Al MAF per esplorare la natura insieme al Museo civico di Storia Naturale di Ferrara

Domenica 29 settembre alle 15.30 a San Bartolomeo in Bosco

FERRARA – Domenica 29 settembre sarà una giornata “speciale” per il MAF di San Bartolomeo in Bosco: grazie ad un consolidato rapporto di collaborazione instaurato con il Museo Civico di Storia Naturale di Ferrara, a partire dalle 15.30, si potrà essere protagonisti di una inusuale esplorazione della natura e, quindi, di potenziali nuove “scoperte” nel parco del MAF. Il Museo di Storia Naturale ci condurrà in un affascinante itinerario sui temi della biodiversità.

Introdotto da Gian Paolo Borghi, il pomeriggio culturale prevedrà un incontro di presentazione della “Scienza dei Cittadini”, condotto da Carla Corazza, ricercatrice del Museo di Storia Naturale. Faranno quindi seguito un vero e proprio “blitz fotografico” e un laboratorio con gli insetti. Tutti i partecipanti saranno invitati alla ricerca della natura all’esterno del Museo (si prega di dotarsi di macchina fotografica o di smartphone, nonché di abbigliamento comodo). Al rientro dalla “caccia fotografica”, verranno proiettate le immagini raccolte e si procederà a commenti e osservazioni.

L’evento al MAF segnerà la conclusione del ciclo Blitz Natura 2019, organizzato dal Museo di Storia Naturale per accompagnare i cittadini alla scoperta della natura anche all’interno di realtà inattese, come le aree non coltivate attorno alla città.

Il tradizionale buffet, aperto anch’esso a tutti i partecipanti, concluderà l’incontro, patrocinato dalla Regione Emilia-Romagna e promosso dal Comune di Ferrara, dal MAF, dall’Associazione omonima e dal Museo Civico di Storia Naturale.

MAF – CENTRO DI DOCUMENTAZIONE DEL MONDO AGRICOLO FERRARESE Via Imperiale n. 263 – San Bartolomeo in Bosco/Ferrara Tel. 0532.725294

info@mondoagricoloferrarese.it