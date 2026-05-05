Bologna Peacebulding forum, dal 6 all’8 maggio l’ottava edizione

Il tema di quest’anno è “Ending wars”. Venerdì 8 l’intervento dell’assessora Anna Lisa Boni

BOLOGNA – Dal 6 all’8 maggio 2026 Bologna ospiterà l’ottava edizione del Bologna Peacebuilding Forum (BPF), l’evento internazionale organizzato da Agency for Peacebuilding. Il tema scelto per questa edizione è “Ending Wars. Shaping New Paths to Peace”: una riflessione su cosa significhi oggi porre fine alle guerre, non solo interrompendo la violenza, ma trasformando i sistemi e le condizioni che la alimentano.

Il Forum si propone come uno spazio di confronto tra responsabili politici, professionisti, ricercatori e studenti, con l’obiettivo di individuare approcci innovativi per affrontare i conflitti violenti e sostenere percorsi di pace duraturi.

Venerdì 8 maggio, alle 9.15 all’Auditorium Filla nel parco della Montagnola, l’assessora alle Relazioni internazionali e cooperazione Anna Lisa Boni aprirà il simposio “Advancing Mediation in a Multipolar World”, realizzato in collaborazione con il Ministero degli Esteri e della Cooperazione Internazionale.

Quest’anno, inoltre il Forum amplia il proprio programma e affianca agli incontri principali anche due mostre, che resteranno aperte fino al 20 maggio. La prima mostra, “HE[R]EAL”, realizzata in collaborazione con UNDP e Folke Bernadotte Academy, sarà inaugurata il 6 maggio alle 17:30 a Palazzo Hercolani.

La seconda, “Ending Wars / Imaging Peace”, allestita da ex Dynamo e realizzata in collaborazione con Centro di Documentazione del Manifesto Pacifista Internazionale (CDMPI) e il progetto fotografico contemporaneo Imaging Peace, intreccia manifesti storici per la pace e fotografia contemporanea.

A questo link il programma completo https://www.peacebuilding.eu/2026-programme/

L’evento si svolge con il patrocinio del Parlamento europeo, della Regione Emilia-Romagna, del Comune di Bologna, dell’Agenzia Italiana per la Cooperazione allo Sviluppo (AICS), dell’Alma Mater Studiorum – Università di Bologna, del Dipartimento di Scienze Politiche e Sociali, di Rotary Distretto 2072 e della Rete delle Università perla Pace – RUniPace.

Il Forum è realizzato con il supporto di Fondazione CSF, del Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale, dell’Osservatorio Centro di Ricerche sulle Vittime Civili dei Conflitti / ANVCG e di Prometeia. Tra i partner dell’iniziativa figurano FBA, Johns Hopkins School of Advanced International Studies, The American University of Rome e Atlante delle Guerre e dei Conflitti del Mondo. Radio Popolare è media partner dell’evento.