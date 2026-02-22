Scivolone del CVR in trasferta: Scandicci vince 3-0

REGGIO EMILIA – Nella sedicesima giornata di Serie B1 femminile, nonché terzo turno del girone di ritorno, il Fos CVR frena bruscamente contro la Savino Del Bene Scandicci ultima della classe: davanti al pubblico di casa, la squadra fiorentina approfitta di una brutta prestazione delle violaverdi e conquista una netta vittoria in tre set. Coach Ghibaudi e le sue ragazze non riescono a replicare il bel 3-0 ottenuto all’andata, tornando a casa dalla trasferta toscana a mani vuote. 19 punti e nona posizione del Girone B per le emiliane. Ancora ultimo posto in classifica, invece, per Scandicci, che però sale a 10 punti.

La partita

Contro la giovane squadra avversaria (formazione di B1 del blasonato club toscano), le Foxes partono bene giocando un primo set punto a punto. Nei momenti decisivi, tuttavia, le ospiti commettono troppi errori e regalano il primo parziale a Scandicci (vittorioso ai vantaggi con il punteggio di 30 a 28).

Nella seconda e nella terza frazione di gioco, poi, la Savino Del Bene riparte con fiducia e si porta subito in vantaggio, riuscendo a mantenerlo per tutta la durata dei due set. 25-19 e 25-22 i punteggi finali, con Scandicci che chiude la questione vincendo per 3 a 0. Nulla da fare per la Fos, nonostante i 10, 14 e 16 centri realizzati da Migliore, Benedetti e Brunfranco.

“In quel di Scandicci abbiamo regalato una brutta prestazione: abbiamo sbagliato tutto quello che potevamo sbagliare e il secondo e terzo set sono stati praticamente senza storia, con le giovani avversarie galvanizzate dalla vittoria del primo parziale. Bisognerà ripartire al più presto per preparare al meglio la prossima sfida” commenta il DG Nicola Cioni.

Prossimo appuntamento: sabato 28 febbraio il CVR ospiterà al Pala Rivalta il Volley Team Bologna, reduce dalla sconfitta per 3 a 1 contro l’Angelini Cesena e ora sesta in classifica con 27 punti. Inizio gara alle 20:00.

Il tabellino

SAVINO DEL BENE SCANDICCI FI – FOS CVR 3-0

(30-28; 25-19; 25-22)

Savino Del Bene: Grossi (L), Bernardeschi 5, Scagnetto 2, Menon 7, Cacciatore 11, Arcangeli 5, Stoppioni 4, Savioli 4, Buchynska, Massaglia 9, Omonoyan 13. Non entrate: Mencarelli (L), Grimaldi, Di Noia, Masoni, Mercante. All. Chirichella.

Fos CVR: Ronzoni (L), Odorici 3, Migliore 10, Cioni (L), Spagnuolo 3, Moiran 6, Balconati, Maggiali 1, Brunfranco 16, Benedetti 14. Non entrate: Rossi, Boni I., Boni G., Fronza. All. Ghibaudi.