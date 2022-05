A Ferrara ‘Famiglie in festa’ con dieci giorni di giochi, spettacoli e tante attività per piccoli e grandi

Dal 13 al 22 maggio 2022 al parco Coletta e nei parchi di Barco, Francolino e Porotto. Iniziative tutte gratuite

FERRARA – Dieci giorni tutti dedicati ai bambini e alle famiglie, con giochi, spettacoli, laboratori e tanto altro, per celebrare la ‘Giornata internazionale delle famiglie’. Dal 13 al 22 maggio 2022 il parco Coletta di Ferrara farà da cornice al ricco programma di iniziative gratuite di ‘Famiglie in festa’, organizzato dal Comune di Ferrara, con i propri Centri per bambini e famiglie e con il proprio Laboratorio delle Arti, in collaborazione con lo Studio Borsetti. Diversi saranno anche gli appuntamenti nei parchi di Barco (in via Grosoli), Francolino (in via del Calzolai) e Porotto (in via Ladino), per coinvolgere le famiglie delle frazioni.

Il calendario della manifestazione è stato presentato lunedì 9 maggio in conferenza stampa dall’assessore comunale alla Pubblica Istruzione Dorota Kusiak e dal vicesindaco Nicola Lodi, con la responsabile dei Servizi scolastici comunali Donatella Mauro, la responsabile dei Servizi comunali per l’Infanzia e la Famiglia Cinzia Guandalini, Nicola Borsetti dello Studio Borsetti e Alessandra Scotti di Feshion Eventi.

“Per il secondo anno – ha dichiarato l’assessore Kusiak – festeggiamo la ‘Giornata delle famiglie’, che ricorre il 15 maggio, proponendo un ricco programma di iniziative per bambini e famiglie, che animerà per dieci giorni il parco Coletta, con spettacoli teatrali, giochi e laboratori. Abbiamo organizzato una serie di appuntamenti anche a Barco, Francolino e Porotto, per dare risposta alle richieste che ci sono giunte dalle famiglie del territorio di programmare, durante l’anno, anche nelle frazioni delle iniziative per bambini”.

“Ringrazio – ha affermato il vice sindaco Lodi – tutti i Servizi e gli uffici comunali, oltre ai partner organizzativi, che hanno lavorato a un progetto così ampio e importante, che si svolgerà in aree verdi tutte recentemente riqualificate. Famiglie e bambini sono la medicina che serve nei parchi e i parchi sono il collante per la collettività. Un grande ringraziamento va quindi a tutti i genitori e i bambini che, in particolare al parco Coletta, sono artefici di una grande riqualificazione che ne ha fatto un centro per le famiglie all’aperto, 365 giorni all’anno”.

Tra le proposte clou di ‘Famiglie in festa’, il planetario che, come spiegato da Ferruccio Zanotti sarà presente per tutto il periodo, con proiezioni ogni 30 minuti, per portare bambini e ragazzi a compiere un viaggio nello spazio tra pianeti e galassie.

“L’ampio programma delle proposte di gioco e di incontro di questi dieci giorni – ha spiegato Cinzia Guandalini – è stato pensato sia per rafforzare i legami tra genitori e bambini sia per sollecitare le molteplici intelligenze dei bambini di tutte le età, con attività che vanno dalla scienza all’arte, senza dimenticare i piccoli e piccolissimi con le proposte dei nostri Centri Bambini e famiglie, in un’area a loro riservata nel parco Coletta”.

“Nelle frazioni – ha precisato Donatella Mauro – sono invece previsti due momenti per ciascuna località, nei fine settimana, uno con la ‘biblioape’, che proporrà racconti e animazioni, e un altro con attività di gioco o laboratori. Sabato 21 maggio inoltre al parco Coletta sarà allestito uno spazio, a cura dell’Assessorato comunale all’Ambiente, per fornire informazioni sul contrasto alla zanzara tigre e distribuire campioni di larvicidi”.

IL PROGRAMMA

‘Famiglie in festa’ – Attività ludiche, spettacoli e laboratori per i bambini e le loro famiglie – dal 13 al 22 maggio 2022

FERRARA PARCO COLETTA (EX GIARDINI DEL GRATTACIELO)

IL PLANETARIO

Alla scoperta dello spazio

Dal 13 al 22 maggio al Parco Coletta è presente un Planetario, circondato da alcuni pianeti.

Lo spettatore entra in una cupola geodetica, un ambiente multimediale per proiezioni sferiche che dona una sensazione di completa immersione nel video, nei suoni e nella narrazione. Veri e propri viaggi nello spazio, alla scoperta di pianeti, nebulose e galassie.

Questo rivoluzionario planetario con proiettore digitale è composto da una macchina di proiezione capace di mostrare un cielo realistico con effetto 3D proprio come se si vedesse ad occhio nudo – con un binocolo o un telescopio – e proietta filmati a 360° (cine-dome), permettendo di rendere le animazioni ancora più spettacolari e coinvolgenti.

Un vero e proprio planetario digitale con proiettore all sky, in grado di simulare fino a 120.000 stelle.

Un operatore guiderà gli spettatori.

PROGRAMMAZIONE DEGLI SPETTACOLI:

13 maggio dalle 17 alle 19.30: uno spettacolo ogni 30 minuti

14, 15, 21 e 22 maggio dalle 10 alle12 e dalle 15.30 alle 19.30: uno spettacolo ogni 30 minuti

16, 17, 18, 19, 20 maggio dalle 15.30 alle 19.30: uno spettacolo ogni 30 minuti

Venerdì 13 maggio

h.17 e h.18.30 (spettacolo 30 min. circa in 2 turni)

Capitan Bretella Super Show. Circo, magia e cose pericolosissime

La magia del circo, lo spettacolo da piazza d’altri tempi rivisto in chiave moderna. L’illusionismo e la giocoleria come linguaggio, l’improvvisazione come arma segreta. Lo spettacolo nelle sue repliche è sempre differente grazie all’improvvisazione ed al contatto col pubblico. È uno spettacolo di trovate bizzarre, virtuosismi e situazioni improbabili.

h.17.45 e h.19.15 (spettacolo 30 min. circa in 2 turni)

le Marionette di Bellelli

Spettacolo di marionette a filo in cui l’antica tradizione incontra un approccio più moderno. Si possono ammirare il cantante e chitarrista Jimmy Rock, la ninfa delle bolle di sapone, il pittore Salvador Dalì, il cane Trifola, lo skater Tony Alva ed altri buffissimi personaggi.

Sabato 14 maggio

h.16, h.17 e h.18 (attività 1 ora circa in 3 turni)

Educazione stradale… giocando!

Questa iniziativa ha lo scopo di avvicinare i bimbi all’educazione stradale attraverso il gioco. Ogni turno si articola in due parti:

– lettura animata di Codicino (Codicino della Strada, utilizzato spesso nelle scuole per un primo approccio di educazione);

– percorso guidato all’interno di un circuito in cui vengono collocati dei segnali stradali e semafori, utilizzando gli stessi mezzi a pedali dell’attività “Il Cantiere dei Piccoli”.

Domenica 15 Maggio

h.10.30 (attività 2 ore circa in un unico turno)

biblioape

La vera protagonista è l’apecar allestita come una vera biblioteca, con libri che fanno parte del circuito biblioteconomico ferrarese e quindi possono essere dati in prestito a bambini e ragazzi per poi essere riconsegnati in una delle biblioteche stabili.

Questa biblioteca itinerante ha l’obiettivo di catturare l’attenzione di chi non frequenta solitamente le biblioteche per avvicinarli alla lettura. La BiblioApe è animata da due AnimAttori e narratori che nelle sembianze di due personaggi fantastici richiamano l’attenzione dei passanti e dei bambini, coinvolgendo il pubblico in maniera divertente, come due imbonitori della tradizione popolare, attraverso racconti, musica e canti.

L’iniziativa si svolge in quattro fasi:

1) l’arrivo della BiblioApe nella location è anticipato da un tour dell’Ape nelle strade circostanti con richiamo musicale e vocale;

2) due AnimAttori presentano la BiblioApe raccontando le avventure della biblioteca itinerante e cantandone la canzone. A seguire una narrazione drammatizzata di una storia tratta da uno dei libri in dotazione della BiblioApe;

3) la biblioteca viaggiante si apre ed interagisce attraverso la mediazione degli animatori-bibliotecari con il pubblico di bambini e ragazzi;

4) dalla biblioteca viaggiante esce anche tutto l’occorrente per realizzare un laboratorio creativo in cui i bambini e i ragazzi possono rielaborare in maniera creativa la storia ascoltata e portare a casa una piccola creazione.

h.15 (attività 4 ore circa in un unico turno)

big mattoncino e psicomotricità

Viene allestita un’area con tantissimi pezzi di maxi mattoni di plastica per realizzare delle costruzioni giganti. L’area ha scopo ludico, creativo e motorio: le costruzioni hanno una conformazione tale da stimolare la motricità fine e grossolana dei bambini. A completare l’area ci sono cilindri, cerchi, coni e altri elementi di psicomotricità. L’area è coordinata da 2 animatrici che gestiscono gli ingressi dei bambini e li stimolano con diversi giochi.

Lunedì 16 Maggio

h.16 (attività 4 ore circa in un unico turno)

cantiere dei piccoli

Viene allestita un’area con 12 mezzi a pedali a disposizione dei bambini di tutte le età per giocare a fare i piccoli operai, guidando i mezzi e trasportando materiale. Ai bambini viene fornito un kit con casco, guanti e cuffie per lavorare in sicurezza e per renderli protagonisti del gioco preferito. Le animatrici vigilano sul corretto utilizzo di ogni mezzo, organizzano squadre di lavoro e forniscono ai partecipanti obiettivi di lavoro per rendere stimolante il gioco.

Martedì 17 Maggio

h.17.30 (spettacolo 1 ora circa in un unico turno)

IL CERCHIO DELLA VITA

Una fiaba in musica attraverso alcune delle più belle canzoni delle favole Disney, con focus specifico sull’amore della famiglia, partendo dal famoso “Cerchio della Vita” del Re Leone. Lo spettacolo è messo in scena da due performers diplomati alla BSMT.

Mercoledì 18 Maggio

h.16.30, h.17.30 e h.18.30 (attività 1 ora circa in 3 turni)

PICCOLI PITTORI SOTTO L’ALBERO

Un divertente laboratorio di arte e pittura condotto da un’esperta atelierista, ispirato ai grandi artisti del passato e contemporanei. Ogni bimbo ha il proprio cavalletto e sotto la guida dell’insegnante, realizza il proprio capolavoro, che può poi portare a casa. L’attività è divisa in tre turni in base all’età: gruppo piccolissimi (1-3 anni), gruppo intermedio (4-8 anni) e gruppo grandi (9-12 anni).

Giovedì 19 Maggio

h.17 e h.19 (attività 1 ora circa in 2 turni)

GIOCO-MUSICA

Un’esperienza magica nella quale esplorare il ritmo che ci circonda. La musica è ritmo, il nostro cuore batte ad un ritmo e come strumenti musicali ci accordiamo l’uno all’altro, ognuno con il proprio suono, ognuno con il proprio timbro; a nessuno è richiesto di dare apporto differente rispetto a quello che già non dà. Nel gioco e nell’ascolto abbiamo la possibilità di passare del tempo insieme nella nostra unicità di individui che si muovono ad un unico ritmo. Ogni volta con quiz, labirinti e giochi possiamo conoscere nuovi e diversi strumenti musicali, che ci accompagnano nel percorso. Possiamo suonare così come una vera orchestra e imparare nuove canzoni per divertirci. Il genitore deve solo seguire le regole del gioco e divertirsi con il figlio. Al termine dell’attività i bimbi e le loro famiglie si cimentano nella costruzione di un piccolo strumento musicale (bastone della pioggia o marracas) da portare a casa.

Venerdì 20 Maggio

h.17 (spettacolo 1 ora circa in un unico turno)

CONCERTO DISNEY IN COSTUME

Un viaggio tra favole e fantasia attraverso le più belle storie della Disney. Le favole ci fanno sognare da sempre, ma il loro compito è anche e soprattutto quello di darci degli importanti insegnamenti, di consegnarci delle morali che ci accompagnano nella crescita per renderci delle persone migliori. E allora diventa importante capire che non c’è differenza tra sirene e umani (come Ariel ed Eric) o tra poveri e ricchi (come Aladdin e Jasmine) e che la famiglia è importante (come insegnano Anna ed Elsa) e che se la vita si fa difficile a volte basta un… Hakuna Matata! Ed ecco che ripercorrendo magiche colonne sonore possiamo imparare mentre sogniamo, per rendere tutto il mondo un pò più… supercalifragilistiche-spiralidoso!

Sabato 21 Maggio

h.15 (attività 4 ore circa in un unico turno)

BIMBI IN FESTA

Una festa con animatori dedicata ai bambini con diverse postazioni interattive. Vengono allestite le seguenti aree: area laboratori creativi (da 4 a 12 anni); caccia al tesoro bolle sapone giganti; fiaba animata con spettacolino burattini; area sensoriale con tepee village per i più piccoli (da 1 a 3 anni).

Domenica 22 Maggio

h.16 (attività 3 ore circa in un unico turno)

LABORATORI E ATTIVITÀ

Animatrici coinvolgono i bambini in tre diverse attività della durata di circa un’ora ognuna.

– Bubble painting (2-9 anni): si realizzano opere d’arte dipingendo con le bolle di sapone.

– Fiabe in tenda: allestimento di un villaggio realizzato con 6 tende canadesi dai toni pastello, nel quale i bimbi possono prendere posto e partecipare attivamente alla lettura di alcune storie da parte di un’educatrice. Segue un laboratorio per realizzare un ricordino da portare a casa.

– Piccolo Chimico: laboratorio esperienziale in cui i bimbi con provette, becker e pipette, vengono coinvolti in diversi esperimenti. È suddiviso, in base alla tipologia di esperimenti, per bimbi di diverse fasce di età: 3-7 anni e 8-12 anni. Per i piccolissimi (1-2 anni) si gioca al piccolo chimico in un laboratorio sensoriale di esplorazione di elementi naturali che si conclude con l’esperimento “il vulcano attivo”.

LABORATORI PER BAMBINI E FAMIGLIE

Dal lunedì al sabato dalle 16 alle 19.30: laboratori per famiglie e bambini da 0 a 6 anni a cura dei Centri Bambini e Famiglie del Comune di Ferrara (Isola del Tesoro, Mille Gru, Piccola Casa, Elefante Blu).

Martedì 17 maggio e giovedì 19 maggio, dalle 16 alle 18: laboratori di incontro con l’Arte “Il sole è una stella” a cura del Laboratorio delle Arti del Comune di Ferrara.

Presente un Infopoint per tutte le iniziative e informazioni inerenti le attività dei Centro per le Famiglie e Centri Bambini e Famiglie del Comune di Ferrara.

PRESENTE AREA GONFIABILI CON PUNTO RISTORO

BARCO – Via G. Grosoli (di fianco a Biblioteca “G.Bassani”)

Si ricorda gentilmente ai genitori di portare una coperta per potersi sedere con i loro bambini.

Venerdì 20 Maggio

h.17 BIBLIOAPE

Sabato 21 maggio

h.16 big mattoncino e psicomotricitÀ

FRANCOLINO – Via DEI CALZOLAI (di fronte alla Farmacia)

Si ricorda gentilmente ai genitori di portare una coperta per potersi sedere con i loro bambini.

Venerdì 13 Maggio

h.16 PICCOLI PITTORI SOTTO L’ALBERO

Domenica 22 Maggio

h.16 BIBLIOAPE

POROTTO – PARCO VIA LADINO (area antistante la Scuola Primaria)

Si ricorda gentilmente ai genitori di portare una coperta per potersi sedere con i loro bambini.

Sabato 14 Maggio

h.16 BIBLIOAPE

Domenica 15 Maggio

æ h.16 CANTIERE DEI PICCOLI

>> TUTTE LE INIZIATIVE INSERITE NEL PROGRAMMA SONO GRATUITE