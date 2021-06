“A Mente Fresca 2021”: appuntamenti dal 25 al 27 giugno

Docufilm sulla Strage del Salvemini, Pillole di Equilibri, Itinerario rossiniano, Teatro per Ragazzi e visita alla Chiusa

CASALECCHIO DI RENO (BO) – Giorno per giorno, gli appuntamenti tra il 25 e il 27 giugno per A Mente Fresca, il cartellone estivo di Casalecchio di Reno promosso dal Comune di Casalecchio di Reno con il coordinamento del servizio Casalecchio delle Culture e la collaborazione di tantissime realtà del territorio casalecchiese e metropolitano, che quest’anno più che mai mette al centro le risorse locali e la cultura in tutte le sue forme, proponendo suggestivi appuntamenti nei luoghi più belli della nostra città.

Venerdì 25 giugno 2021

ore 21.15 – Casa delle Acque (via Lido, 15)

Per sempre giovani – Docufilm sulla strage del Salvemini

Presentazione in anteprima del docufilm “Per sempre giovani” promosso dall’Assemblea Legislativa della Regione Emilia-Romagna e realizzato dal giornalista e regista Stefano Ferrari a poco più di trent’anni dalla Strage del Salvemini (6 dicembre 1990).

Alla presentazione prenderà parte anche Stefano “Cisco” Bellotti, autore della colonna sonora, che verrà eseguita al termine della proiezione.

Prenotazione obbligatoria alla mail persempregiovani2021@gmail.com specificando NOME e COGNOME delle persone per cui si prenota

POSTI LIMITATI

L’evento sarà trasmesso a partire dalle ore 21.00 in diretta TV su TRC – canale 115 del digitale terrestre.

In caso di maltempo si svolgerà al Teatro comunale Laura Betti.

Il 6 dicembre 1990, alle 10.38, un aereo militare in avaria abbandonato dal pilota precipita sull’allora succursale dell’Istituto Tecnico Commerciale Gaetano Salvemini a Casalecchio di Reno, provocando la morte di undici studentesse e uno studente della classe 2^A e oltre ottanta feriti.

Venerdì 25 giugno 2021

ore 21.15 – Arena estiva Casa Museo Nena (via del Lavoro, 46)

Per Pillole di Equilibri: Teatro Bislacco – Totem tango

E se tutto ciò che ti circonda fosse in equilibrio?

Lui, lei e il loro mondo sospeso su mattoncini colorati… tra salti, piroette e lanci, attimi di suspense colmeranno quelle instabilità.

Un dialogo all’ultimo incastro che solo un tango appassionato può coronare! Entrata libera e uscita a cappello.

A cura di Arterego.

Info e prenotazioni: 353 4098322 (dalle 15 alle 19) oppure su Event Brite

Sabato 26 giugno 2021

ore 21.15 – Spazio Eco (via dei Mille, 26)

Pillole di Equilibri: Collettivo Arterego – Cabaret des Femmes

Cos’è l’equilibrio se non una costante e lenta creazione di dis-equilibri? Come l’equilibrio si inserisce e modifica le nostre vite?

Da queste domande tre donne intrecceranno i loro percorsi, passando dall’altezza del filo teso alla fluidità della sfera d’equilibrio, per poi guardare tutto a testa in giù. Creando continui attimi irripetibili, dentro a un viaggio di immagini, parole e fragilità.

Entrata libera e uscita a cappello.

A cura di Arterego.

Info e prenotazioni: 353 4098322 (dalle 15 alle 19) oppure su Event Brite

Domenica 27 giugno 2021

al Parco della Chiusa in via dei Bregoli

“Le Strade dei Patrioti” Itinerario rossiniano

Itinerario a carattere storico, artistico e ambientalistico

Prevede un percorso di circa 4 km, un picnic ottocentesco, una rievocazione storica davanti a Villa Sampieri in collaborazione con il Museo civico del Risorgimento di Bologna per ricordare i festeggiamenti in onore a Gioacchino Rossini. A cura di associazione 8cento Aps

ore 9.15 – Percorso A con Michele Vignodelli WWF Bologna (durata 2 ore)

ore 10.15 – Percorso B con interprete LIS (durata 1 ora)

ore 11.30 – Rievocazione storica con Mirtide Gavelli del Museo civico del Risorgimento di Bologna

Durante l’intera giornata sarà visitabile il picnic in costume storico presso il prato di Casa dell’Orso dove trenta rievocatori dell’associazione 8cento APS daranno vita al “Dejeuner sur l’herbe” con momenti di gioco all’aperto, pittura en plein air, ricamo e lettura.

Presso il picnic sarà possibile fare delle foto in compagnia dei rievocatori.

Partecipazione gratuita con prenotazione obbligatoria.

Presenza interprete LIS.

Info e prenotazioni: info@8cento.org tel. 051 373102 cell. 340 2719343

Domenica 27 giugno 2021

ore 18.30 – Arena Estiva di Casa Museo Nena (via del Lavoro, 46)

EstateRagazzi – I brutti anatroccoli (Compagnia Stilema)

Per tutti a partire dai 3 anni.

Lo spettacolo nasce da un lavoro di interviste e laboratori su “diversità” e “normalità” che Silvano Antonelli, figura storica del Teatro Ragazzi italiano, ha condotto con bambini e ragazzi. La fonte di ispirazione è la fiaba di Hans Christian Andersen, ma invece che un solo anatroccolo, qui gli anatroccoli sono tanti, come in una classe. I bambini-anatroccoli in scena, tutti diversi ma accomunati dall’essere “piccoli e fragili” a causa dell’età, vengono resi forti proprio da quella comunità-classe che diventa una palestra in cui, oltre a costruirsi proprie identità sin dai primi anni di vita, permette di entrare in relazione con gli altri e di formare una comunità.

Spettacolo a pagamento.

Per la rassegna EstateRagazzi – Levare le ancore, a cura di ATER Fondazione, Teatro comunale Laura Betti

Info e prenotazioni: biglietteria@teatrocasalecchio.it

www.teatrocasalecchio.it

Domenica 27 giugno 2021

Ore 10.00 – Chiusa di Casalecchio

“Sò e zò par l’Acua” – Su e giù per l’acqua

Ciclo di visite guidate alla Chiusa di Casalecchio condotte dall’ing. Andrea Papetti. A cura di Casa delle Acque Aps in collaborazione con Canali di Bologna.

Ingresso a pagamento 10,00 €

Info e prenotazioni: casadelleacque@gmail.com

Whatsapp 391 7046783

