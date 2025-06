ATER Fondazione: al via la seconda edizione di Fuoripista

Dal 20 giugno al 3 agosto, eventi in sette province dell’Appennino emiliano-romagnolo

MODENA – ATER Fondazione presenta la seconda edizione di Fuoripista, un viaggio artistico che dal 20 giugno al 3 agosto attraverserà sette territori dell’Appennino emiliano-romagnolo. Sette weekend, sette province, sette appuntamenti che porteranno il circo contemporaneo e la musica tra le vette, nei borghi e nei paesi più nascosti della regione.

Tra clown, acrobati, musica dal vivo, giochi e attrazioni, adatti ad un pubblico di tutte le età, ogni tappa si realizza grazie alla collaborazione con compagnie teatrali e circensi di rilievo nazionale, in dialogo con il territorio. Particolare attenzione viene riservata alle realtà artistiche locali, affinché l’incontro tra artisti, comunità e paesaggi diventi cuore pulsante di un’esperienza culturale autentica e condivisa.

A seguire, un assaggio della ricca proposta artistica che animerà questa edizione.

La prima tappa dal 20 al 22 giugno a Modigliana sulle colline forlivesi è a cura della compagnia parmense Teatro Necessario. Il circolo Il Centro (Piazza Battisti, 9) si animerà con speciali attrazioni sempre aperte al pubblico dalle ore 18 alle 22, tra queste: la Bottega SchmidLap che dispensa rimedi letterari per ogni male, e i Giochi di Legno di Officina Clandestina. Non mancheranno veri e propri momenti di teatro con Nuova Barberia Carloni (sabato ore 21:30), spettacolo cult di Teatro Necessario che riunisce clownerie, musica e comicità, e momenti di musica con Attacchi di swing (domenica ore 21:30), un concerto ironico e spumeggiante dallo spirito gipsy jazz.

Dal 4 al 6 luglio la compagnia piacentina Manicomics curerà la tappa di Farini, in provincia di Piacenza. Nello spazio Ex AINA (Piazza G. Marconi) non solo spettacoli e musica, ma anche laboratori e giochi aperti a tutta la comunità, come il Circoclown.Lab di Collettivo Clown (venerdì dalle 18 alle 19), un laboratorio di circo-clown e stati d’animo e il Ludobus Truccioli Monelli (sabato e domenica dalle 18 alle 22), uno spazio con giochi di legno artigianali e fantasiosi. Tra gli eventi musicali in programma, venerdì 4 luglio alle ore 22 è in cartellone il concerto Al chiaror delle stelle del Gruppo Enerbia: canti, danze e musiche popolare ad evocare Io scenario notturno di una festa in appennino. E tra gli spettacoli, la domenica andranno in scena Opera Clown (ore 19:30) che unisce clownerie e comicità e Happiness di Rasoterra Circo (ore 21) con numeri sulla bicicletta acrobatica.

La terza tappa, dall’11 al 13 luglio si svolgerà sulle pendici dei monti reggiani a Quattro Castella, al Parco del Melograno (Via don Luigi Sturzo). Giochi e attrazioni saranno sempre a disposizione del pubblico dalle ore 18 alle 22:30, come i Giochi di Legno di Officina Clandestina, e anche la giostra a pedali Il Ciclotto, simbolo di condivisione, divertimento e gioco. Il programma artistico, a cura della compagnia reggiana Dinamico, è ricco di spettacoli che uniscono comicità, clownerie, danza e musica: venerdì alle ore 21 va in scena Wunder Tande, un concerto spettacolo con un impertinente anima clown. Sabato alle ore 22:30 spazio alla musica con Bologna Balkan Street Band, con fiati, tamburi e canzoni erranti; infine, domenica alle ore 19 i linguaggi del circo, della danza, del canto e del teatro si intrecciano per raccontare la fragilità umana con lo spettacolo Piume.

Per la quarta tappa, dal 18 al 20 luglio al Parco Peppino Impastato di Marzabotto, sull’Appennino bolognese il pubblico di Fuoripista verrà intrattenuto da un ricco programma a cura della casalecchiese Arterego. Sabato alle ore 15:30 si terrà un vero e proprio laboratorio di circo a cura della Scuola di circo della compagnia. Sono previsti anche spettacoli di teatro di figura – Horror Puppet Show (sabato, ore 17), Il mercante di legnate (domenica, ore 11) e Arlecchinate (domenica, ore 16:30) – e di magia, con Il genio impossibile (domenica, ore 17:30). Il sabato, la samba sarà la protagonista di due eventi musicali con il gruppo Abraço Branco: il concerto itinerante delle ore 19 e il concerto serale delle 22:30. Non mancheranno gli spettacoli di circo: sabato alle ore 18 si potranno ammirare le acrobazie di Juriy Longhi nel suo Bubble Street Circus, e domenica alle ore 21 sarà il turno di Seguime, spettacolo di circo della compagnia ZeC.

Dal 25 al 27 luglio a Berceto sull’Appennino parmense torna la programmazione a cura di Teatro Necessario, in Piazzale 1° Maggio. Le attrazioni speciali sono sempre aperte al pubblico dalle ore 18 alle 22: La dinamica del controvento, una speciale bilancia in viaggio sulle note di un pianoforte, e l’installazione interattiva Subtropicana, un’oasi tonificante di calma ed equilibrio, grotta di vapore, giardino zen. In cartellone anche il teatro comico de Gli Omini con La coppa del santo (venerdì, ore 21:30), una spassosa partita con gli spettatori per eleggere il patrono della serata, il circo contemporaneo di Teatro Necessario con Gibbon (sabato, ore 21:30), una festa surreale e affascinante tra giocoleria, teatro e danza. La rassegna a Berceto si conclude con l’impertinente anima clown del concerto spettacolo Wunder Tandem (domenica, ore 21:30).

La seconda edizione di Fuoripista si conclude dall’1 al 3 agosto con un duplice appuntamento, nel modenese e nel riminese. L’allestimento della tappa di Gombola, frazione di Polinago (MO), è a cura di Teatro dei Venti: si parte venerdì alle ore 18.30 con lo spettacolo di teatro danza Swan, una reinterpretazione del classico “Il lago dei cigni” firmata dalla compagnia di teatro e danza contemporanea Tardito/Rendina. Non mancheranno appuntamenti di teatro-circo, tra questi: Circo Kafka di Roberto Abbiati e Claudio Morganti, liberamente ispirato a Il processo di Kafka (sabato, ore 20), e momenti musicali con il concerto dell’Orchestra giovanile John Lennon diretta da Mirco Besutti (sabato, ore 21:30) e dell’esplosivo quartetto Slick Steve and the Gangsters, che unisce sonorità vintage swing e rock’n Roll alla magia e alla giocoleria (domenica, ore 22).

A S. Agata Feltria nel riminese, al Parco Pegli, l’allestimento è di Circo El Grito. Alle ore 17:30 di venerdì si aprono le attrazioni: l’area giochi in legno di una volta, e un assaggio di teatro di figura con Il respiro della manovella, un viaggio tra meccanica e poesia. Al crocevia tra circo, musica e cinema, è lo spettacolo Busterbagatelle, presentato tutte le sere (venerdì, ore 21:30, sabato e domenica, ore 21:45), una sonorizzazione originale e dal vivo di cortometraggio di Buster Keaton. I virtuosismi, le clownerie e l’arte della giocoleria confluiscono in Un amour en couler, in replica sabato e domenica, ore 20:30. Fabio Guandalini, cantante/musicista polistrumentista in Cane sciolto in musiche dal mondo interpreterà i classici della musica italiana e i successi internazionali in un viaggio che toccherà diversi paesi e generi musicali (venerdì, ore 22:30). E tanti altri spettacoli ancora.

Biglietti da 2€ a 10€

Attrazioni e laboratori ad ingresso gratuito.

Per maggiori informazioni: www.ater.emr.it

