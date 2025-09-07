Becoming Led Zeppelin di Bernard MacMahon l’8 settembre all’Arena San Biagio

CESENA – ACROSS THE MOVIES

summer edition 2025

Storie di musica attraverso il cinema

Rassegna di cinema musicale d’autore

ARENA SAN BIAGIO CESENA

Lunedì 8 settembre ore 21:15

BECOMING LED ZEPPELIN

Ospite musicale dal vivo CRISTA

Lunedì 8 settembre all’Arena San Biagio di Cesena si volerà sul dirigibile più famoso della storia della musica con l’ultima serata estiva di Across the Movies dedicata alla storia dei Led Zeppelin. Per salirci, basterà lasciarsi andare alla visione di Becoming Led Zeppelin di Bernard MacMahon, riuscito documentario dalla lunga gestazione presentato al festival di Venezia che approda a partire dalle ore 21:15 ad Across the Movies in una serata arricchita dalla presenza dell’introduzione di Luigi Bertaccini e dal live set della cantautrice Crista che in questa occasione in formazione trio omaggerà la band inglese.

Due ore in cui si ripercorre la fulminante ascesa della band che in soli 18 mesi, dal settembre 1968 al gennaio 1970, partì da uno scantinato della londinese Soho per sopravanzare in classifica con l’album Led Zeppelin 2, i Beatles di Abbey Road e i Rolling Stones di Let It Bleed.

La rassegna di musica e cinema Across the Movies realizzata da Monogawa e Panda Comix e sostenuta da Emilia Romagna film commission giunge quindi al suo ultimo appuntamento estivo con un omaggio al più famoso gruppo di rock di sempre, i Led Zeppelin, che grazie alla loro fusione di blues appassionato e rock duro sono stati catapultati sul pantheon della musica mondiale, e con questo film vi accompagnerà in un affascinante viaggio tra canzoni e immagini.

Diretto da Bernard MacMahon (American Epic) e co-sceneggiato e prodotto da Allison McGourty, Becoming Led Zeppelin è il primo film ufficialmente autorizzato sul gruppo e ripercorre la storia creativa, musicale e personale dei Led Zeppelin, raccontata attraverso le stesse parole della band. Il film concerto svela anche un’enorme quantità di filmati rari e inediti sulle performance del gruppo: il risultato è un’esperienza musicale viscerale, che trasporterà gli spettatori nelle sale da concerto dei primi tour, accompagnati da commenti intimi ed esclusivi della band. Dalla sua nascita, l’ascesa alla celebrità della band fu rapidissima e praticamente non documentata. Grazie all’accesso esclusivo al gruppo e ai suoi archivi personali, al pieno sostegno della band e alla disponibilità di filmati mai visti prima, Becoming Led Zeppelin immerge gli spettatori nelle immagini e nei suoni degli esordi per un’esperienza che, più di ogni altra, si avvicina alla partecipazione a un concerto live. Perché prima di Starway to Heaven, della chitarra Dragon e dei dischi d’oro, c’erano semplicemente quattro artisti e il loro amore per la musica. Becoming Led Zeppelin ci svela i loro percorsi individuali mentre si muovono sulla scena musicale degli anni Sessanta, finché nell’estate del 1968 si incontrano per provare insieme e le loro vite cambiano per sempre. I quattro percorsi si fondono in uno quando partono alla conquista dell’America in un giro sulle montagne russe che culmina nel 1970, nel momento in cui diventano la band numero uno al mondo.

Prima della proiezione alle 21:15 il ghiaccio sarà rotto dalle note introduttive di Luigi Bertaccini, dj giornalista musicale e storico del rock, che metterà in risalto l’importanza e l’impatto della band nel mondo della musica, parlando di questi musicisti di razza e autentici animali da palcoscenico, con loro inizia l’era dei veri divi del rock, un fenomeno di massa, capaci di un sound tanto apparentemente derivativo quanto determinante per la successiva evoluzione del rock “duro”. Live incendiari, duecento milioni di dischi venduti. E una leggenda che resiste da quasi quarant’anni. Impermeabile alle mode e ai mutamenti generazionali. Sul palco invece sarà la musica della cantautrice Crista a dare nuova vita alle canzoni dei Led Zeppelin che in trio con Luca Fol e Enrico Giannini.

Alessia Pensalfini in arte Crista è una cantautrice rock irriverente, una romagnola che non ha problemi a chiamare le cose con il loro nome, mettendo in musica pensieri e parole di una donna libera. “Da piccola le mie migliori amiche erano le galline di mia nonna, credo che tutto il mio pensiero sia stato fortemente influenzato da quella frequentazione”. Da questa citazione si può capire molto del suo approccio all’universo musicale, una cantautrice che non si prende troppo sul serio. Il suo stile miscela influenze rock e punk senza dimenticarsi del glorioso passato melodico della canzone italiana, i suoi testi semplici e allo stesso modo pungenti possono definirsi una sorta di pop d’autore che si slaccia completamente dalle linee guida della moda del momento. Ha esordito discograficamente nel 2015 con l’EP omonimo e nel 2019 ha pubblicato il disco “Femmina” prodotto da Manuele Fusaroli, “Cavallo pazzo” anticipa il nuovo disco previsto per l’autunno 2024. Ha condiviso il palco con artisti come Caparezza, Vinicio Capossela, Zen Circus, Giorgio Canali, Levante e ha partecipato ad alcuni importanti Festival italiani, tra cui l’Home Festival di Treviso, collezionando numerose date in giro per lo stivale.

Becoming Led Zeppelin è un film che nessuno pensava si sarebbe potuto mai realizzare. L’ascesa alla celebrità della band fu rapidissima e praticamente non documentata.

Il regista racconta: con Becoming Led Zeppelin il mio obiettivo era quello di fare un nuovo tipo di film, un documentario che somigliasse a un musical. Volevo intrecciare le quattro diverse storie dei membri del gruppo prima e dopo la formazione della band, facendo raccontare ampie parti della loro storia solo dalla musica e dalle immagini, in modo da legare le canzoni ai luoghi in cui furono create e agli eventi che le ispirarono. Ho usato solo pellicole e negativi originali, con oltre 70.000 fotogrammi restaurati manualmente, e ho ideato delle sequenze di fantasia, ispirate a Singin’ In The Rain, sovrapponendo filmati inediti di esibizioni dal vivo a fotomontaggi di poster, biglietti e viaggi, per ricreare visivamente il senso di frenesia dei loro esordi.

In caso di pioggia la serata sarà spostata al cinema Eliseo di Cesena

Ingresso 8 euro.

ARENA SAN BIAGIO

VIA SERRAGLIO 20

47521 CESENA (FC)

INFO 3480107848

