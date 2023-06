All’Ippodromo comunale la XX edizione della “Giostra del Borgo”, tra rievocazioni, spettacoli e buona cucina

Dall’8 al 25 giugno 2023 tutte le sere dalle 19.30 in via Ippodromo 31 a Ferrara

FERRARA – La Contrada Borgo San Luca celebra quest’anno la XX edizione della “Giostra del Borgo” in programma dall’8 al 25 giugno, nella storica sede dell’Ippodromo comunale di Ferrara (via Ippodromo 31, Ferrara). Tutte le sere dalle 19.30, buona cucina con piatti della tradizione ferrarese, spettacoli, rievocazioni, tornei, attività per bambini e mercati artigiani.

Il ricco programma è stato illustrato oggi in conferenza stampa dal vicesindaco e assessore al Palio Nicola Lodi e dal presidente della Contrada Borgo San Luca Luca Bertazza; con il presidente dell’Ente Palio Nicola Borsetti; il presidente del Circolo San Luca Silvano Bernaroli; il capo Contrada Paolo Danieli e il presidente dell’Avis Comunale di Ferrara Sergio Mazzini.

“Ogni anno – ha sottolineato il vicesindaco Nicola Lodi – il programma della festa aumenta e già solo da questo si può percepire l’impegno che la contrada Borgo San Luca mette in ogni proposta che offre. Sono tantissime le attività del territorio che sostengono la manifestazione e questo è un segnale positivo. Ringrazio Avis e tutte le persone che stanno lavorando per la riuscita di questo grande evento: la “Giostra del Borgo” è diventata ormai un’istituzione. Abbiamo appena concluso il Palio, ma in realtà la grande famiglia del Palio e delle sue contrade non si ferma mai, con tantissimi volontari sempre impegnati nell’organizzazione di eventi che richiedono sempre grande sforzo. Queste sono occasioni che servono a finanziarsi e a tenere in piedi le importanti strutture che ogni contrada ha e che hanno un costo, quindi il mio invito è di partecipare e di contribuire ad investire sul territorio per portare avanti il Palio”.

“Vorrei ringraziare – ha dichiarato Luca Bertazza – il Sindaco e l’Amministrazione Comunale, in particolare gli assessori Lodi, Travagli e Fornasini, che seguono e promuovono le nostre iniziative con profondo interesse e l’Ente Palio Borsetti che ci affianca e sostiene. Ringrazio il nostro sponsor Avis e i fornitori che ci sostengono e ci danno modo di far rivivere i tempi passati. In questo modo coinvolgiamo le famiglie facendo così conoscere le attività di volontariato nelle contrade che si svolgono 365 giorni all’anno ed il mondo del Palio, creando aggregazione e coesione nel quartiere e nella comunità di riferimento”.

IL PROGRAMMA (a cura della Contrada Borgo San Luca)

Inauguriamo I’8 giugno con un banchetto dedicato alla Corte Ducale che verrà intrattenuta dal menestrello e RimAttore Pier Paolo Pederzini ed un’esibizione dei nostri ragazzi sbandieratori e musici under.

Venerdì 9 giugno alle 18 circa ci sarà una rappresentazione teatrale dedicata ai bambini, organizzata dalla “Compagnia Teatrale dello Steccato”, dal titolo “Magia a corte: finzione o realtà”. Alle 21 altra rappresentazione teatrale con Andrea Poli, responsabile della “Compagnia Dialettale del Teatro dei Stanchi” di Quartesana.

Nel primo week end 10-11 giugno abbiamo concentrato l’attività sui bambini:

Abbiamo predisposto l’area del “Feudo del piccolo guerriero” per l’intrattenimento, sia per i bambini che per adulti, con giochi di epoca rinascimentale (alcuni dei quali costruiti appositamente da un contradaiolo) in cui ci si potrà cimentare anche nel tiro con l’arco.

Ci sarà inoltre un falconiere dell’Associazione * I Falconieri del Granducato di Toscana ” che metterà in mostra svariati rapaci e facendo didattica sul mondo dei rapaci ed effettuando 2 esibizioni al giorno:

la prima nel tardo pomeriggio verso le 18.00 con evoluzioni di rapaci in volo, la seconda, in notturna, verso le 21 con Barbagianni e Gufi.

Nella mattinata dell’11 giugno ci sarà inoltre l’evento equestre “GIOSTRA ALL’ANELLO” organizzato dall’ Assoc. A.S.D. IL TRIDENTE e dall’Assoc. A.S.D. IPPODROMO di FERRARA.

Nel week-end del 17-18 giugno ci sarà l’evento principale della GIOSTRA, che verrà effettuato nel tardo pomeriggio all’interno della pista da trotto dell’ippodromo:

Organizzato dal nostro gruppo armati con la partecipazione di numerosi gruppi di rievocatori provenienti da più parti d’Italia, verrà rievocata la battaglia avvenuta nei pressi di Porta San Pietro durante l’assedio di Ferrara del 1333 che abbiamo intitolato “FERRARA SOTTO ASSEDIO.

Nel week-end della battaglia, verranno allestiti gli “Accampamenti degli Armati”, all’interno della pista, con possibilità di visitarli da vicino. Si potrà assistere ad eventi di combattimenti e vestizione di soldati con l’armatura completa.

Ci sarà l’area dedicata ai mercati di fattura storica “ARS MERCATORUM” con mercanti e botteghe di epoca rinascimentale.

La mattina di Domenica 18 giugno alle 10 circa ci sarà un suggestivo “Torneo di Scudo e Randello”, all’interno dell’area dell’hostaria, effettuato da componenti dei gruppi armati.

Sempre domenica concluderemo la giornata alle h 22 con lo spettacolo di fuoco ‘Inner Fire’ effettuato da Lucie Vendlova che impersona IGNIFERI.

L’ultimo week-end del 24-25 giugno il pubblico potrà intrattenersi nell’ “Arena del fuoco” per ammirare i suggestivi spettacoli di fuoco dell’artista “FLAMBETTA dei FOCO LOCO” che verranno eseguiti intorno alle h 22.

Durante la settimana, saranno sempre presenti i mercati moderni con articoli di artigianato.

Tutti i giorni sarà aperto dalle h 19.30 il classico ristorante “Locanda del Paraduro” situato all’aperto, nel giardino esterno adiacente all’ingresso dell’ippodromo, dove si potranno gustare le tipiche portate ferraresi, e l’ “Hostaria del Borgo”, all’interno nel suggestivo giardino della sede dell’ippodromo, con i suoi famosi pinzini.

Non meno importante, che in tanti apprezzeranno, dal 12 al 25 riproporremo il menù di pesce con l’anguilla alla griglia (consigliabile la prenotazione).

Tutti i donatori dell’AVIS che si presenteranno al ristorante col tesserino otterranno uno sconto del 10% sull’importo della cena.

La “GIOSTRA DEL BORGO” si aprirà al pubblico ogni sera dal 8 al 25 giugno dalle 19.30.

Per informazioni e prenotazioni è possibile contattare il numero 366/2566200 (Telefono, SMS e WhatsApD)