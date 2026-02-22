BOLOGNA – AL TEATRO DUSE ‘PLAY DEAD’ DEL COLLETTIVO CANADESE PEOPLE WATCHING

Lunedì 23 febbraio 2026 | ore 21

Teatro Duse – Bologna, via Cartoleria 42

Un’ode alla resistenza creativa messa in scena con uno stile che celebra l’assurdo, la fragilità e l’energia vitale. È ‘Play Dead’, lo spettacolo del collettivo canadese People Watching che andrà in scena lunedì 23 febbraio (ore 21) al Teatro Duse di Bologna.

Ambientato in un universo di trappole domestiche e storie intrecciate, ‘Play Dead’ porta sul palco gli aspetti meravigliosi, contorti e ridicoli dell’esperienza umana, attraverso un ibrido di acrobazie, movimento e teatro fisico. Lo spettacolo propone, infatti, una cronaca surreale del quotidiano, celebrando l’assurdità del banale e l’incontenibile desiderio di contatto e intimità, come in una danza sull’ultima canzone prima della fine della festa. Un dinamismo che si esprime nel continuo equilibrio tra la gioia giocosa (play) e l’imprevedibile dolore (dead). ‘Play Dead’ non racconta, dunque, una storia lineare, ma propone un mosaico di frammenti: momenti familiari e inquieti, grotteschi o teneri, che si trasformano in immagini potenti attraverso un linguaggio scenico fluido e multidisciplinare.

People Watching è un collettivo creativo con base a Montréal, fondato durante l’isolamento globale del 2020 per indagare nuove forme di connessione scenica. La ricerca di questo ensemble punta a generare espressioni artistiche ibride, intense e poetiche fondendo acrobazia contemporanea, teatro fisico, coreografia e immagini in movimento. Il gruppo, formato da sei artisti multidisciplinari con precedenti esperienze nel Cirque du Soleil e in The 7 Fingers, approda per la prima volta in Italia grazie alla collaborazione tra i circuiti regionali ATER Fondazione in Emilia-Romagna e Fondazione Piemonte dal Vivo.

Lo spettacolo ha debuttato in Canada nel 2023, ottenendo il ‘Premio Coup de Cœur’ al Festival Quartiers Danses di Montréal. Dal 2024 è stato presentato alle platee europee e internazionali, toccando oltre 10 Paesi per un totale di più di 200 repliche. Il tour italiano prenderà il via il 20 febbraio dal Teatro Alfieri di Asti (Piemonte dal Vivo, nell’ambito della rassegna We speak dance) per poi proseguire il 23 febbraio al Teatro Duse di Bologna, quindi in tre teatri di ATER Fondazione: il Teatro della Regina di Cattolica (26 febbraio), il Teatro del Popolo di Concordia (1° marzo) e il Teatro Asioli di Correggio (3 marzo).

La tournée italiana si rende possibile grazie alla partecipazione di ATER Fondazione e Fondazione Piemonte dal Vivo, su invito della Delegazione del Québec in Italia, alla Biennale CINARS (Conférence INternationale des ARts de la Scène), vetrina mondiale delle arti sceniche.

ATER Fondazione, Fondazione Piemonte dal Vivo

People Watching

PLAY DEAD

ideazione, regia, interpretazione Brin Schoellkopf, Natasha Patterson, Jarrod Takle, Jérémi Lévesque, Ruben Ingwersen, Sabine Van Rensburg

disegno luci Emile Lafortune

scenografia Emily Tucker

musica e sound design Colin Gagne, Francisco Cruz, Olivier Landry-Gagnon, Stefan Bouchard

con il contributo di Conseil des arts et des lettres du Québec

BIGLIETTI Intero Ridotto Mini

Platea 36 euro 32,50 euro 30,50 euro

Prima galleria e palchi 31,50 euro 28,50 euro 27 euro

Prima galleria con visibilità ridotta 27 euro 24,50 euro 23 euro

e seconda galleria

BIGLIETTERIA

Teatro Duse – Via Cartoleria, 42 Bologna – Tel. 051 231836 – biglietteria@teatroduse.it

Dal lunedì al sabato, dalle ore 15 alle 19 e da un’ora prima dell’inizio degli spettacoli.

On line: teatroduse.it | Vivaticket | Ticketone

La Stagione del Teatro Duse si svolge in convenzione con il Comune di Bologna – Settore Cultura e Creatività e con il contributo di Ministero della Cultura, Regione Emilia-Romagna, Fondazione del Monte di Bologna e Ravenna. Main Partner: BPER. Funding Partner: Pelliconi.