietro, direttore de La Verità e Panorama; Marianna Aprile e Luca Telese, conduttori di In Onda su La7; Padre Paolo Benanti, francescano e membro della Pontificia Accademia per la Vita con delega ai temi dell’intelligenza artificiale, che dialogherà con Andrea Pontremoli, Amministratore Delegato di Dallara Automobili, sull’impatto delle nuove tecnologie nella vita quotidiana; Giovanni Floris, giornalista e conduttore televisivo che rifletterà sulle trasformazioni della società e della politica italiana.

“Caleidoscopio rappresenta un’importante opportunità di approfondimento, oggi più che mai necessaria in un contesto internazionale complesso”, commenta il Vicesindaco e Assessore alla Cultura e al Turismo Lorenzo Lavagetto. “Una rassegna prodotta interamente dall’Assessorato alla Cultura, capace di coinvolgere la cittadinanza e di rispondere all’interesse verso i temi internazionali, affrontati attraverso voci autorevoli del giornalismo e della cultura nazionale.”

Caleidoscopio 2026 – IV Edizione

Nuovi scenari di un Vecchio Continente

Venerdì 20 febbraio

La verità sul mondo d’oggi

Maurizio Belpietro intervistato da Pietro Ferraguti.

Venerdì 6 marzo

Dal vivo e non In Onda per raccontare dove stiamo andando

Marianna Aprile e Luca Telese, conduce Katia Golini.

Sabato 11 aprile

Come l’AI rivoluziona le nostre vite

Padre Paolo Benanti e Andrea Pontremoli.

Domenica 10 maggio

Incontro con Giovanni Floris.

Tutti gli incontri si terranno alle ore 18.30 presso il Circolo di Lettura e Conversazione (ingresso via Melloni 4).

Ingresso libero e gratuito fino a esaurimento posti.

Per informazioni: info.cultura@comune.parma.it