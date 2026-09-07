Fira di Sett Dulur 2026: a Russi la 355ª edizione

Dal 16 al 21 settembre, eventi, performance, arte ed emozioni. Il programma

RUSSI (RA) – Russi è sinonimo di Fira di Sett Dulur, che quest’anno “compie” 355 edizioni: la storica festa torna ad animare strade e piazze, confermandosi un appuntamento capace di intrecciare spettacolo, arte, creatività e valorizzazione del territorio. Un programma ricco e diversificato riempirà le giornate dal 16 al 21 settembre, coinvolgendo il centro storico, i luoghi della cultura e alcuni degli spazi più suggestivi della città.

Accanto agli eventi simbolo della Fira – come la parata delle associazioni e la sfilata delle attività commerciali locali, la tombola in piazza Farini, il raduno delle fruste e la consegna dei premi «Artoran a Ross» e «Amico per Russi» – non mancheranno le novità.

Tra queste, la Fira Botanica porterà in via Garibaldi un percorso dedicato al mondo del verde, da sabato 19 a lunedì 21 settembre. Bancarelle ed espositori proporranno piante, prodotti e curiosità legate alla natura e al giardinaggio. Un’occasione per passeggiare tra le diverse proposte, incontrare gli espositori e scoprire nuove idee per portare un po’ di verde negli spazi di ogni giorno.

La Fira riserva uno spazio significativo anche alla tradizione e valorizzazione dei prodotti del territorio. Quest’anno il percorso continua con tre nuove eccellenze russiane che andranno ad aggiungersi al Bël-e-Cöt e alla Canèna Nova e che riceveranno la DE.C.O. (Denominazione Comunale di Origine): Torta Baccarini, Pizza Buffona e Melograno Verde di Russi.

A dare il via al percorso dedicato agli spettacoli sarà Lungo le vie del vento, la performance teatrale diffusa a cura di Spazio A Teatro, con il sostegno del Comune di Russi. Dal 16 al 21 settembre, dalle 20.30 alle 22, le vie e gli angoli del centro storico (inizio percorso: Torre dell’Orologio, Corso Farini), diventeranno un palcoscenico a cielo aperto. Ispirata ai celebri epitaffi dell’Antologia di Spoon River, la performance invita il pubblico a costruire il proprio percorso itinerante attraverso una mappa, scegliendo liberamente dove dirigersi. Tra cortili e luoghi della città prenderanno vita incontri ravvicinati, confessioni intime e brevi performance cicliche, dando voce e memoria a frammenti di vita (per info: prenotazioni@spazioateatro.it).

Torna anche quest’anno ArtinFira, la rassegna di buskers che porta a Russi spettacolo, arte circense, giochi di strada e improvvisazione. Domenica 20 e lunedì 21 settembre, il Giardino della Rocca “T. Melandri” ospiterà numerosi artisti, protagonisti di performance originali capaci di coinvolgere il pubblico con la vivacità e la spontaneità tipiche dello spettacolo di strada. Anche quest’anno Artinfira, parte del progetto comunale “Radici e Ali 2026”, rientra tra le iniziative di promozione culturale finanziate dalla Regione Emilia-Romagna (L.R. 21/2023).

Accanto alle performance, la Fira proporrà un ampio percorso tra mostre ed esposizioni, distribuite in diversi luoghi della città e capaci di spaziare dalla pittura alla fotografia, dalla poesia alla moda, dalla memoria sportiva alla valorizzazione del patrimonio naturalistico e culturale.

Tra queste segnaliamo la personale Quadri e libri fatti a mano di Bicio Fabbri (presso l’ex Chiesa in Albis di Piazza Farini), artista poliedrico, pittore, disegnatore di fumetti sperimentali e autore di vignette satiriche e umoristiche. Dal 12 al 21 settembre, il Museo Civico di Russi e il Museo delle Ocarine “Collezione Carnevali” apriranno le porte offrendo al pubblico l’opportunità di conoscere e riscoprire un patrimonio legato alla storia e alla cultura del territorio. Sarà inoltre possibile partecipare a visite guidate con il Maestro Michele Carnevali, previste per sabato 19 settembre alle ore 9.30 e lunedì 21 settembre (ore 18).

La Biblioteca Comunale ospiterà Selfie e derivati, mostra di fotografia, pittura e poesia a cura di Roberto Dalmonte, Walter Reggiani e Andrea Conti, mentre al Teatro Comunale Drammatico Vegetale propone la suggestiva mostra-installazione La Bottega di Mangiafuoco: teatrini giocattolo, marionette in gesso e da collezione daranno vita a un piccolo universo teatrale, sospeso tra gioco, memoria e immaginazione.

Dal 18 al 21 settembre, infine, presso Palazzo San Giacomo riaprirà dopo la pausa estiva la mostra Visioni di moda. Figura e figurini di Giancarlo Utili. Sabato 19 e domenica 20 in programma anche visite guidate sia alla mostra che a Palazzo San Giacomo, con i curatori e con guide turistiche abilitate.

Immancabili poi il luna park diffuso, i concerti, con diverse formazioni pronte a salire sul palco di piazza Farini, le bancarelle del mercato ambulante e i mercatini dell’artigianato artistico in corso Farini, il doppio appuntamento finale con la magia dei fuochi d’artificio.

Per il secondo anno consecutivo, la Fira di Sett Dulur sarà anche una EcoFira, per vivere la festa in modo più sostenibile, attraverso piccoli gesti che possono ridurre l’utilizzo di plastica usa e getta. Anche quest’anno gli stand gastronomici gestiti da Nucleo Volontari Protezione Civile Russi, Basket Club Russi ASD, Parrocchia Sant’Apollinare “Oratorio Don Bosco”, Baseball Godo, Italia-Cuba Ravenna, Amici di Padre Giorgio, Futsal Russi saranno dotati di erogatori d’acqua, caraffe, bicchieri riutilizzabili e lavabicchieri, per limitare il ricorso a bottigliette e bicchieri monouso. Nel 2025 il progetto comunale ha consentito di risparmiare 33.390 bicchieri usa e getta e circa 11 mila bottigliette di plastica mezzo litro. L’iniziativa prosegue inoltre con i gadget ufficiali della manifestazione: la borraccia ufficiale della Fira di Sett Dulur e la sacca coordinata, disponibili presso la Biblioteca Comunale e gli stand delle associazioni, a fronte di un piccolo contributo.

Torna, infine, il punto acqua in piazza, offerto da Hera, dove poter riempire gratuitamente la propria borraccia. Lo scorso anno nei sei giorni dell’evento sono stati erogati 2.157 litri di acqua, pari a circa 4.300 bottigliette risparmiate.

Una Fira da attraversare, dunque, lasciandosi guidare dalla curiosità e dalla voglia di scoprire: tra una performance e una mostra, tra un’immagine e un oggetto del passato, tra un palcoscenico e una strada, ogni appuntamento diventa un tassello di un racconto più ampio, quello di una comunità che attraverso la festa continua a raccontare se stessa.

Per dettagli sugli orari di apertura e informazioni sulle ulteriori esposizioni e appuntamenti, consultare il sito della Fira di Sett Dulur: www.firadisettdulur.net

Il programma

ASPETTANDO LA FIRA

4-16 settembre

Campi da Tennis | largo Bersaglieri 5

TORNEO DI TENNIS FIRA DI SETT DULUR

3ª categoria maschile e femminile

mercoledì 9 settembre

dalle 9.00 alle 16.00 | Palazzo San Giacomo

STILISTA PER UN GIORNO: DISEGNIAMO E REALIZZIAMO ACCESSORI DI MODA ISPIRANDOCI AI DISEGNI DI GIANCARLO UTILI

laboratorio dai 9 ai 12 anni con Alice Iaquinta, Alberto Baioni e Gianni Zauli

prenotazione obbligatoria

9-21 settembre

Mercato Coperto | piazza Gramsci

ITALIA 1946. L’ALBA DELLA REPUBBLICA

mostra a cura dell’Istituto storico della Resistenza e dell’età contemporanea.

Inaugurazione mercoledì 9 settembre ore 20.30, a seguire conferenza “Donne e Resistenza: una storia importante ieri quanto oggi”

giovedì 10 settembre

ore 20.45 | Teatro Comunale | via Cavour 10

DUE DONNE E UN MIC

con Marta Lucini e Gea Rambelli

regia di Silvia Giulia Mendola

prenotazioni al numero 366 5015001

11-26 settembre

ex Chiesa in Albis | piazza Farini

QUADRI E LIBRI FATTI A MANO

personale di Bicio Fabbri

inaugurazione venerdì 11 settembre ore 18.30

venerdì 11 settembre

ore 21.00 | Biblioteca Comunale | via Godo Vecchia 10

A 90 ANNI DAL DEBUTTO DEI CANTERINI ROMAGNOLI CITTÀ DI RUSSI

videoproiezioni e testimonianze

12-21 settembre

Museo Civico | via Don Minzoni 1

APERTURA MUSEO CIVICO DI RUSSI E MUSEO DELLE OCARINE “COLLEZIONE CARNEVALI”

sabato 12 settembre

ore 9.00 | Godo | Plesso scolastico

CONTINUITÀ EDUCATIVA E POLI PER L’INFANZIA: UN CIELO PER CRESCERE

seminario di inizio anno educativo

ore 16.30 | via Mascagni 13

INTITOLAZIONE DELL’IMMOBILE AI CANTERINI DI RUSSI

ore 18.00 | Giardino della Rocca “T. Melandri”

ESIBIZIONE DEI CANTERINI E DANZERINI ROMAGNOLI “T. BARUZZI” (IMOLA) E DELLA CORALE “D. BABINI” (RUSSI)

dalle ore 19.00 | Bocciodromo | Parco Berlinguer

51° TORNEO BOCCIOFILO A COPPIE

gare finali e premiazioni vincitori

13-21 settembre

Chiesa di S. Apollinare | piazza Farini

SAN FRANCESCO VIVE OGGI

incontri e testimonianze del Santo di Assisi a 800 anni dalla morte

inaugurazione domenica 13 settembre ore 10.30

13-26 settembre

Biblioteca Comunale | via Godo Vecchia 10

SELFIE E DERIVATI

mostra di fotografia, pittura, poesia a cura di Roberto Dalmonte, Walter Reggiani, Andrea Conti

inaugurazione domenica 13 settembre ore 18.00

13-27 settembre

Punto inComune | piazza Farini 34

APRIAMO LA FINESTRA

mostra a cura di Artej – Ritagli d’Arte

inaugurazione domenica 13 settembre ore 11.00

domenica 13 settembre

ore 16.30 | Chiesa dei Servi | via Trieste

SANTA MESSA DEI MALATI

con la celebrazione comunitaria dell’Unzione degli Infermi

ore 17.00 | San Pancrazio | Museo della Vita Contadina

A PASSO DI FIABA

ore 20.30 | vie della città

SOLENNE PROCESSIONE

con la Madonna dei Sette Dolori

lunedì 14 settembre

ore 20.45 | Chiesa dei Servi | via Trieste

MUSICI DI S. DAMIANO: FRANCESCO, IL SANTO DI ASSISI

concerto

15-26 settembre

MAGIOMOlab | corso Farini 120

ILLUSTRAZIONI, DISEGNI DAL MONDO IMMAGINARIO

mostra di Iside Montanari

in collaborazione con CRAC APS

inaugurazione martedì 15 settembre ore 21.00

martedì 15 settembre

dalle ore 17.00 | MAGIOMOlab | corso Farini 120

IL REGNO INVISIBILE

laboratorio dai 5 ai 10 anni

dalle ore 18.30 | piazza Farini

PODISTICA LUDICO MOTORIA

a cura di GS Lamone

dalle ore 19.30 | piazza Farini

ZUG E ZUGATLÔN

serata dello sport con intrattenimento

LA FIRA

16-21 settembre

Scuola di Musica “A. Contarini” | via G. Bruno 7

L’ESPERIENZA VISIVA DEL SUONO E CHITARRE DI LIUTERIA “BAFFO GUITARS”

mostra d’arte con 12 artisti a confronto e mostra di liuteria a cura di Stefano Baccarini

inaugurazione mercoledì 16 settembre ore 17.00

Sala Ravaglia e cortile C.C.P. | via Cavour 21

DISEGNO E PITTURA DI TOMMASO MARTINES

inaugurazione mercoledì 16 settembre ore 18.30

Sala Laghi | via Cavour 21

BUON COMPLEANNO OASI! 30 ANNI DELL’AREA DI RIEQUILIBRIO ECOLOGICO “VILLA ROMANA DI RUSSI”

mostra a cura di WWF Ravenna

inaugurazione mercoledì 16 settembre ore 18.30

Tabaccheria dell’orologio | piazzetta Dante 7/8

NATURAE – DIALOGO TRA INCHIOSTRO E ACQUERELLO

di Rossella Andolina e Dennis Randi

inaugurazione mercoledì 16 settembre ore 19.00

Municipio | piazza Farini

RUSSIANI SUL PALCO

mostra fotografica a cura del Gruppo Fotografico di Pro Loco Russi

inaugurazione mercoledì 16 settembre ore 19.15

Municipio | piazza Farini

I 50 ANNI DELLA PODISTICA DI S. PANCRAZIO

mostra di cimeli e ricordi dei primi 50 anni dell’associazione

inaugurazione mercoledì 16 settembre ore 19.15

Teatro Comunale | via Cavour 10

LA BOTTEGA DI MANGIAFUOCO

installazione di teatrini giocattolo, marionette in gesso e da collezione

a cura di Drammatico Vegetale

inaugurazione mercoledì 16 settembre ore 19.45

vie della città

LUNA PARK, MERCATO E STAND GASTRONOMICI

Mercato Coperto | via Trieste

MERCATINO SOLIDALE DELL’ASS. AMICI DEL MOZAMBICO

mercoledì 16 settembre

dalle ore 16.00 | corso Farini

SCARABÒCC PAR LA STRÊ

giochi e fantasie in corso

ore 20.15 | Campo Ghigi | via Pascoli

PARATA DELLE ASSOCIAZIONI

preceduta dalla Banda Città di Russi

ore 20.30 | via M. D’Azeglio

LA STRÊ ‘D SÔRA

campane in strada – concerto di campane

20.30-22.30 | vie della città

LUNGO LE VIE DEL VENTO

performance a cura di Spazio A Teatro

ore 21.15 | piazza Farini

LA FIRA SI VESTE

moda e spettacolo

17-21 settembre

via Trieste

IL VILLAGGIO DEI GEMELLI

un viaggio tra profumi, sorrisi e culture: il punto d’incontro con le città gemellate

corso Farini

CREATIVI IN CORSO FARINI

Parco Ugo La Malfa

INGEGNOSAMENTE CREATIVO

giovedì 17 settembre

ore 18.30 | Biblioteca Comunale | via Godo Vecchia 10

RECUPERO E VALORIZZAZIONE DELLA CUCINA RUSSIANA: IV ATTO

incontro divulgativo e degustazioni

20.30-22.30 | vie della città

LUNGO LE VIE DEL VENTO

performance a cura di Spazio A Teatro

ore 21.00 | piazza Farini

TOMBOLA IN PIAZZA

intermezzo con lo spettacolo “A ridar e fa bēn – Storie divertenti sulla Romagna e i romagnoli” di Gabriele Zelli – a cura di Lions Club Russi

18-20 settembre

Capannone23 | via A. Moro 23

VORREI COLTIVARE BIANCOSPINI

personale di Franca Minardi

inaugurazione venerdì 18 settembre ore 18.00

piazza Farini

MERCATINO DI LIBRI E VESTITI VINTAGE

a cura di Lions Club Russi

18-21 settembre

Palazzo San Giacomo

VISIONI DI MODA. FIGURA E FIGURINI DI GIANCARLO UTILI

mostra di figurini e abiti realizzati per le grandi case di moda

venerdì 18 settembre

ore 18.00 | Biblioteca Comunale | via Godo Vecchia 10

EVENTO COLLATERALE MOSTRA: INCONTRO SUL TEMA DEI SELFIE

con la dott.ssa Alessandra Odone

ore 18.30 | Scuola di Musica “A. Contarini” | via G. Bruno 7

MUSICHE DI PAGANINI – PIAZZOLLA

con Julian Bordiglioni al violino e Alessandro Acerni alla chitarra

ore 21.00 | piazza Farini

ORCHESTRA LA STORIA DI ROMAGNA

19-21 settembre

via Garibaldi

LA FIRA BOTANICA

sabato 19 settembre

dalle ore 7.30 | piazza Farini

RADUNO CICLOTURISTICO AUTOGESTITO

32° trofeo “Fira di Sett Dulur”

a cura di Polisportiva Bertolt Brecht

dalle ore 10.00 | MAGIOMOlab | corso Farini 120

VEDERE SENZA OCCHI: VIAGGIO SENSORIALE NEL MONDO DI MEDORO

laboratorio di arteterapia per adulti

ore 9.30 | Museo Civico | via Don Minzoni 1

VISITA GUIDATA AL MUSEO DELLE OCARINE “COLLEZIONE CARNEVALI”

con Michele Carnevali

prenotazione obbligatoria

ore 10.30 | Giardino della Rocca “T. Melandri”

CELEBRAZIONI DEL 30° ANNIVERSARIO DEL GEMELLAGGIO CON LA CITTÀ DI BOPFINGEN

con esibizione del Coro della Città di Bopfingen e del Coro della scuola di musica “A. Contarini”

ore 16.00 | ritrovo Municipio | piazza Farini

ALLA RICERCA DELL’ANTICO CASTRUM

visita guidata a Russi con Agnese Bassi

prenotazione obbligatoria

ore 16.00 e 17.30 | Teatro Comunale | via Cavour 10

ORCHESTRA VAGABONDA

concerto itinerante di musicisti d’arte e di strada senza patria

ore 16.30 | Teatro Comunale | via Cavour 10

QUATTRO VOLTE ANDERSEN

teatro di figura e d’attore dai 3 agli 8 anni

prodotto da Ravenna Teatro

dalle ore 17.00 | piazza Farini

GIOCHI PER GRANDI E PICCOLI

a cura di AVIS Russi e Pubblica Assistenza Città di Russi

ore 17.30 | Palazzo San Giacomo

VISITA GUIDATA DEL PALAZZO E DELLA MOSTRA “VISIONI DI MODA”

con Manuela Guerra e i curatori della mostra

prenotazione obbligatoria

ore 18.30 | Scuola di Musica “A. Contarini” | via G. Bruno 7

RAP CYPHER

concerto in collaborazione con CISIM – Lido Adriano (RA)

opening act: allievi scuola di musica “A. Contarini”

dalle ore 19.00 | Karica Cafè | via Garibaldi 90/a

SERATA FUNKY DISCO KARICA

con dj Africo e dj Max De Giovanni

dalle ore 19.30 | Villaggio dei Gemelli | via Trieste

INTRATTENIMENTO MUSICALE

a cura della scuola di musica “A. Contarini”

ore 20.00 | Punto inComune | piazza Farini 34

EVENTO COLLATERALE MOSTRA: ESIBIZIONE DI BODY PAINTING

di Stella Gentilini ed Elisabetta Laghi di Artej-Ritagli d’Arte

ore 20.30 | Biblioteca Comunale | via Godo Vecchia 10

RESISTERE! L’AMBIZIONE DI UN VIGNETO SENZA MALATTIE IERI E OGGI

incontro divulgativo e degustazione

a seguire premiazione del concorso omonimo

20.30-22.30 | vie della città

LUNGO LE VIE DEL VENTO

performance a cura di Spazio A Teatro

ore 21.00 | piazza Farini

24° RADUNO DELLE FRUSTE E… NON SOLO

domenica 20 settembre

dalle ore 8.30 | piazza Farini

PUNTO INFORMATIVO CON AUTOEMOTECA

a cura di AVIS Russi

dalle ore 9.00 | piazza Farini

LA FIRA CONTADINA

mostra-concorso macchine agricole, mercato del cibo giusto di Campagna Amica-Coldiretti, giochi e animazione per bambini

ore 10.00 | Teatro Comunale

ARTORAN A ROSS E AMICO PER RUSSI

consegna premi e incontro con i russiani lontani

ore 10.30 | Palazzo San Giacomo

VISITA GUIDATA DEL PALAZZO E DELLA MOSTRA “VISIONI DI MODA”

con Marcella Culatti e i curatori della mostra

prenotazione obbligatoria

dalle ore 10.45 | piazza Farini

LE MITICHE 500

mostra statica

ore 15.00 e 16.00 | Chiesa dei Servi | via Trieste

LA CHIESA, I SERVITI E LE OPERE D’ARTE

visite guidate alla chiesa e alla collezione artistica della Parrocchia S. Apollinare con Pro Loco Russi

prenotazione obbligatoria

ore 16.00 | ritrovo Municipio | piazza Farini

ALLA RICERCA DELL’ANTICO CASTRUM

visita guidata a Russi con Agnese Bassi

prenotazione obbligatoria

Giardino della Rocca “T. Melandri”

ARTINFIRA: THE BUSKERS GARDEN

arte di strada, musica, giochi e altre meraviglie dal mondo

dalle 16.30 alle 22.00: Zagarà · Giochi per Strada

ore 17.00: Rasid Nikolic · The Gipsy Marionettist

ore 18.00: Santiago Foresi · Tony Fratello Clown

ore 18.45: Bhangra Boys&Girls · Danze Bhangra

dalle 19.30 alle 20.30: Pausa in Musica · Chillout

ore 20.30: Rasid Nikolic · The Gipsy Marionettist

ore 21.00: Bhangra Boys&Girls · Danze Bhangra

ore 21.40: Rulas Quetzal · Cuauhtly

ore 18.00 | ritrovo Chiesa di S. Apollinare | piazza Farini

INTRECCIO DI STORIA, ARTE E RELIGIOSITÀ A RUSSI

visita guidata della chiesa di S. Apollinare e dell’Oratorio di S. Francesco con Pro Loco Russi

prenotazione obbligatoria

20.30-22.30 | vie della città

LUNGO LE VIE DEL VENTO

performance a cura di Spazio A Teatro

ore 21.00 | piazza Farini

JOE DIBRUTTO

concerto – con il contributo di AVIS Russi e provinciale

dalle ore 21.30 | Karica Cafè | via Garibaldi 90/a

P-51 AIRPLANES

concerto

ore 23.00 | piazza Farini

SPETTACOLO PIROTECNICO

lunedì 21 settembre

Giardino della Rocca “T. Melandri”

ARTINFIRA: THE BUSKERS GARDEN

arte di strada, musica, giochi e altre meraviglie dal mondo

dalle 16.30 alle 22.00: Zagarà · Giochi per Strada

ore 17.00: Lorenzo Baronchelli · Che fa, concilia?

ore 17.20: Gambe in Spalla Teatro · Loco Motiv

ore 18.00: Afuma · Edukikan

ore 18.20: Lorenzo Baronchelli · Che fa, concilia?

ore 18.40: Mariangela Martino · La Pianista Imprevista

ore 19.20: Gambe in Spalla Teatro · Loco Motiv

ore 20.00: Afuma · Edukikan

ore 20.30: Lorenzo Baronchelli · Che fa, concilia?

ore 20.45: Mariangela Martino · La Pianista Imprevista

ore 21.15: Parata · Loco Motiv, Afuma e Lorenzo Baronchelli

ore 18.00 | Museo Civico | via Don Minzoni 1

VISITA GUIDATA AL MUSEO DELLE OCARINE “COLLEZIONE CARNEVALI”

con Michele Carnevali

prenotazione obbligatoria

dalle ore 20.00 | Karica Cafè | via Garibaldi 90/a

SERATA ANNI 50

con dj Grilli e I riBelli

20.30-22.30 | vie della città

LUNGO LE VIE DEL VENTO

performance a cura di Spazio A Teatro

ore 21.00 | piazza Farini

QUARTETTO INTERNAZIONALE CON CICCI BAGNOLI E RICKY PORTERA

concerto

ore 22.00 | piazza Farini

PREMIAZIONE CONTEST “PER ME LA FIRA È…”

ore 22.30 | piazza Farini

GRAN FINALE PIROTECNICO



DOPO LA FIRA

giovedì 24 settembre

dalle ore 17.00 | Biblioteca Comunale | via Godo Vecchia 10

SCOPRIAMO GLI INVENTORI DEL PASSATO, PRESENTE E FUTURO

laboratorio creativo per genitori-figli dagli 8 agli 11 anni

sabato 26 settembre

dalle ore 10.00 | MAGIOMOlab | corso Farini 120

LA GUIDA CHE ABBIAMO DENTRO

laboratorio di arteterapia per adulti

ore 15.30 e 16.30 | Cimitero monumentale

UN MUSEO A CIELO APERTO

visita guidata al rinnovato Pantheon e al cimitero monumentale a cura di Pro Loco Russi

dalle ore 16.30 | MAGIOMOlab | corso Farini 120

IL MIO SUPER-EROE SEGRETO

laboratorio dai 5 ai 10 anni

domenica 27 settembre

ore 8.00 | piazza Farini

CAMMINATA PER IL CUORE

camminata ludico motoria a cura di GS Lamone e punto informativo a cura di Pubblica Assistenza Città di Russi e NVPC

ore 9.30 | Bike Park di Godo

GARA DI CROSS COUNTRY

a cura di ASD Godo

martedì 29 settembre

ore 18.30 | C.S.C. Porta Nova | via A. Moro 2/1

LA PREVENZIONE CARDIACA ATTRAVERSO LO STILE DI VITA

incontro con il dott. Augusto Graziani