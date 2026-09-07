Fira di Sett Dulur 2026: a Russi la 355ª edizione

Dal 16 al 21 settembre, eventi, performance, arte ed emozioni. Il programma
RUSSI (RA) – Russi è sinonimo di Fira di Sett Dulur, che quest’anno “compie” 355 edizioni: la storica festa torna ad animare strade e piazze, confermandosi un appuntamento capace di intrecciare spettacolo, arte, creatività e valorizzazione del territorio. Un programma ricco e diversificato riempirà le giornate dal 16 al 21 settembre, coinvolgendo il centro storico, i luoghi della cultura e alcuni degli spazi più suggestivi della città.
Accanto agli eventi simbolo della Fira – come la parata delle associazioni e la sfilata delle attività commerciali locali, la tombola in piazza Farini, il raduno delle fruste e la consegna dei premi «Artoran a Ross» e «Amico per Russi» – non mancheranno le novità.
Tra queste, la Fira Botanica porterà in via Garibaldi un percorso dedicato al mondo del verde, da sabato 19 a lunedì 21 settembre. Bancarelle ed espositori proporranno piante, prodotti e curiosità legate alla natura e al giardinaggio. Un’occasione per passeggiare tra le diverse proposte, incontrare gli espositori e scoprire nuove idee per portare un po’ di verde negli spazi di ogni giorno.
La Fira riserva uno spazio significativo anche alla tradizione e valorizzazione dei prodotti del territorio. Quest’anno il percorso continua con tre nuove eccellenze russiane che andranno ad aggiungersi al Bël-e-Cöt e alla Canèna Nova e che riceveranno la DE.C.O. (Denominazione Comunale di Origine): Torta Baccarini, Pizza Buffona e Melograno Verde di Russi.
A dare il via al percorso dedicato agli spettacoli sarà Lungo le vie del vento, la performance teatrale diffusa a cura di Spazio A Teatro, con il sostegno del Comune di Russi. Dal 16 al 21 settembre, dalle 20.30 alle 22, le vie e gli angoli del centro storico (inizio percorso: Torre dell’Orologio, Corso Farini), diventeranno un palcoscenico a cielo aperto. Ispirata ai celebri epitaffi dell’Antologia di Spoon River, la performance invita il pubblico a costruire il proprio percorso itinerante attraverso una mappa, scegliendo liberamente dove dirigersi. Tra cortili e luoghi della città prenderanno vita incontri ravvicinati, confessioni intime e brevi performance cicliche, dando voce e memoria a frammenti di vita (per info: prenotazioni@spazioateatro.it).
Torna anche quest’anno ArtinFira, la rassegna di buskers che porta a Russi spettacolo, arte circense, giochi di strada e improvvisazione. Domenica 20 e lunedì 21 settembre, il Giardino della Rocca “T. Melandri” ospiterà numerosi artisti, protagonisti di performance originali capaci di coinvolgere il pubblico con la vivacità e la spontaneità tipiche dello spettacolo di strada. Anche quest’anno Artinfira, parte del progetto comunale “Radici e Ali 2026”, rientra tra le iniziative di promozione culturale finanziate dalla Regione Emilia-Romagna (L.R. 21/2023).
Accanto alle performance, la Fira proporrà un ampio percorso tra mostre ed esposizioni, distribuite in diversi luoghi della città e capaci di spaziare dalla pittura alla fotografia, dalla poesia alla moda, dalla memoria sportiva alla valorizzazione del patrimonio naturalistico e culturale.
Tra queste segnaliamo la personale Quadri e libri fatti a mano di Bicio Fabbri (presso l’ex Chiesa in Albis di Piazza Farini), artista poliedrico, pittore, disegnatore di fumetti sperimentali e autore di vignette satiriche e umoristiche. Dal 12 al 21 settembre, il Museo Civico di Russi e il Museo delle Ocarine “Collezione Carnevali” apriranno le porte offrendo al pubblico l’opportunità di conoscere e riscoprire un patrimonio legato alla storia e alla cultura del territorio. Sarà inoltre possibile partecipare a visite guidate con il Maestro Michele Carnevali, previste per sabato 19 settembre alle ore 9.30 e lunedì 21 settembre (ore 18).
La Biblioteca Comunale ospiterà Selfie e derivati, mostra di fotografia, pittura e poesia a cura di Roberto Dalmonte, Walter Reggiani e Andrea Conti, mentre al Teatro Comunale Drammatico Vegetale propone la suggestiva mostra-installazione La Bottega di Mangiafuoco: teatrini giocattolo, marionette in gesso e da collezione daranno vita a un piccolo universo teatrale, sospeso tra gioco, memoria e immaginazione.
Dal 18 al 21 settembre, infine, presso Palazzo San Giacomo riaprirà dopo la pausa estiva la mostra Visioni di moda. Figura e figurini di Giancarlo Utili. Sabato 19 e domenica 20 in programma anche visite guidate sia alla mostra che a Palazzo San Giacomo, con i curatori e con guide turistiche abilitate.
Immancabili poi il luna park diffuso, i concerti, con diverse formazioni pronte a salire sul palco di piazza Farini, le bancarelle del mercato ambulante e i mercatini dell’artigianato artistico in corso Farini, il doppio appuntamento finale con la magia dei fuochi d’artificio.
Per il secondo anno consecutivo, la Fira di Sett Dulur sarà anche una EcoFira, per vivere la festa in modo più sostenibile, attraverso piccoli gesti che possono ridurre l’utilizzo di plastica usa e getta. Anche quest’anno gli stand gastronomici gestiti da Nucleo Volontari Protezione Civile Russi, Basket Club Russi ASD, Parrocchia Sant’Apollinare “Oratorio Don Bosco”, Baseball Godo, Italia-Cuba Ravenna, Amici di Padre Giorgio, Futsal Russi saranno dotati di erogatori d’acqua, caraffe, bicchieri riutilizzabili e lavabicchieri, per limitare il ricorso a bottigliette e bicchieri monouso. Nel 2025 il progetto comunale ha consentito di risparmiare 33.390 bicchieri usa e getta e circa 11 mila bottigliette di plastica mezzo litro. L’iniziativa prosegue inoltre con i gadget ufficiali della manifestazione: la borraccia ufficiale della Fira di Sett Dulur e la sacca coordinata, disponibili presso la Biblioteca Comunale e gli stand delle associazioni, a fronte di un piccolo contributo.
Torna, infine, il punto acqua in piazza, offerto da Hera, dove poter riempire gratuitamente la propria borraccia. Lo scorso anno nei sei giorni dell’evento sono stati erogati 2.157 litri di acqua, pari a circa 4.300 bottigliette risparmiate.
Una Fira da attraversare, dunque, lasciandosi guidare dalla curiosità e dalla voglia di scoprire: tra una performance e una mostra, tra un’immagine e un oggetto del passato, tra un palcoscenico e una strada, ogni appuntamento diventa un tassello di un racconto più ampio, quello di una comunità che attraverso la festa continua a raccontare se stessa.
Per dettagli sugli orari di apertura e informazioni sulle ulteriori esposizioni e appuntamenti, consultare il sito della Fira di Sett Dulur: www.firadisettdulur.net
Il programma
ASPETTANDO LA FIRA
4-16 settembre
Campi da Tennis | largo Bersaglieri 5
TORNEO DI TENNIS FIRA DI SETT DULUR
3ª categoria maschile e femminile
mercoledì 9 settembre
dalle 9.00 alle 16.00 | Palazzo San Giacomo
STILISTA PER UN GIORNO: DISEGNIAMO E REALIZZIAMO ACCESSORI DI MODA ISPIRANDOCI AI DISEGNI DI GIANCARLO UTILI
laboratorio dai 9 ai 12 anni con Alice Iaquinta, Alberto Baioni e Gianni Zauli
prenotazione obbligatoria
9-21 settembre
Mercato Coperto | piazza Gramsci
ITALIA 1946. L’ALBA DELLA REPUBBLICA
mostra a cura dell’Istituto storico della Resistenza e dell’età contemporanea.
Inaugurazione mercoledì 9 settembre ore 20.30, a seguire conferenza “Donne e Resistenza: una storia importante ieri quanto oggi”
giovedì 10 settembre
ore 20.45 | Teatro Comunale | via Cavour 10
DUE DONNE E UN MIC
con Marta Lucini e Gea Rambelli
regia di Silvia Giulia Mendola
prenotazioni al numero 366 5015001
11-26 settembre
ex Chiesa in Albis | piazza Farini
QUADRI E LIBRI FATTI A MANO
personale di Bicio Fabbri
inaugurazione venerdì 11 settembre ore 18.30
venerdì 11 settembre
ore 21.00 | Biblioteca Comunale | via Godo Vecchia 10
A 90 ANNI DAL DEBUTTO DEI CANTERINI ROMAGNOLI CITTÀ DI RUSSI
videoproiezioni e testimonianze
12-21 settembre
Museo Civico | via Don Minzoni 1
APERTURA MUSEO CIVICO DI RUSSI E MUSEO DELLE OCARINE “COLLEZIONE CARNEVALI”
sabato 12 settembre
ore 9.00 | Godo | Plesso scolastico
CONTINUITÀ EDUCATIVA E POLI PER L’INFANZIA: UN CIELO PER CRESCERE
seminario di inizio anno educativo
ore 16.30 | via Mascagni 13
INTITOLAZIONE DELL’IMMOBILE AI CANTERINI DI RUSSI
ore 18.00 | Giardino della Rocca “T. Melandri”
ESIBIZIONE DEI CANTERINI E DANZERINI ROMAGNOLI “T. BARUZZI” (IMOLA) E DELLA CORALE “D. BABINI” (RUSSI)
dalle ore 19.00 | Bocciodromo | Parco Berlinguer
51° TORNEO BOCCIOFILO A COPPIE
gare finali e premiazioni vincitori
13-21 settembre
Chiesa di S. Apollinare | piazza Farini
SAN FRANCESCO VIVE OGGI
incontri e testimonianze del Santo di Assisi a 800 anni dalla morte
inaugurazione domenica 13 settembre ore 10.30
13-26 settembre
Biblioteca Comunale | via Godo Vecchia 10
SELFIE E DERIVATI
mostra di fotografia, pittura, poesia a cura di Roberto Dalmonte, Walter Reggiani, Andrea Conti
inaugurazione domenica 13 settembre ore 18.00
13-27 settembre
Punto inComune | piazza Farini 34
APRIAMO LA FINESTRA
mostra a cura di Artej – Ritagli d’Arte
inaugurazione domenica 13 settembre ore 11.00
domenica 13 settembre
ore 16.30 | Chiesa dei Servi | via Trieste
SANTA MESSA DEI MALATI
con la celebrazione comunitaria dell’Unzione degli Infermi
ore 17.00 | San Pancrazio | Museo della Vita Contadina
A PASSO DI FIABA
ore 20.30 | vie della città
SOLENNE PROCESSIONE
con la Madonna dei Sette Dolori
lunedì 14 settembre
ore 20.45 | Chiesa dei Servi | via Trieste
MUSICI DI S. DAMIANO: FRANCESCO, IL SANTO DI ASSISI
concerto
15-26 settembre
MAGIOMOlab | corso Farini 120
ILLUSTRAZIONI, DISEGNI DAL MONDO IMMAGINARIO
mostra di Iside Montanari
in collaborazione con CRAC APS
inaugurazione martedì 15 settembre ore 21.00
martedì 15 settembre
dalle ore 17.00 | MAGIOMOlab | corso Farini 120
IL REGNO INVISIBILE
laboratorio dai 5 ai 10 anni
dalle ore 18.30 | piazza Farini
PODISTICA LUDICO MOTORIA
a cura di GS Lamone
dalle ore 19.30 | piazza Farini
ZUG E ZUGATLÔN
serata dello sport con intrattenimento
LA FIRA
16-21 settembre
Scuola di Musica “A. Contarini” | via G. Bruno 7
L’ESPERIENZA VISIVA DEL SUONO E CHITARRE DI LIUTERIA “BAFFO GUITARS”
mostra d’arte con 12 artisti a confronto e mostra di liuteria a cura di Stefano Baccarini
inaugurazione mercoledì 16 settembre ore 17.00
Sala Ravaglia e cortile C.C.P. | via Cavour 21
DISEGNO E PITTURA DI TOMMASO MARTINES
inaugurazione mercoledì 16 settembre ore 18.30
Sala Laghi | via Cavour 21
BUON COMPLEANNO OASI! 30 ANNI DELL’AREA DI RIEQUILIBRIO ECOLOGICO “VILLA ROMANA DI RUSSI”
mostra a cura di WWF Ravenna
inaugurazione mercoledì 16 settembre ore 18.30
Tabaccheria dell’orologio | piazzetta Dante 7/8
NATURAE – DIALOGO TRA INCHIOSTRO E ACQUERELLO
di Rossella Andolina e Dennis Randi
inaugurazione mercoledì 16 settembre ore 19.00
Municipio | piazza Farini
RUSSIANI SUL PALCO
mostra fotografica a cura del Gruppo Fotografico di Pro Loco Russi
inaugurazione mercoledì 16 settembre ore 19.15
Municipio | piazza Farini
I 50 ANNI DELLA PODISTICA DI S. PANCRAZIO
mostra di cimeli e ricordi dei primi 50 anni dell’associazione
inaugurazione mercoledì 16 settembre ore 19.15
Teatro Comunale | via Cavour 10
LA BOTTEGA DI MANGIAFUOCO
installazione di teatrini giocattolo, marionette in gesso e da collezione
a cura di Drammatico Vegetale
inaugurazione mercoledì 16 settembre ore 19.45
vie della città
LUNA PARK, MERCATO E STAND GASTRONOMICI
Mercato Coperto | via Trieste
MERCATINO SOLIDALE DELL’ASS. AMICI DEL MOZAMBICO
mercoledì 16 settembre
dalle ore 16.00 | corso Farini
SCARABÒCC PAR LA STRÊ
giochi e fantasie in corso
ore 20.15 | Campo Ghigi | via Pascoli
PARATA DELLE ASSOCIAZIONI
preceduta dalla Banda Città di Russi
ore 20.30 | via M. D’Azeglio
LA STRÊ ‘D SÔRA
campane in strada – concerto di campane
20.30-22.30 | vie della città
LUNGO LE VIE DEL VENTO
performance a cura di Spazio A Teatro
ore 21.15 | piazza Farini
LA FIRA SI VESTE
moda e spettacolo
17-21 settembre
via Trieste
IL VILLAGGIO DEI GEMELLI
un viaggio tra profumi, sorrisi e culture: il punto d’incontro con le città gemellate
corso Farini
CREATIVI IN CORSO FARINI
Parco Ugo La Malfa
INGEGNOSAMENTE CREATIVO
giovedì 17 settembre
ore 18.30 | Biblioteca Comunale | via Godo Vecchia 10
RECUPERO E VALORIZZAZIONE DELLA CUCINA RUSSIANA: IV ATTO
incontro divulgativo e degustazioni
20.30-22.30 | vie della città
LUNGO LE VIE DEL VENTO
performance a cura di Spazio A Teatro
ore 21.00 | piazza Farini
TOMBOLA IN PIAZZA
intermezzo con lo spettacolo “A ridar e fa bēn – Storie divertenti sulla Romagna e i romagnoli” di Gabriele Zelli – a cura di Lions Club Russi
18-20 settembre
Capannone23 | via A. Moro 23
VORREI COLTIVARE BIANCOSPINI
personale di Franca Minardi
inaugurazione venerdì 18 settembre ore 18.00
piazza Farini
MERCATINO DI LIBRI E VESTITI VINTAGE
a cura di Lions Club Russi
18-21 settembre
Palazzo San Giacomo
VISIONI DI MODA. FIGURA E FIGURINI DI GIANCARLO UTILI
mostra di figurini e abiti realizzati per le grandi case di moda
venerdì 18 settembre
ore 18.00 | Biblioteca Comunale | via Godo Vecchia 10
EVENTO COLLATERALE MOSTRA: INCONTRO SUL TEMA DEI SELFIE
con la dott.ssa Alessandra Odone
ore 18.30 | Scuola di Musica “A. Contarini” | via G. Bruno 7
MUSICHE DI PAGANINI – PIAZZOLLA
con Julian Bordiglioni al violino e Alessandro Acerni alla chitarra
ore 21.00 | piazza Farini
ORCHESTRA LA STORIA DI ROMAGNA
19-21 settembre
via Garibaldi
LA FIRA BOTANICA
sabato 19 settembre
dalle ore 7.30 | piazza Farini
RADUNO CICLOTURISTICO AUTOGESTITO
32° trofeo “Fira di Sett Dulur”
a cura di Polisportiva Bertolt Brecht
dalle ore 10.00 | MAGIOMOlab | corso Farini 120
VEDERE SENZA OCCHI: VIAGGIO SENSORIALE NEL MONDO DI MEDORO
laboratorio di arteterapia per adulti
ore 9.30 | Museo Civico | via Don Minzoni 1
VISITA GUIDATA AL MUSEO DELLE OCARINE “COLLEZIONE CARNEVALI”
con Michele Carnevali
prenotazione obbligatoria
ore 10.30 | Giardino della Rocca “T. Melandri”
CELEBRAZIONI DEL 30° ANNIVERSARIO DEL GEMELLAGGIO CON LA CITTÀ DI BOPFINGEN
con esibizione del Coro della Città di Bopfingen e del Coro della scuola di musica “A. Contarini”
ore 16.00 | ritrovo Municipio | piazza Farini
ALLA RICERCA DELL’ANTICO CASTRUM
visita guidata a Russi con Agnese Bassi
prenotazione obbligatoria
ore 16.00 e 17.30 | Teatro Comunale | via Cavour 10
ORCHESTRA VAGABONDA
concerto itinerante di musicisti d’arte e di strada senza patria
ore 16.30 | Teatro Comunale | via Cavour 10
QUATTRO VOLTE ANDERSEN
teatro di figura e d’attore dai 3 agli 8 anni
prodotto da Ravenna Teatro
dalle ore 17.00 | piazza Farini
GIOCHI PER GRANDI E PICCOLI
a cura di AVIS Russi e Pubblica Assistenza Città di Russi
ore 17.30 | Palazzo San Giacomo
VISITA GUIDATA DEL PALAZZO E DELLA MOSTRA “VISIONI DI MODA”
con Manuela Guerra e i curatori della mostra
prenotazione obbligatoria
ore 18.30 | Scuola di Musica “A. Contarini” | via G. Bruno 7
RAP CYPHER
concerto in collaborazione con CISIM – Lido Adriano (RA)
opening act: allievi scuola di musica “A. Contarini”
dalle ore 19.00 | Karica Cafè | via Garibaldi 90/a
SERATA FUNKY DISCO KARICA
con dj Africo e dj Max De Giovanni
dalle ore 19.30 | Villaggio dei Gemelli | via Trieste
INTRATTENIMENTO MUSICALE
a cura della scuola di musica “A. Contarini”
ore 20.00 | Punto inComune | piazza Farini 34
EVENTO COLLATERALE MOSTRA: ESIBIZIONE DI BODY PAINTING
di Stella Gentilini ed Elisabetta Laghi di Artej-Ritagli d’Arte
ore 20.30 | Biblioteca Comunale | via Godo Vecchia 10
RESISTERE! L’AMBIZIONE DI UN VIGNETO SENZA MALATTIE IERI E OGGI
incontro divulgativo e degustazione
a seguire premiazione del concorso omonimo
20.30-22.30 | vie della città
LUNGO LE VIE DEL VENTO
performance a cura di Spazio A Teatro
ore 21.00 | piazza Farini
24° RADUNO DELLE FRUSTE E… NON SOLO
domenica 20 settembre
dalle ore 8.30 | piazza Farini
PUNTO INFORMATIVO CON AUTOEMOTECA
a cura di AVIS Russi
dalle ore 9.00 | piazza Farini
LA FIRA CONTADINA
mostra-concorso macchine agricole, mercato del cibo giusto di Campagna Amica-Coldiretti, giochi e animazione per bambini
ore 10.00 | Teatro Comunale
ARTORAN A ROSS E AMICO PER RUSSI
consegna premi e incontro con i russiani lontani
ore 10.30 | Palazzo San Giacomo
VISITA GUIDATA DEL PALAZZO E DELLA MOSTRA “VISIONI DI MODA”
con Marcella Culatti e i curatori della mostra
prenotazione obbligatoria
dalle ore 10.45 | piazza Farini
LE MITICHE 500
mostra statica
ore 15.00 e 16.00 | Chiesa dei Servi | via Trieste
LA CHIESA, I SERVITI E LE OPERE D’ARTE
visite guidate alla chiesa e alla collezione artistica della Parrocchia S. Apollinare con Pro Loco Russi
prenotazione obbligatoria
ore 16.00 | ritrovo Municipio | piazza Farini
ALLA RICERCA DELL’ANTICO CASTRUM
visita guidata a Russi con Agnese Bassi
prenotazione obbligatoria
Giardino della Rocca “T. Melandri”
ARTINFIRA: THE BUSKERS GARDEN
arte di strada, musica, giochi e altre meraviglie dal mondo
dalle 16.30 alle 22.00: Zagarà · Giochi per Strada
ore 17.00: Rasid Nikolic · The Gipsy Marionettist
ore 18.00: Santiago Foresi · Tony Fratello Clown
ore 18.45: Bhangra Boys&Girls · Danze Bhangra
dalle 19.30 alle 20.30: Pausa in Musica · Chillout
ore 20.30: Rasid Nikolic · The Gipsy Marionettist
ore 21.00: Bhangra Boys&Girls · Danze Bhangra
ore 21.40: Rulas Quetzal · Cuauhtly
ore 18.00 | ritrovo Chiesa di S. Apollinare | piazza Farini
INTRECCIO DI STORIA, ARTE E RELIGIOSITÀ A RUSSI
visita guidata della chiesa di S. Apollinare e dell’Oratorio di S. Francesco con Pro Loco Russi
prenotazione obbligatoria
20.30-22.30 | vie della città
LUNGO LE VIE DEL VENTO
performance a cura di Spazio A Teatro
ore 21.00 | piazza Farini
JOE DIBRUTTO
concerto – con il contributo di AVIS Russi e provinciale
dalle ore 21.30 | Karica Cafè | via Garibaldi 90/a
P-51 AIRPLANES
concerto
ore 23.00 | piazza Farini
SPETTACOLO PIROTECNICO
lunedì 21 settembre
Giardino della Rocca “T. Melandri”
ARTINFIRA: THE BUSKERS GARDEN
arte di strada, musica, giochi e altre meraviglie dal mondo
dalle 16.30 alle 22.00: Zagarà · Giochi per Strada
ore 17.00: Lorenzo Baronchelli · Che fa, concilia?
ore 17.20: Gambe in Spalla Teatro · Loco Motiv
ore 18.00: Afuma · Edukikan
ore 18.20: Lorenzo Baronchelli · Che fa, concilia?
ore 18.40: Mariangela Martino · La Pianista Imprevista
ore 19.20: Gambe in Spalla Teatro · Loco Motiv
ore 20.00: Afuma · Edukikan
ore 20.30: Lorenzo Baronchelli · Che fa, concilia?
ore 20.45: Mariangela Martino · La Pianista Imprevista
ore 21.15: Parata · Loco Motiv, Afuma e Lorenzo Baronchelli
ore 18.00 | Museo Civico | via Don Minzoni 1
VISITA GUIDATA AL MUSEO DELLE OCARINE “COLLEZIONE CARNEVALI”
con Michele Carnevali
prenotazione obbligatoria
dalle ore 20.00 | Karica Cafè | via Garibaldi 90/a
SERATA ANNI 50
con dj Grilli e I riBelli
20.30-22.30 | vie della città
LUNGO LE VIE DEL VENTO
performance a cura di Spazio A Teatro
ore 21.00 | piazza Farini
QUARTETTO INTERNAZIONALE CON CICCI BAGNOLI E RICKY PORTERA
concerto
ore 22.00 | piazza Farini
PREMIAZIONE CONTEST “PER ME LA FIRA È…”
ore 22.30 | piazza Farini
GRAN FINALE PIROTECNICO
DOPO LA FIRA
giovedì 24 settembre
dalle ore 17.00 | Biblioteca Comunale | via Godo Vecchia 10
SCOPRIAMO GLI INVENTORI DEL PASSATO, PRESENTE E FUTURO
laboratorio creativo per genitori-figli dagli 8 agli 11 anni
sabato 26 settembre
dalle ore 10.00 | MAGIOMOlab | corso Farini 120
LA GUIDA CHE ABBIAMO DENTRO
laboratorio di arteterapia per adulti
ore 15.30 e 16.30 | Cimitero monumentale
UN MUSEO A CIELO APERTO
visita guidata al rinnovato Pantheon e al cimitero monumentale a cura di Pro Loco Russi
dalle ore 16.30 | MAGIOMOlab | corso Farini 120
IL MIO SUPER-EROE SEGRETO
laboratorio dai 5 ai 10 anni
domenica 27 settembre
ore 8.00 | piazza Farini
CAMMINATA PER IL CUORE
camminata ludico motoria a cura di GS Lamone e punto informativo a cura di Pubblica Assistenza Città di Russi e NVPC
ore 9.30 | Bike Park di Godo
GARA DI CROSS COUNTRY
a cura di ASD Godo
martedì 29 settembre
ore 18.30 | C.S.C. Porta Nova | via A. Moro 2/1
LA PREVENZIONE CARDIACA ATTRAVERSO LO STILE DI VITA
incontro con il dott. Augusto Graziani