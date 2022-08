Anche a Cesena la riflessologia plantare integrata alla cromo-puntura e alla floriterapia

Per la prima volta nella nostra città la nuova tecnica. Ad applicarla Manuela Fusari, consulente in naturopatia e discipline olistiche

CESENA – C’è un’interessante novità nel mondo olistico cesenate. Oltre ai soliti trattamenti antistress, connettivali e detossinanti, da qualche settimana, anche nel nostro territorio, è possibile sottoporsi ad un trattamento di riflessologia plantare integrata alla cromo-puntura e alla floriterapia.

Tre tecniche che, per la prima volta a Cesena, vengono proposte assieme grazie a Manuela Fusari, consulente in naturopatia e discipline olistiche, che ha deciso di specializzarsi in questa singolare pratica.

Mamma di due bambini, dopo un diploma in Tecnico per i Servizi Sociali ed una laurea in Biotecnologie Farmaceutiche, Manuela ha scoperto il mondo delle terapie “non convenzionali”. Dopo aver iniziato un lungo percorso formativo (tuttora in corso) è diventata consulente in naturopatia, appassionata di trattamenti olistici (campane tibetane, trattamenti per il benessere psicofisico, riequilibrio dei chakra) e studiosa di fitoterapia (master in progress a Siena).

Info 320-8139225 o manu82.fusari@gmail.com