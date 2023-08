Bologna Estate 2023, gli appuntamenti della settimana dal 4 al 10 agosto

BOLOGNA – Tra i numerosi appuntamenti del cartellone di Bologna Estate 2023, segnaliamo alcune iniziative nellahttps://www.bolognaestate.it/news-bolognaestate-2023/bologna-estate-consiglia

Dal 4 al 7 agosto, Sotto le Stelle del Cinema dedica quattro serate al cinema di Nanni Moretti, in piazza Maggiore alle 21.30: 4 agosto Ecce bombo (1977, 103′), 5 agosto Bianca (1984, 95′), 6 agosto Palombella rossa (1989, 89′), 7 agosto Caro diario (1993, 101′).

Dal 4 al 6 agosto, tra Monteacuto e Lizzano in Blevedere, la seconda edizione di Articoltura, il festival d’arte dell’Appennino nato per valorizzare il territorio in modo sostenibile a partire dalle risorse locali (agricoltura bio, turismo lento e di prossimità, cultura della montagna) e per portare in montagna opportunità culturali, legate all’arte in tutte le sue forme, dalla musica alla poesia, dalla danza al circo.

Venerdì 4 agosto, nel parco di Villa Salina Malpighi a Castel Maggiore, Escursioni Sonore 2023 ospita Corde sonore, concerto con Eugenio Palumbo (mandolino) e Roberto Guarnieri (chitarra). Un progetto nato per riscoprire e rivalutare il vasto repertorio originale per mandolino e chitarra, ancora poco conosciuto. In programma brani di diversa epoca: dal Barocco al Romanticismo, fino allo stile moderno, con rivisitazioni di musiche popolari in stile classicheggiante trascritte dagli stessi musicisti.

Sabato 5 agosto, la rassegna I suoni dell’Alto Reno ospita un concerto per duo chitarra classica nella Pieve di Borgo Capanne. Sempre sabato all’interno della chiesa di San Lorenzo di Varignana a Castel San Pietro, che conserva suggestione e acustica di una chiesa romanica, si esibirà l’ensemble femminile Mulieris Voces di Firenzuola, diretto dal Maestro Edoardo Materassi, che annovera brani di diversi generi e periodi musicali, dalla musica antica, alle origini della polifonia, a quella contemporanea, abbracciando anche la musica etnica. Prima del concerto, alle 20.30, i Campanari di Poggio suonano le campane di San Lorenzo, disposte in apposite strutture a terra; il gruppo fa parte dell’Unione Campanari Bolognesi che si propone di tramandare e insegnare l’antica arte campanaria con le sue varie tecniche. Completa la giornata, nella rassegna In mezzo scorre il fiume, la visita alla cripta pre-romanica di stile longobardo del IX secolo della Chiesa.

Domenica 6 agosto, nell’area naturale di Campola (Fontanelice), Angelo Adamo, musicista, pianista, virtuoso dell’armonica e astronomo mostra le stelle e racconta i miti legati alle costellazioni, le loro storie in relazione con le stagioni dell’anno e il lavoro dell’uomo, i miti che sono legati al cielo. A Castello Manservisi – Castelluccio di Porretta Terme, nell’ambito di Appennini in Circo, il magico Alex Turra si adopera tra carte, sparizioni, nodi impossibili, anelli e palle volanti.

Sempre domenica, alle 18, il Parco del Cavaticcio ospita Il Sole di Hiroshima, la cerimonia delle lanterne galleggianti in ricordo delle vittime di Hiroshima, oltre a un laboratorio per bambini, una cena solidale e una performance teatrale.

Lunedì 7 agosto, all’Arena Puccini, la proiezione di Everything Everywhere All at Once (Usa/2022) di Daniel Kwan e Daniel Scheinert (139′).

Martedì 8 agosto, per la rassegna gratuita La cultura in cortile, nel cortile d’Onore di Palazzo d’Accursio, l’incontro dedicato al teatro di figura con la burattinaia Margherita Cennamo dell‘associazione Burattinificio Mangiafoco e il burattinaio Riccardo Pazzaglia dell‘associazione Burattini a Bologna. Al Museo internazionale e biblioteca della musica, nell’ambito della rassegna (s)Nodi festival di musiche inconsuete, Kalasciò, il duo costituito da Massimiliano di Carlo e Valentina Bellanova propone un concerto incentrato sui codici improvvisativi delle musiche tradizionali di rispettiva provenienza (musica dell’Appennino centrale e sonorità adriatiche versus musica turca e greca). Un flusso sonoro ispirato alle forme rituali ancora attive in Italia centro-meridionale e in tutto il medio oriente Mediterraneo.

Mercoledì 9 agosto, il cortile di Cava delle arti ospita Le fiabe in cerchio, dedicato alle donne racconta storie: dal focolare delle fiabe allo spettacolo itinerante della Compagnia Le Strologhe. Le narratrici raccontano due storie di paesi lontani. Suoni e canti si fondono per evocare le immagini delle fiabe. Per adulti e bambine/i a partire dai 4 anni. A Monghidoro, per I Concerti della Cisterna, Bachato Ensemble guida il pubblico in una serata-omaggio dedicata al grande artista Burt Bacharach, recentemente scomparso, e ad altri grandi classici, da Bach a Bacharach. Nell’ambito di SereSerene 2023, a Galeazza Pepoli, il concerto de Le Train bleu, quartetto formato da flauto, chitarra, contrabbasso, batteria e percussioni, che propone mix di culture musicali tra pagina scritta e improvvisazione, abbracciando classica, jazz, rock e musica contemporanea e ispirandosi ad autori come Erik Satie, Arthur Honegger e Jacques Ibert.

Giovedì 10 agosto, prosegue come tutti i giovedì sera fino all’8 settembre la rassegna dedicata ai burattini nel cortile d’Onore di Palazzo d’Accursio, con Il mago dell’isola dei sassi, favola antica con Fagiolino e Sganapino sbarcati in Sardegna.

Ultimo appuntamento della rassegna Attorno al Museo – 43° anniversario della strage di Ustica, al Parco della Zucca. Mariangela Gualtieri torna a distanza di dieci anni a questo appuntamento con la memoria di Ustica. Nel rito sonoro La notte di San Lorenzo. Alle piccole e grandi ombre reciterà versi da Stringeranno nei pugni una cometa, requiem che ha composto insieme alle musiche di Silvia Colasanti – per finire con un inedito scritto appositamente per questo anniversario.

Sotto le stelle del cinema propone in piazza Maggiore C’era una volta il west (Italia/1968) di Sergio Leone (167′), mentre l’ultimo concerto della della rassegna Reno Road Jazz, a San Giorgio di Piano, vede protagonista il flauto traverso del Maestro Elvio Ghigliordini accompagnato dal quintetto di Sandro Comini Jazz Friends. Il repertorio del concerto spazia dai brani di Henri Mancini ai brani di Herbie Mann e Bobbi Humphrey.

