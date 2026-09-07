Provincia di Modena: Cavezzo, partiti i lavori Aimag lungo la strada provinciale 5

Da oggi lunedì 7 settembre strada chiusa

MODENA – A Cavezzo chiude temporaneamente un tratto della strada provinciale 5 da oggi lunedì 7 settembre, per consentire un intervento all’acquedotto di Aimag e la circolazione resterà vietata a tutti i veicoli e ai pedoni.

Il divieto di transito sarà attivo nel tratto compreso tra l’intersezione con via Vittorio Veneto e l’intersezione con via Fattori dalle ore 7:30 di lunedì 7 settembre 2026 alle ore 19:00 di venerdì 11 settembre e successivamente in corrispondenza dell’intersezione con via Vittorio Veneto dalle ore 7:30 di lunedì 14 settembre alle ore 19:00 di venerdì 18 settembre.

Le limitazioni si rendono necessarie per consentire alla Società AIMAG S.p.A. la realizzazione di opere di posa di nuove condutture sotterranee ad uso acquedotto all’interno del centro abitato di Cavezzo.

I percorsi alternativi e le deviazioni stradali saranno indicati direttamente sul posto tramite apposita segnaletica temporanea a cura della ditta Ge.Co. Srl, incaricata dell’esecuzione e del mantenimento del cantiere.

I tecnici della Provincia raccomandano agli automobilisti la massima prudenza nell’approccio alla zona dei lavori.