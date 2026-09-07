A Riccione Paese l’ultima passeggiata storica guidata dell’estate tra botteghe e memorie cittadine

RICCIONE (RN) – Si chiude l’8 settembre il ciclo di passeggiate culturali estive promosse dal Museo del Territorio “Luigi Ghirotti”. L’appuntamento conclusivo della stagione è fissato per le ore 21:00 con ritrovo dei partecipanti direttamente presso la sede del Museo, in viale Lazio 10.

Un itinerario tra memorie e botteghe storiche

La serata, a partecipazione gratuita, sarà curata dalla guida turistica della Regione Emilia-Romagna Dina Maria Vittoria Gravina e dall’archeologo Andrea Tirincanti. L’itinerario a Riccione Paese propone un connubio tra precisione storica e racconto popolare: un percorso serale a piedi che ripercorre le vicende dei cittadini che hanno animato la comunità e la storia dei locali che oggi rappresentano le botteghe storiche della città. All’iniziativa prenderà parte anche l’architetto Roberto Cesarini che approfondirà l’aspetto architettonico, culturale e religioso della Chiesa di San Martino. Le vie del centro diventeranno così un museo a cielo aperto, trasformando i luoghi del quotidiano in tappe di un vero e proprio racconto collettivo.

Informazioni e modalità di partecipazione

La passeggiata è adatta a tutte le età ed è pensata sia per i turisti che desiderano conoscere la storia locale, sia per i residenti che vogliono riscoprire le radici del proprio territorio. Per informazioni e prenotazioni è possibile rivolgersi al Museo del Territorio dal lunedì al sabato, dalle ore 9:00 alle 13:00, chiamando il numero 0541 600113 o scrivendo all’indirizzo di posta elettronica museo@comune.riccione.rn.it.