Anche l’emiliana Alice Riva nella redazione del web magazine Where Magic Happens

MODENA – ”Mi chiamo Alice e sono nata in Sardegna, quindi sì un’isolana, che ha preso la palla al balzo quando ha potuto per iniziare ad esplorare il mondo; come dice la famosa canzone italiana di Umberto Tozzi & Raf beh, non l’ho dovuta ascoltare due volte per capire che era la cosa giusta da fare e così ho fatto! Posso quindi affermare di essere una viaggiatrice e di esserlo stata moltissimo negli anni passati!

Ho avuto la fortuna di visitare 70 e più paesi del mondo e devo dire che tutti e proprio tutti mi hanno lasciato un segno, non solo nel passaporto con i timbri ovviamente, ma mi hanno regalato emozioni, trasmesso positività e soprattutto insegnato qualcosa!

C’è chi afferma che i curiosi non sono mai soli, ma vivono tante vite, e viaggiando questo capita spesso!

Freya Stark (una delle prime donne viaggiatrici di posti non usuali del mondo) affermava che il fine ultimo del viaggio è «l’incontro con il meglio della natura umana» ed é verissimo, viaggiando ti si aprono mondi mai immaginati. Io vorrei raccontarvi un pochino di quello che i miei occhi hanno visto e di tutte le sensazioni che ho provato, proprio come fa con noi la musica, trasmette delle buone sensazioni che poi rimangono insite dentro di noi!

Oltre al viaggiare sono appassionata di sostenibilità, yoga ( sono un’insegnante di yoga certificata) e qualsiasi sport d’acqua, quindi in qualche articolo potrete trovare sicuramente qualche accenno a questi temi! Buona lettura!”

Gli editori, aggiungono: “Non abbiamo una connotazione geografica locale, i nostri autori sono stati selezionati in maniera eterogenea sul territorio. Potrebbe sembrare una contraddizione, però eravamo alla ricerca di persone che ci potessero garantire un serio e costante punto di riferimento su tutti gli argomenti di interesse generale, attraverso pennellate variegate di pensieri, ma con differenti background”.

Artefici di questo nuovo progetto by Nk Studio, tre giovani editori, Massimo Forni, Elia Martorini Venturini e Nicolò Spinatelli, un milanese e due spezzini, da diversi anni nell’universo della musica attraverso le loro produzioni ed etichette discografiche. A tirare le fila, un direttore responsabile esperto come il ligure Marco Magi, che ha già guidato alcune testate cartacee e online di livello nazionale.

Tutti loro hanno fortemente voluto una redazione giovane che conta, ad oggi, 17 collaboratori, più della metà con meno di 27 anni e un terzo dei quali addirittura sotto ai 22.

Vengono da Sicilia, Campania, Lazio, Umbria, Toscana, Liguria, Marche, Emilia Romagna e Piemonte, e fra queste ‘penne’ anche Alice Riva .

Brillante, dinamico e intenso, il nuovo magazine ‘Where Magic Happens’ (wheremagichappens.it) con interviste, stories, post, video, recensioni, analisi e ricerche, farà sentire costantemente la propria voce.