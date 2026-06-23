Biografilm: tutti i numeri della ventiduesima edizione

BOLOGNA – Giunta al termine la ventiduesima edizione di Biografilm con 64 film in programma nella selezione ufficiale, di cui 23 di produzione o co-produzione italiana, 54 anteprime, 34 Paesi di produzione rappresentati. Il Festival internazionale che si svolge ogni anno a Bologna dedicato alle storie di vita, anche in questa edizione 2026, ha potuto contare su tante presenze di ospiti italiani e internazionali, dibattiti e storie indimenticabili. 18mila presenze di pubblico in totale, con oltre 2.150 accreditati e 16 proiezioni andate sold out. Punto di forza ormai consolidato è l’entusiasmo del pubblico e degli ospiti, il valore delle storie raccontate, la creatività dei pubblici giovani coinvolti attraverso i progetti educativi e di inclusione sociale, l’impegno di più di 50 realtà del territorio tra associazioni, fondazioni e collettivi, che hanno collaborato per accrescere l’impatto dei film e la profondità dei temi trattati. Alta la partecipazione nelle location di proiezione a Bologna, le sale del Cinema Lumière, il BIOGRAFILM HERA THEATRE Pop Up Cinema Arlecchino, il Chiostro della Chiesa del Complesso di Santa Cristina “della Fondazza” e il Cinema Modernissimo. Grande successo di pubblico anche per per gli eventi a ingresso gratuito, tra cui la proiezione di Everybody to Kenmure Street all’interno delle iniziative promosse dalla Regione ER per celebrare l’80° anniversario del suffragio universale, la proiezione di Hussein Habibi in occasione della giornata mondiale del rifugiato e la proiezione di La voce di Hind Rajab in Piazza Maggiore, con ben 5000 persone che hanno riempito la piazza.

Il Festival online su MYmovies ONE ha ottenuto 3560 presenze per 2500 ore di visione. I collegamenti sono avvenuti da tutt’Italia, la prima regione è stata l’Emilia Romagna seguita dalla Lombardia, Lazio e Piemonte. Il film più visto e più apprezzato è stato Between Brothers di Tom Fassaert, che ha meritato il Premio MYmovies | Biografilm 2026, un premio di distribuzione su MYmovies ONE al miglior film di Biografilm presente all’interno del catalogo della piattaforma, nella sala digitale Biografilm Hera Virtual Theatre, assegnato dagli spettatori di MYmovies ONE.

Il Festival si è esteso sul territorio con Biografilm in the Square, a Castel Maggiore presso il Centro Commerciale Le Piazze dal 16 al 18 giugno e a Castenaso in collaborazione con il Cinema Italia e la rassegna estiva Arena Italia dal 19 al 21 giugno.

Grazie all’impegno nel solco dell’innovazione e della sostenibilità, il rinnovato sito web www.biografilm.it ha ricevuto, nel periodo dal 27 maggio al 15 giugno 2026, 62.196 visite (registrando un incremento del 224,17 % rispetto allo stesso arco temporale nel 2025) con 37.000 utenti attivi (il 288% in più rispetto al 2025).

Si è conclusa con successo l’edizione 2026 di Bio to B – Industry Days, l’appuntamento annuale che Biografilm dedica ai progetti in divenire. Bio to B – Industry Days | Doc si è svolto dall’8 al 10 giugno 2026 per la sua 13a edizione, confermando la doppia location Salaborsa – Cinema Modernissimo, nel cuore di Bologna. Una full immersion di tre giorni con player nazionali e internazionali, incontri e tanta creatività per l’appuntamento annuale che Biografilm dedica ai progetti di documentario e fiction. Parallelamente, l’8 e 9 giugno si è svolto Bio to B – Industry Days | Drama, appuntamento alla sua quinta edizione dedicata alla fiction, all’interno degli spazi di Salaborsa all’Auditorium Enzo Biagi e Sala della musica, accogliendo più di 180 professionisti diversi tra l’ambito editoriale audiovisivo autoriale.

Il mercato prosegue il suo trend di crescita e si conferma come momento fondamentale per il settore audiovisivo, sia a livello nazionale che europeo, con un totale di oltre 500 accreditati, tra cui circa 130 produttori cinematografici europei (sia nel campo della fiction che del documentario), oltre 100 tra registi, autori, scrittori e sceneggiatori, e oltre 100 player: presenti Film Commission regionali italiane, alcune tra le più importanti associazioni e istituzioni del documentario europee, sales agent, distributori, rappresentanti di televisioni, broadcaster e piattaforme OTT internazionali, oltre a esponenti dei principali mercati e festival europei, agenti letterari e rappresentanti di case editrici.

Biografilm e Bio to B – Industry Days | Doc fanno parte di Doc Around Europe, la rete europea dedicata al supporto dei talenti emergenti del documentario e al rafforzamento della collaborazione tra festival, piattaforme di settore e professionisti dell’audiovisivo in tutta Europa. Durante l’edizione 2026 di Bio to B – Industry Days, i rappresentanti di DOK.fest München e MakeDox hanno incontrato 3 progetti europei e 5 italiani emergenti, selezionati tra i 16 progetti partecipanti alle attività di mercato del documentario.

Chiara Liberti e Massimo Benvegnù, direzione artistica di Biografilm: “Con ancora negli occhi la piazza gremita dell’ultima serata, non possiamo che essere grati della generosa risposta della nostra comunità’, che ha trovato i suoi film del cuore nell’offerta più compatta ma altamente selezionata di titoli, e ha seguito con entusiasmo le tante novità di quest’anno, dalla serata dedicata alla poesia a quella sui podcast, dagli incontri letterari alle attività di svago nell’area relax del Festival. Mostrare al nostro pubblico e scoprire assieme storie straordinarie, far crescere nuovi talenti, mettere assieme e far incontrare a Bologna registi, registe, narratori, narratrici e persone creative da ogni parte del mondo: i festival cinematografici così hanno ancora un significato e un ruolo importante nell’ecosistema di una città. Grazie Bologna (e il territorio!), grazie Biografilm!”.

L’appuntamento con il Festival è per la ventitreesima edizione, a Bologna a giugno 2027.

I PARTNER DI BIOGRAFILM

Biografilm si svolge con il contributo dell’Assessorato alla Cultura, Parchi e Forestazione, Tutela e valorizzazione della biodiversità, Pari opportunità della Regione Emilia-Romagna, dell’Emilia-Romagna Film Commission, del Ministero Italiano della Cultura, del Comune di Bologna, con il supporto dell’Ambasciata del Consolato Generale del Regno dei Paesi Bassi in Italia, con la collaborazione della Cineteca di Bologna e di Bologna Musei e gode del patrocinio della Città Metropolitana di Bologna, della Camera di Commercio – Industria Artigianato e Architettura di Bologna, dell’Alma Mater Studiorum – Università di Bologna e dell’alto patrocinio della Commissione Europea e del Parlamento Europeo.

Con la Premium Partnership di BPER e del Gruppo Hera.

Con la Main Media Partnership di IWONDERFULL, Sky Cinema, Sky Arte, Sky Documentaries e MYmovies.it.

Con la Media Partnership di Best Movie, Best Streaming, Box Office, Longtake, CIAK, Bologna Today,

Rivista del Cinematografo, Internazionale, Cineforum, TOPDOC, Modern Times Review, Edizioni Zero, Birdmen

Magazine, NEU Radio, Radio Città Fujiko, La Merenda Podcast.

Con la Partnership di I Wonder Pictures, The Culture Business, Echo Group, Pop Up Cinema Bologna, Fiadda Emilia-Romagna, CO.TA.BO, Tper, ADCOM, Korelab, Sudtitles, Digital Paths, Atyd, Tipografia Masi, Librerie.coop, Petroniana Viaggi e Turismo, ResArt Bologna, Grand Hotel Majestic già Baglioni, Hotel Palace Bologna, UNA Hotels Bologna Centro, Smy Hotels, L’Albero del Caffè, FIVI – Federazione Italiana Vignaioli Indipendenti, La Galvanina, Bibanesi, Makadamia, Cantine Pellegrino, Franco Rossi Catering, Acqua Pura Bologna, Centro Sociale 2 Agosto 1980, Biblioteca Leila, Re-Cig, Centro Commerciale Le Piazze, Cinema Italia, Arena Italia.

Con la collaborazione di Documentary Association of Europe, UCCA- Unione Cricoli Cinematografici Arci, Danish Film Institute, SeeNL, Alliance Française Bologna, Goethe Zentrum, Arci, ERT – Emilia Romagna Teatro Fondazione, AICS, Card Cultura, Biblioteche Bologna, Corso di Alta Formazione in Sessuologia Clinica della IUSVE: Istituto Universitario Salesiano Venezia, Accademia di Belle Arti di Bologna, Animaphix, Caracò, Associazione Culturale Allelammie, Centro Studi Interuniversitario di Diritto ed Economia di Pavia, Fondazione CSC – Centro Sperimentale di Cinematografia, Università di Padova, Archilabò, Click F1, Kopa, Black Mamba s.r.l., Next Generation Italy, Montegrappa Cinema s.r.l., ForModena, Performing Arts Fund NL, ZaLab, Progetto Mondo, Biblioteca Italiana delle donne – Associazione Orlando, Biblioteca Amilcar Cabral, Some Prefer Cake | Bologna Lesbian Film Festival, Centro Zangheri, Fondazione Duemila, Assopace Palestina, Cantieri Meticci, Cooperativa CEIS, Fondazione Gualandi, Goethe Institut, Bottega Finzioni, Hispania Ascociación Cultural, Refugees Welcome Italia ETS, WeWorld, IT.A.CÀ Festival del Turismo Responsabile, YODA, Micce, Equaly, Casa delle donne per non subire violenza, Arca di Noè, Period Think Tank, Associazione Oltre, Gruppo Trans, Resistenze in Cirenaica, Plat, Antigone, La Casa del Mondo Adjebadia, CSI – Centro di salute internazionale e interculturale, Donne in Strada APS, Extintion Rebellion, Piazza Grande, Ostello Bello, The Social Hub, Lido Ruggine, Ragu&Draft, Estravagario, Ristorante Il Moro, Ristorante La Finestrella, Ristorante Victoria, Il Cameo, Caffè Pathè, Cost’Arena, Mercato Ritrovato, Sympò, Spazio Labo’, Noody Wi-fi, Duelle Service Progetto Silenzio, Onclusive, Gima Group, Felsinea Eventi, Sma Antincendio, Istituto di Vigilanza Coopservice, Nucci Renato, DCinema, Rekeep, Torsello-altostudio, Blue Soap.

Biografilm fa parte di Doc Around Europe (European Documentary Film Festival Network), progetto

cofinanziato dall’Unione Europea.

Biografilm fa parte di AFIC (Associazione Festival Italiani di Cinema).

Biografilm fa parte di Bologna Estate 2026, il cartellone di attività promosso e coordinato dal Comune di Bologna e dalla Città metropolitana di Bologna – Territorio Turistico Bologna-Modena.